Израильские военные на фоне операции против ХАМАС в секторе Газа теперь не всегда предупреждают Россию об ударах по объектам в Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это может осложнить и без того непростые отношения между странами.

Израиль утверждает, что наносит удары по военным складам в Сирии, чтобы не допустить попадания оружия в руки ХАМАС.

25 октября израильская авиация нанесла удар по складу с оружием в сирийской провинции на юге страны. Рядом с этой базой бывают сотрудники российской военной полиции. О том, были ли они вблизи базы в день атаки, неизвестно, отмечает Bloomberg.

Об атаке 25 октября, а также об атаке на военную базу в провинции Даръа 30 октября российскую сторону не предупредили. Минобороны Израиля свои действия не комментировали.

Одной из причин, по которой Израиль теперь не всегда предупреждает Россию о готовящихся ударах, – сближение Москвы с Ираном.

В Сирии российская ЧВК «Вагнер» и проиранская ливанская группировка «Хезболла» действуют на стороне армии президента Башара Асада. Израиль и США опасаются, что «Хезболла» может поддержать ХАМАС и открыть второй фронт на севере Израиля.

По данным источников CNN в американской разведке, президент Сирии согласился передать ливанским джихадистам систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Собеседники The World Street Journal утверждают, что передать установку в Ливан может ЧВК «Вагнер».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения передаче российского оружия «Хезболле» безосновательными.

3 ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла должен выступить с речью. Ранее он потребовал от США остановить боевые действия израильской армии в Газе. Если этого не произойдет, то, по данным кувейтского издания Al Jarida, Насралла будет готов объявить всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем. Бейрут опасается такого развития событий.

ХАМАС и «Хезболла» признаны террористическими группировками в США, Евросоюзе и других странах мира.