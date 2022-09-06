Bloomberg спрогнозировал российской экономике рецессию до 2030 года

Ведущее экономическое агентство Bloomberg опубликовало прогноз развития российской экономики до 2030 года. По его оценкам, Россию может ждать более глубокая рецессия, чем следует из официальных сообщений властей. Экономика России, заявляет Bloomberg, вряд ли вернётся к уровню 2021 года раньше, чем в конце десятилетия. Возможности экономического роста России напрямую зависят от хода войны в Украине и от западных санкций.

В своих прогнозах Bloomberg опирается на секретный доклад, подготовленный для российского правительства. В нём описываются три возможных сценария дальнейшего развития экономики страны.

Учитываются санкции ведущих стран мира против России и тот факт, что к ним будут присоединяться и другие государства, и в первую очередь желание основных импортёров отказаться от поставок российских энергоносителей. Также в докладе упоминаются логистические проблемы, с которыми России пришлось столкнуться после того, как западные страны перекрыли почти всё авиасообщение с Россией и большую часть наземного транспорта.

Доклад на русском языке пересказывает издание The Bell. Указанные в нём сценарии предполагают падение ВВП России в ближайшие годы от 8,3 до 11,9 процента. Аналитики подчеркивают, что к 2025 году Россию могут покинуть до 200 тысяч специалистов в области IT. Прекращение поставок газа в Европу может привести к потере налоговых поступлений на сумму до 400 млрд рублей, а новые экспортные рынки не смогут компенсировать потерянные продажи даже в среднесрочной перспективе.

Производители металлов потеряют около 5,7 млрд долларов в год из-за санкций. Будет наблюдаться сокращение объёмов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов: нефть, газ, металлы, химикаты и древесина перестанут быть движущими силами экономики.

Авторы доклада обращают внимание, что если мировая экономика перейдёт в рецессию, спрос на российские нефть и газ окажутся еще ниже, что грозит падением курса рубля и резким ростом инфляции. В этом случае власти могут пересмотреть национальные цели и стратегические задачи, включая те, что касаются продолжительности жизни и роста населения.

Еще одним угрожающим фактором для России может стать прекращение импорта жизненно важных товаров, сырья и комплектующих. Например, в сельском хозяйстве 99 процента производства мяса птицы зависит от импорта. Семена основных продуктов, включая сахарную свеклу и картофель, также завозятся из-за границы. Российская фармакология на 80% зависит от импортного сырья. В машиностроении лишь 30% оборудования - российского производства.

Официально российское руководство заявляло, что западные санкции наносят экономике меньше вреда, чем планировалось, и что в 2022 году экономика понесет не более 3 процентов ущерба, а в 2023 году ещё меньше.