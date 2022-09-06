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Bloomberg спрогнозировал российской экономике рецессию до 2030 года
Ведущее экономическое агентство Bloomberg опубликовало прогноз развития российской экономики до 2030 года. По его оценкам, Россию может ждать более глубокая рецессия, чем следует из официальных сообщений властей. Экономика России, заявляет Bloomberg, вряд ли вернётся к уровню 2021 года раньше, чем в конце десятилетия. Возможности экономического роста России напрямую зависят от хода войны в Украине и от западных санкций.
В своих прогнозах Bloomberg опирается на секретный доклад, подготовленный для российского правительства. В нём описываются три возможных сценария дальнейшего развития экономики страны.
Учитываются санкции ведущих стран мира против России и тот факт, что к ним будут присоединяться и другие государства, и в первую очередь желание основных импортёров отказаться от поставок российских энергоносителей. Также в докладе упоминаются логистические проблемы, с которыми России пришлось столкнуться после того, как западные страны перекрыли почти всё авиасообщение с Россией и большую часть наземного транспорта.
Доклад на русском языке пересказывает издание The Bell. Указанные в нём сценарии предполагают падение ВВП России в ближайшие годы от 8,3 до 11,9 процента. Аналитики подчеркивают, что к 2025 году Россию могут покинуть до 200 тысяч специалистов в области IT. Прекращение поставок газа в Европу может привести к потере налоговых поступлений на сумму до 400 млрд рублей, а новые экспортные рынки не смогут компенсировать потерянные продажи даже в среднесрочной перспективе.
Производители металлов потеряют около 5,7 млрд долларов в год из-за санкций. Будет наблюдаться сокращение объёмов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов: нефть, газ, металлы, химикаты и древесина перестанут быть движущими силами экономики.
Авторы доклада обращают внимание, что если мировая экономика перейдёт в рецессию, спрос на российские нефть и газ окажутся еще ниже, что грозит падением курса рубля и резким ростом инфляции. В этом случае власти могут пересмотреть национальные цели и стратегические задачи, включая те, что касаются продолжительности жизни и роста населения.
Еще одним угрожающим фактором для России может стать прекращение импорта жизненно важных товаров, сырья и комплектующих. Например, в сельском хозяйстве 99 процента производства мяса птицы зависит от импорта. Семена основных продуктов, включая сахарную свеклу и картофель, также завозятся из-за границы. Российская фармакология на 80% зависит от импортного сырья. В машиностроении лишь 30% оборудования - российского производства.
Официально российское руководство заявляло, что западные санкции наносят экономике меньше вреда, чем планировалось, и что в 2022 году экономика понесет не более 3 процентов ущерба, а в 2023 году ещё меньше.
Другие новости дня
Россия будет следить за соблюдением прав русскоязычного населения в Грузии
Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом. Соответствующий указ российского лидера и текст концепции опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документе, в частности, указано, что приоритетом гуманитарной политики Москвы за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ и самопровозглашенными республиками – Абхазией, Южной Осетией, «ДНР» и «ЛНР».
При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдовой будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах, говорится в концепции.
«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», – говорится в тексте концепции.
Владивосток: активиста Георгия Какабадзе обвинили в хулиганстве
Во Владивостоке на активиста Георгия Какабадзе полицейские составили протокол по статье о мелком хулиганстве после его участия в прямом эфире «Дождя», сообщила SOTAvision.
Какабадзе задержали и продержали в отделе полиции 4,5 часа. Причиной стала программа «Дождя», в которой показали фотографию одиночного пикета Какабадзе, где он стоял с плакатом «Родина – это не ж*па президента, которую все время надо целовать».
Ранее активист выходил на одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и певца Юрия Шевчука. За цитату артиста «Родина – не жопа президента» Какабадзе оштрафовали на 40 тысяч рублей, передает сайт Сибирь.Реалии.
Президент Латвии внёс в Сейм законопроект об отделении местной православной церкви от РПЦ
Президент Латвии Эгилс Левитс внёс на рассмотрение в парламент поправки к законодательству, обязывающие Латвийскую православную церковь выйти из подчинения Русской православной церкви. "В независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь", — цитирует политика издание Delfi.
По словам политика, законопроект согласован с главами всех парламентских фракций и председателем Сейма. Предполагается, что документ будет рассмотрен в срочном порядке.
Латвийская православная церковь самоуправляема в составе РПЦ, она получила этот статус от Синода РПЦ в 1990 году. Её органами управления, согласно уставу РПЦ, являются свои Собор и Синод, управляемые предстоятелем Латвийской церкви. Он, в свою очередь, вступает в должность после утверждения московским патриархом.
Сейчас предстоятелем церкви является 82-летний митрополит Александр (Кудряшов), он вступил в эту должность в 1990 году. Он и другие официальные представители Латвийской церкви законопроект пока что не комментировали.
Законодательство Латвии отделяет церковь от государства. Однако в 2019 году Сейм принял законопроект, согласно которому иерархами церкви могут стать только граждане Латвии, постоянно проживающие в стране больше 10 лет.
Глава парламентской фракции "Нового единства" Айнар Латковскис заявил, что новый президентский законопроект не нарушает принцип религиозной независимости, так как не подчиняет церковь кому-то, а наоборот, требует от неё действовать независимо, цитирует его Delfi.
- После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) обвиняется в странах Запада в поддержке войны в Украине. В Украине был подготовлен законопроект о запрете самоуправляемой в составе РПЦ Украинской православной церкви. Она объявила о своей независимости от РПЦ.
Дочь главы Олимпийского комитета России разводится после отъезда мужа в США
Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, разводится с мужем Константином Лохановым, с которым прожила шесть лет, из-за того, что супруг переехал в США. Об этом сообщил канал "Матч-ТВ".
Сама Позднякова отказалась покидать Россию, сообщает канал. "Воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и жёлтых самокатов", - прокомментировал решение дочери её отец.
Лоханов — спортсмен-саблист, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что спортсмен после отъезда в США исключён из сборной. Его слова цитирует государственное агентство ТАСС.
Росстат: из России за полгода выехали 419 тысяч человек
Из России с начала года выехали 419 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
При этом, если в первом полугодии 2021 года в России фиксировался миграционный прирост, который составлял более 114 тысяч человек, то за первые шесть месяцев этого года зафиксирована миграционная убыль почти в 97 тысяч человек.
Больше всего людей из России выехало в Украину, Таджикистан, Армению, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, а также в Китай, Вьетнам и Индию.
В начале 2022 года в страны СНГ из России выехали 368 тысяч человек, а из СНГ въехали в Россию 294 тысячи. В страны дальнего зарубежья, по данным Росстата, выехали чуть более 50 тысяч человек, а в Россию из них приехали 27 тысяч.
Таким образом, число выбывших из Российской Федерации увеличилось в два раза, как за счет эмигрантов в страны СНГ , так и за счёт уехавших в страны дальнего зарубежья, заявили в Росстате.
Временное убежище в России с начала года получили 64 с половиной тысячи человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца. Наибольшее число беженцев проживают в Москве — 215 человек, или 72 процента от их общей численности.
Кроме этого, по оценке Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480 тысяч 600 человек, или на 0,33 процента. Естественная убыль населения составила 384 тысячи человек против убыли в 422 тысячи в прошлом году. Эти данные включают население аннексированного Крыма.
ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией
Международная федерация баскетбола (ФИБА) вынесла постановление касательно скандального матча группового этапа мужского чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии, который состоялся 4 сентября в Тбилиси.
Грузия одержала победу со счётом 88:83 по итогам двух овертаймов, однако Турция подала протест – после потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.
В ФИБА отклонили протест турецкой команды, объяснив это тем, что, несмотря на ошибку со временем матча, сборная Турции не смогла представить доказательства, согласно которым ошибка повлияла бы на исход встречи.
Расследование действий игроков и членов команд, связанное с массовой потасовкой, в данный момент продолжается, сообщает издание «Чемпионат».
Как сообщалось ранее, турецкая сторона утверждает, что на игрока команды Фуркана Коркмаза напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены».
Федерация баскетбола Грузии считает, что в нагнетании ситуации во время вчерашнего матча виновен главный тренер сборной Турции Эргин Атаман. В грузинской федерации заявили, что «он не уклонялся от непристойных жестов в адрес судей и зрителей», а ранее публично выступал с оскорбительными заявлениями.
Федерация баскетбола Грузии распространила заявление по поводу инцидента на матче Турция-Грузия
Национальная федерация баскетбола Грузии распространила заявление по поводу инцидента, произошедшего во время матча между Грузией и Турцией (88:83).
Авторы заявления выражают возмущение провокационными действиями главного тренера сборной Турции по баскетболу главный Эргина Атамана, которые, согласно заявлению, были направлены на обострение ситуации, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Он не чурался делать нецензурные жесты в сторону судей игры и присутствующих зрителей, его неэтичное поведение, оскорбительные высказывания, которые он делал в прессе и на пресс-конференциях, неоднократно оказывали влияние на игроков сборной Турции, ярким проявлением чего стала физическая агрессия Фуркана Коркмаза по отношению к игрокам сборной Грузии, к которой добавились угрозы и агрессивные действия с его стороны… Угрозы и угрожающие сообщения о лишении жизни поступали также от болельщиков сборной Турции, много таких сообщений получили игроки сборной Грузии», - говорится в заявлении.
Встреча, которая состоялась 4 сентября в Тбилиси, завершилась со счетом 88:83 в пользу хозяев поля. В самом конце матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка. После этого игроки Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе были удалены с площадки, а 22 секунды сняты с игрового времени.
В турецкой команде говорят, что драка продолжилась в подтрибунном помещении. Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан утверждает, что грузинские баскетболисты напали на Коркмаза вместе с 30 сотрудниками полиции.
Федерация баскетбола Грузии требует провести специальное расследование, которое докажет, что утверждения Онана – «это только его личное толкование, не подкрепленное никакими доказательствами».
О «провокационных действиях» турецкого тренера проинформировали Международную федерацию баскетбола (ФИБА).
Ранее сегодня Атаман заявил, что они будут добиваться, чтобы последние минуты матча сборных Грузии и Турции были переиграны. «Мы оформили необходимый юридический протест… Мы попросили ФИБА переиграть матч или сделать переигровку последних 4,5 минут», – заявил он.
Накануне турецкая команда также пригрозила покинуть Евробаскет-2022, если ФИБА не обнародует кадры инцидента с участием Коркмаза за пределами площадки.
Россия отменила соглашение с Японией о безвизовом въезде на Южные Курилы
Россия прекратила действие соглашения с Японией об упрощенном посещении Южных Курил. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Соглашение действовало с 1999 года и позволяло японским гражданам, которые в прошлом жили на спорных островах, и членам их семей приезжать на Курилы без оформления виз - например, для посещения могил своих предков.
Под действие соглашения 1999 года подпадали острова Кунашир, Итуруп и еще несколько островов Малой Курильской гряды, относящиеся к Сахалинской области Российской Федерации. Они вошли в состав СССР в 1946 году. Япония не признала их принадлежность СССР и, позднее, России, однако вела с Россией переговоры об экономическом и гуманитарном сотрудничестве в этой области.
- После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и высших должностных лиц, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, заморозила активы 15 российских лиц и девяти организаций, в том числе главы военной разведки России, заместителей министра обороны и экспортера оружия «Рособоронэкспорт». В то же время Япония объявила, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список «недружественных стран» и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России «неразумными и абсолютно неприемлемыми».
Грузия готовится присоединиться к Единой зоне платежей в евро
Грузия готовится присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая облегчит денежные транзакции со странами ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия». С этой целью правительство Грузии уже представило парламенту пакеты законов по деятельности Нацбанка, коммерческих банков и платежной системы.
«Присоединение к SEPA принесет пользу по многим направлениям: добавит авторитета банковскому сектору Грузии на международной арене, упростит торговые отношения с Европейской экономической зоной, гражданам Грузии будут предоставляться упрощенные услуги, что особенно важно, в том числе, учитывая тенденцию роста денежных переводов из стран ЕС», - сказала председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.
Обсуждения законопроекта в парламенте Грузии начнется в ближайшие дни на уровнях профильных комитетов – по финансово-бюджетной, отраслевой экономике и экономической политике, юридическим вопросам и европейской интеграции.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что присоединение к SEPA является еще одним шагом на пути интеграции страны в ЕС.
- SEPA - перевод в евро между банковскими счетами в Европе и Европейской экономической зоне. Через систему SEPA можно осуществлять платеж без высоких комиссий за транзакции и достаточно быстро. Время, необходимое для перевода денег, составляет от нескольких секунд до одного рабочего дня.
Зурабишвили поздравила Лиз Трасс с избранием премьером Великобритании
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром Великобритании, заявив, что рассчитываю на совместную работу по укреплению отношений двух государств.
«Поздравляю Лиз Трасс, следующего премьер-министра Великобритании. В эти критические времени приятно видеть еще одну женщину-лидера, которая будет работать для обеспечения безопасности на нашем континенте и укрепления трансатлантического партнерства», - пишет Зурабишвили в своем Twitter.
47-летний министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс сегодня была избрана новым главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Формально она займет пост после назначения королевой, которое ожидается во вторник.
Московский Центр Карнеги объявил о закрытии
Московский центр Карнеги объявил о своем закрытии. Он представлял в России американский Фонд Карнеги за международный мир. В апреле Минюст России исключил центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, что фактически означало запрет на работу в России. Однако фонд сообщил, что продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах и на своем основном сайте, и в социальных сетях.
Фонд Карнеги за международный мир - старейший аналитический центр в области международных отношений, он был основан в США в 1910 году. Свою задачу он видит как содействие сотрудничеству между странами мира. Помимо головного офиса в Вашингтоне, отделения фонда работают в Пекине, Бейруте, Брюсселе и Нью-Дели. Московский центр Карнеги был основан в 1993 году в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина. Его миссией было способствовать улучшению российско-американских отношений, разъясняя интересы России, ее цели и действия, а также содействовать в России пониманию политики западных стран, служить свободным и открытым форумом для дебатов по наиболее острым общественно-политическим проблемам России и Евразии.
Министерство юстиции России исключило московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций 8 апреля. Вместе с ним под запрет попали российские филиалы Amnesty International, Human Rights Watch и еще 12 организаций.
Минобороны Великобритании: Россия потеряла 25 тыс. солдат
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, что потери российской армии в ходе украинской компании достигают 25 тыс. человек убитыми. По его словам, общие потери - включая раненых, пленных и дезертиров, - с начала военного вторжения России в Украину могут равняться приблизительно 80 тыс. военнослужащих.
Уоллес также считает, что ни одна из стратегических целей, которые изначально ставило перед собой российское командование, не была достигнута за полгода войны.
В своем выступлении перед Палатой общин британского парламента Уоллес сообщил, что вооруженные силы Украины делают успехи, хотя им приходится вести ожесточенные бои, передает . Он заявил, что Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине стоимостью в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
К сегодняшнему дню, по словам Уоллеса, Великобритания обучила уже 4 700 украинских военных обращению с современной техникой, которую она передает ВСУ.
- Россия и Украина не раскрывают свои потери в войне. В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в 15 тысяч убитыми и около 45 тысяч ранеными. Украинская армия заявляет о 4800 убитых российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны преувеличивать потери противника и занижать свои.
- По оценке Бернса, потери украинской армии в конце июля были, предположительно, немного ниже российских.
Бжания: «Земля передаётся в аренду. Акватория остаётся нашей собственностью»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу с членами Общественной палаты и представителями ряда общественных организаций. На ней обсуждался вопрос ратификации соглашения о передаче Российской Федерации госдачи «Пицунда».
Как пишет агентство «Апсныпресс», представители общественности выразили обеспокоенность в связи с тем, что в соглашении четко не прописаны интересы и права абхазской стороны.
Участники дискуссии выразили опасения в связи с тем, что в случае смены власти в России, госдача может оказаться в руках третьих лиц.
Аслан Бжания предложил сформировать группу из числа юристов президентской администрации и кандидатур, предложенных общественными деятелями, которые проведут экспертизу текста соглашения.
Он сказал, что никакой продажи или отчуждения земельных участков не было и нет оснований говорить о какой-либо неправомерной форме их эксплуатации.
«Земля передаётся в аренду. Акватория остаётся нашей собственностью», – сказал Бжания.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
В Херсонской области отложат референдум о присоединении к России
Замглавы назначенной Россией военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении Херсона и области к России будет "поставлен на паузу". Он объявнил отсрочку референдума "соображениями безопасности" и сообщил, что голосование состоится не раньше, чем в регионе будут прекращены боевые действия.
Стремоусов подчеркнул, что отсрочка референдума не связана с недавним заявлением вице-премьера Украины Ирины Верещук. 3 сентября Верещук заявила, что участие украинских граждан в такого рода референдумах будет считаться актом коллаборационизма с агрессором, и за него может грозить уголовное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее как назначенными Россией властями в подконтрольных им регионах Украины, так и украинскими и российскими СМИ сообщалось, что пророссийские сепаратистские руководства готовят референдумы о присоединении к Российской Федерации Донецкой, Луганской, Херсонской областей, а также части Запорожской области. В качестве вероятного времени референдумов называлась середина сентября. Пока ни на одной из этих территорий конкретные даты предполагаемых референдумов не объявлены. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают результаты таких голосований.
Российский журналист Иван Сафронов приговорён к 22 годам колонии
Журналист Иван Сафронов признан виновным в госизмене и приговорён к 22 годам лишения свободы. Приговор был оглашён в понедельник 5 сентября в Мосгорсуде.
Сафронову также назначен штраф 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.
В течение 10 дней может быть подана апелляция. Адвокаты уже сообщили, что подадут её.
Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, не зачитывая обоснование. На оглашение приговора пришли десятки человек – его коллеги, родные и близкие. После оглашения приговора они начали скандировать "Свободу".
Обвинение запрашивало для Сафронова 24 года колонии. Максимальное наказание по статье о госизмене – 20 лет лишения свободы. Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления, что позволило из-за частичного сложения сроков увеличить срок. Перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в 2 раза – до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался, написал адвокат Евгений Смирнов.
Сафронова признали виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт. Он был задержан в июле 2020 года и более двух лет находится в СИЗО "Лефортово".
По существу Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова в закрытом режиме в апреле этого года. В ходе судебных заседаний было допрошено несколько свидетелей обвинения и защиты. По мнению адвокатов, ничего подтверждающего вину их доверителя те не предоставили.
На прошлой неделе издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по его делу. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет "Проект", даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.
Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом.
Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.
Русская служба Би-би-си сообщила о том, что спецслужбы установили слежку Сафроновым ещё в 2019 году – после его публикации о поставках самолётов Су-35 Египту. После этого египетские чиновники, как утверждается, написали два письма в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, в одном из которых, в частности, говорилось, что "генеральное командование вооружённых сил Египта оказалось в неловком положении" из-за статьи Сафронова. Официально о поставках российских истребителей Каиру с тех пор не сообщалось.
Кремль и лично Владимир Путин категорически отрицали, что обвинения в адрес Сафронова связаны с его публикациями.
Российские независимые журналисты в понедельник ещё до оглашения приговора потребовали немедленного освобождения Ивана Сафронова из-под стражи; пересмотра дела; отвода состава суда, доказавшего делом свою предвзятость и ангажированность, и расследования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в ходе следствия.
"Журналистика – не преступление. Иван Сафронов должен быть оправдан", – говорится в обращении, которое подписали журналисты "Медузы", "Холода", "Новой газеты", "Дождя", "Вёрстки", "Важных историй", "Бумаги", "Медиазоны", The Bell, Moscow Times и других независимых российских СМИ.
МИД России ввёл санкции против актёров Шона Пенна и Бена Стиллера
МИД России в понедельник объявил о расширении санкционного списка граждан США. В него добавлены 25 человек, в том числе известные актёры Шон Пенн и Бен Стиллер.
Как говорится в заявлении МИД России, санкции введены в ответ на расширение Соединёнными Штатами санкций против российских граждан. Для включённых в списки предусмотрен запрет на въезд в Россию "на постоянной основе".
О критериях включения тех или иных лиц в санкционные списки российское внешнеполитическое ведомство не сообщает, однако многие из списка высказывались в поддержку Украины или совершали какие-либо практические действия, направленные на помощь ей. Пенн и Стиллер, в частности, уже после начала войны посещали Украину, где встречались с президентом Владимиром Зеленским. Оба актёра недавно были награждены его указом государственными наградами. Шон Пенн часто комментирует российское вторжение в Украину, безоговорочно поддерживая эту страну.
Помимо актёров, в список также включены несколько сенаторов от обеих партий, представители НКО и бизнеса, чиновники.
Всего российские власти ввели санкции уже против более 1000 граждан США. В американском санкционном списке сопоставимое число российских граждан.
Украинский портал «Война & Санкции» внес Иванишвили в санкционный список
В Украине предложили добавить в международные санкционные списки основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили и членов его окружения.
Имена 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, сегодня были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции».
О новом списке, опубликованном на украинском портале, сообщили грузинские СМИ и оппозиционный политик Элене Хоштария.
Как сообщается на сайте, экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является «неформальным правителем Грузии», который «имеет тесные связи с российской политической элитой», и лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России.
В список также попали:
- Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили.
- Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили.
- Ираклий Рухадзе – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.
- Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили.
- Тате Мамацашвили — племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.
- Георгий Капанадзе – бизнес-партнер Учи Мамацашвили, соучредитель и генеральный директор компании «ГЕО ОРГАНИКС», специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией.
- Алексей Полтавченко – сын бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (находится под санкциями США), который, как утверждается, также является бизнес-партнером Учи Мамацашвили.
- Бизнесмен Вано Чхартишвили. По данным украинской стороны, вместе с Бидзиной Иванишвили, он связан с российским энергетическим сектором.
- Давид Хидашели – бизнес-партнер Бидзины Иванишвили.
- Сулхан Папашвили – бывший начальник специальной службы государственной охраны Грузии, в настоящее время гражданин Великобритании. Сулхан и Лаша Папашвили входят в список самых богатых людей Грузии и являются бизнес-партнерами Бидзины Иванишвили.
