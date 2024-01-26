Bloomberg: Россия за 2023 год ввезла чипы из США и Европы на $1 млрд

В 2023 году несмотря на санкции Россия смогла импортировать высокотехнологичные чипы американского и европейского производства на более чем на один миллиард долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытую российскую таможенную статистику.

Из документов, которые удалось получить агентству, следует, что общая стоимость импортированных Россией полупроводников и интегральных схем, которые могут использоваться для производства военной техники, за год составила один миллиард 700 миллионов долларов. Больше половины из них пришлось на продукцию компаний из США и Евросоюза.

Никаких данных о том, что эти компании нарушали санкционное законодательство и экспортировали технологии в Россию нет, отмечает Bloomberg. Большинство подсанкционных технологий попадают в Россию обманным путём через третьи страны, в том числе из Китая, Турции и ОАЭ.

Американские и европейские компании, продукция которых попала в Россию, заявили, что полностью соблюдают санкции, введённые после полномасштабного вторжения России в Украину.

В июле издание «Верстка» со ссылкой на данные таможни сообщило, что только за первые шесть месяцев 2023 года в Россию было ввезено чипов западных компаний более чем на 500 миллионов долларов. Почти половина этой суммы пришлась на продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры.