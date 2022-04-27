Газпром заявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию

"Газпром" с 27 апреля приостанавливает поставки газа в Польшу и Болгарию. Об этом заявили министерства энергетики этих стран со ссылкой на уведомление от российского монополиста. Причина – отказ платить за топливо в рублях.

Ранее о проблемах с поставками газа в Польшу сообщал польской портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и в энергетической компании PGNiG. Информацию подтверждало агентство Bloomberg.

Сначала поставки значительно сократились, потом – якобы ещё до официального уведомления – и вовсе приостановились.

Газпром подчёркивал, что 26 апреля – последний день, когда Польша и Болгария были обязана заплатить за поставки газа по новой схеме (в российской валюте).

26 апреля представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимской заявил, что Варшава не намерена оплачивать газ в рублях.

В тот же день в PGNiG заявили, что в связи с угрозой приостановки поставок ситуация находится на постоянном контроле. Правительство Польши, по данным Onet, созвало кризисную группу.



Министерство экономики Болгарии считает, что Россия предложила платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".