- Дмитрий Коржев – бенефициар одной из крупнейших российских розничных сетей — «О’КЕЙ», специализирующейся на торговле продуктами питания, совладелец грузинской RMG Gold.
- Дмитрий Троицкий – совладелец и член совета директоров группы компаний «О’КЕЙ», совладелец RMG Gold.
- Отар Парцхаладзе – бывший генеральный прокурор Грузии. Он называется «одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства» и «доверенным лицом» Бидзины Иванишвили.
- Леван Васадзе – грузинский и российский бизнесмен, имеющий тесные связи с идеологом Кремля Александром Дугиным. Также Леван Васадзе является соучредителем крупнейшего в России оператора зоомагазинов «Бетховен».
Как отмечается на портале «Война&Санкции», лица и компании, которые внесены в перечень лиц с риском наложения санкций, уже переданы украинскими государственными органами как предложения к международным партнерам.
- Иванишвили покинул политику полтора года назад. Оппоненты властей считают, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.
- В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
- Призывы ввести санкции против Иванишвили неоднократно звучали от представителей украинского правительства. Утверждалось, в частности, что миллиардер замешан в схемах обхода санкций, введенных против России, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Буш: США не откажутся от призыва к РФ прекратить оккупацию территорий Грузии
Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что США никогда не откажутся от призыва к Москве прекратить оккупацию территорий Грузии. Политик обратился к участникам Тбилисской международной конференции «Слава Украине», которая открылась в грузинской столице сегодня. Послание зачитал директор по глобальной политике Института Буша Дэвид Крамер, передает агентство «Новости-Грузия».
«Народ Грузии прекрасно знает об опасностях, которые исходят от московского режима. Одно остается неизменным на протяжении многих лет: желание и приверженность грузинского народа жить свободно и вести страну к таким институтам, как НАТО и Европейский Союз.
Мы никогда не откажемся от нашего призыва к России и Москве прекратить оккупацию 20% территории вашей страны и уважать суверенитет и территориальную целостность вашей страны.
Даже когда мы выражаем обеспокоенность по поводу событий в вашей стране, мы делаем это как друзья и союзники Грузии.
Мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха и заняла достойное место в качестве полноправного члена демократического общества. Это особенно важно в свете неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое, к сожалению, может коснуться и грузин.
Грузин также может касаться желание украинцев жить свободно и пользоваться плодами свободы. Это трудное время для многих частей мира, но свобода может победить и победит.
Да благословит Бог Америку, да благословит Бог народ Грузии и храбрых людей, которые борются по всему миру», – говорится в обращении экс-президента США.
Джордж Буш-младший – 43-й президент США. Он занимал должность в 2001—2009 годах – в том числе во время российско-грузинской войны. С 2005 года в Тбилиси есть улица имени Джорджа Буша.
Бывший замглавы СГБ: Грузия не выслала из страны российских спецагентов
Задержанный бывший замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили утверждает, что правящая сила «Грузинская мечта» вступила в сговор с Москвой, не выслав из страны спецагентов, работающих в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
В очередной публикации Гогашвили рассказал, что после нашумевшего дела Скрипалей Грузия формально приняла решение выслать из страны российских агентов, работающих под дипломатическим прикрытием. Экс–замглавы СГБ утверждает, что составить список таких лиц было поручено ему лично.
«Мы составили список из 10 человек – спецагентов, работающих под дипломатическим прикрытием, который я передал Вахтангу Гомелаури (главе МВД – ред.) для отправки в МИД. Однако список сначала отправили для согласования в Москву.
Оттуда нам прислали данные только одной женщины, которой вообще не было в этом списке.
Она работала в посольстве, но не была связана со спецслужбами и не имела статуса дипломата, была рядовым сотрудником. Пересланный нами список был аннулирован, наши русские «коцы» (представители «Грузинской мечты» – ред.) «похвалили» нас за хорошую работу и поручили выдворить эту даму. Со своей стороны Россия выслала нашего дипломата.
Зарубежные партнеры поняли причины этого позорного поступка, но громкой реакции, разумеется, не последовало», – написал Сосо Гогашвили.
По его словам, это – один из примеров сотрудничества спецслужб Грузии с «русскими-оккупантами».
- Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны по инициативе Тбилиси в 2008 году после того, как Москва признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В настоящее время консульские услуги на территории Грузии оказывает секция интересов России при посольстве Швейцарии.
- В 2018 году вслед за странами ЕС и США о высылке российского дипломата объявила и Грузия. Грузинское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением отравления в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В знак солидарности с властями Великобритании официальный Тбилиси объявил нежелательной персоной сотрудника секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации в Тбилиси.
- Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу английского города Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и считают, что за покушением стоит Россия.
Новым премьером Великобритании станет Лиз Трасс
Новым лидером правящей Консервативной партии Великобритании избрана министр иностранных дел Лиз Трасс. В ближайшее время она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.
Об итогах голосования членов Консервативной партии, избравших нового лидера, было объявлено в понедельник. Трасс опередила своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака. За неё проголосовали более 57 процентов принявших участие в голосовании - это более 80 тысяч членов Консервативной партии. Сунака поддержали более 60 тысяч консерваторов.
Двое претендентов на пост лидера тори ранее определились по итогам голосования членов фракции консерваторов в Палате общин.
Агитируя за своё избрание, Трасс обещала решительные меры по борьбе с охватившим Британию энергетическим кризисом. При этом она подчёркивала, что на посту премьера продолжит бескомпромиссно поддерживать Украину и противостоять России. Внимание привлекло высказывание Трасс о том, что при необходимости она "без колебаний" нажмёт на ядерную кнопку.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привёл партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.
- После вторжения России в Украину Джонсон стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров. Он трижды был с визитами в Киеве, осуждал предложения некоторых европейских политиков стремиться к урегулированию конфликта путем переговоров и требовал от НАТО усиления военной поддержки Украины. Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь, обучает на своих базах украинских военных.
- Борис Джонсон ушел в отставку после череды скандалов, связанных с его именем. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- Лиз Трасс 47 лет. В юности она придерживалась леволиберальных взглядов, была членом Либерально-демократической партии, затем перешла к консерваторам. Была министром в кабинетах Джеймса Кэмерона и Терезы Мэй, с 2021 года возглавила МИД в кабинете Бориса Джонсона. Ещё до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года она была сторонницей жёсткой линии по отношению к Москве; её визит в российскую столицу в начале нынешнего года прошёл в чрезвычайно напряжённой атмосфере. Трасс станет третьей в истории женщиной на посту британского премьера, ряд комменаторов сравнивает её с Маргарет Тэтчер, первой женщиной-премьером, которую называли "Железной леди".
Оппозиция в Грузии вновь требует проведения досрочных парламентских выборов
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) анонсировала протестные акции с требованием проведения в стране досрочных парламентских выборов.
«Чтобы смягчить острейший политический кризис, в Грузии должны быть проведены досрочные выборы. Все наши шаги, действия и деятельность «Национального движения», будут направлены на достижение этой цели, на выполнение этой исторической задачи», – заявил сегодня на брифинге председатель ЕНД Ника Мелия.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционер назвал правящую в стране партию «русской мечтой», которая «тянет Грузию обратно в имперское лоно». Мелия считает, что «Грузинская мечта» сознательно препятствует получению Грузией статуса кандидата в члены ЕС.
По его словам, для назначения досрочных выборов ЕНД приступает к реализации плана, который состоит из трех пунктов:
- Разноплановая политическая деятельность и акции протеста различных видов и форм.
- Постоянные встречи с населением Грузии.
- Интенсивное общение с зарубежными партнерами.
«Путем вовлечения общественности и международного давления, повышения интенсивности политической деятельности и протестов мы должны заставить правительство объявить досрочные выборы», — сказал Мелия.
В правящей партии действия оппозиции назвали «банальными», заявив, что парламентские выборы пройдут в стране в 2024 году.
Людмила Скорик рассказала об обстоятельствах отъезда из Абхазии
Бывший главный санитарный врач самопровозглашенной республики Абхазия Людмила Скорик нарушила молчание. В заявлении, опубликованном информагентством «Аиашара», Скорик называет себя «неудобным и неугодным главным врачом, выдавленным общими усилиями за пределы Абхазии».
Ранее стало известно, что Скорик подозревают в превышении должностных полномочий и хищении имущества Государственной санитарно-эпидемиологической службы (ГСЭС) Минздрава.
Скорик подтверждает, что до её отъезда в Россию в ведомстве проходила проверка финансово-хозяйственной деятельности. Однако связана она, по словам Скорик, лишь с интересами главы Минздрава Эдуарда Бутба, который планирует перевести медицину в Абхазии на коммерческие рельсы.
Скорик говорит, что «прихватизировать» Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию, не убрав с дороги руководителя государственной санэпидслужбы, стало проблемой, после чего началось её «гонение» по всем направлениям. Она, в частности, рассказала о проведенном в её кабинете обыске и «хамском общении на повышенных тонах со стороны присутствующих сотрудников СГБ».
Скорик утверждает, что 22 июля написала заявление на имя главы Минздрава, сообщив, что уходит в отпуск по семейным обстоятельствам и выезжает в Российскую Федерацию. На тот момент, по её словам, официальная проверка деятельности её ведомства подходила к концу, а серьезных нарушение в финансовой деятельности ГСЭС выявлено не было.
По словам Скорик, сообщая, что она пропала, в Минздраве не упомянули о её отпуске, а нештатные сотрудники СГБ начали распространять в соцсетях «информацию о похищенных миллионах». Сообщалось, что ей якобы звонили из Грузии, в ходе поездки в Женеву она «встречалась, общалась и аморально вела себя с грузинами», а также получала из Грузии гуманитарную помощь и оборудование.
По информации Людмилы Скорик, «после явного нагнетания негативной реакции по поводу ее личности» она по электронной почте письменно обратилась к премьер-министру и в Минздрав с подробным разъяснением ситуации и просьбой опровергнуть очерняющую её недостоверную информацию.
«Но реакции с их стороны нет! Министру здравоохранения это на руку! Он достиг цели – главного врача ГСЭС нет! Можно ликвидировать организацию, а лабораторию переподчинить непосредственно Министерству здравоохранения, и оборудование, которое можно использовать в коммерческих целях, просто экспроприировать», – говорит она.
По словам Скорик, обязанности главного санитарного врача сейчас исполняет Авидзба А.В., одновременно работающий хирургом в Республиканской больнице. Она говорит, что в организации вскрываются запечатанные кабинеты, из кабинета главного врача выносится дорогостоящая оргтехника и лабораторное оборудование.
- О том, что Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля, стало известно в начале августа. В абхазском Минздраве тогда заявили, что проводят служебную проверку.
- 17 августа о судьбе главного санитарного врача спросили абхазского президента Аслана Бжания. Он не стал отвечать на вопрос, пообещав, что информацию дадут правоохранительные органы.
В Чили на референдуме отвергли проект новой конституции
В Чили на референдуме около 62 процентов избирателей высказались против проекта новой конституции страны. Она должна была прийти на смену Основному закону, принятому ещё при диктатуре Аугусто Пиночета.
После массовых протестов в стране несколько лет назад чилийцы на референдуме выступили за разработку новой конституции. Однако проект, предложенный Конституционным совещанием, теперь отвергнут.
Проект, получивший поддержку недавно вступившего в должность левого президента Габриэля Борича и его кабинета, предусматривал, в частности, расширение социальных гарантий и уделял особое внимание защите прав женщин, меньшинств и других уязвимых категорий населения. По мнению сторонников проекта, речь шла об одном из самых прогрессивных проектов конституции в мире. В частности, он предусматривал гарантию прав коренных общин и национальных меньшинств (Чили провозглашалось "многонациональной страной"). Согласно проекту, женщины должны были составлять не менее 50 процентов всех госслужащих. Предполагалось также снижение возрастного порога для участия в президентских выборах с 35 до 30 лет, легализация абортов, ряд мер по борьбе с социальным неравенством.
Президент Борич заявил, что "голос народа должен быть услышан", и пообещал начать работу над новым проектом конституции, поскольку решение о необходимости её принятия остаётся в силе. Оппоненты Борича пообещали принять участие в разработке проекта.
Действующая конституция Чили была принята ещё в 1980 году, когда у власти находился генерал Аугусто Пиночет. Впоследствии в неё был внесён ряд изменений. Критики конституции считают, что в ней уделено недостаточное внимание защите прав человека.
Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке достигло восьми
Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке, выросло до восьми. Об этом сообщает правительство региона.
По данным МЧС, группа, состоящая из 12 человек (10 туристов и двух гидов), 3 сентября совершала восхождение на вершину вулкана Ключевской, который является самым высоким действующим вулканом Евразии. На отметке 3300 метров трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. Добравшись до отметки 4150 метров, шесть человек сорвались в пропасть и погибли. На место их гибели поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник он сообщил по спутниковому телефону о смерти ещё двух человек.
Из-за плохих погодных условий в выходные спасатели трижды не смогли высадиться на вулкане, днем 5 сентября вертолету МЧС России удалось приземлиться на склоне вулкана.
В настоящее время помощи спасателей ожидают два человека на высоте 4150 метров и ещё двое в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Среди них один пострадавший с переломом.
По факту гибели туристов Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Прокуратура Новосибирской области также проверяет компанию "Экстрим тайм", которая занималась организацией восхождения на вулкан.
В составе туристической группы были жители семи регионов России, в том числе Новосибирской, Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края.
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