Bloomberg: США торопят ЕС с согласованием новых санкций против РФ

США подталкивают Евросоюз к скорейшему согласованию нового пакета санкций в отношении Москвы на случай широкомасштабного вторжения России на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина, по которой Вашингтон торопит европейских союзников, – отсутствие признаков готовности отвести войска от границы с Украиной со стороны российского президента Владимира Путина. В Белом доме, как пишет Bloomberg, считают, что договорённость о новых санкциях станет чётким сигналом для Кремля, который заставит его отказаться от эскалации.

Однако в ЕС полагают, что излишняя спешка в этом вопросе может повредить дипломатическому решению кризиса. Bloomberg отмечает, что европейские страны гораздо больше США зависимы от поставляемой Россией энергии и других товаров и беспокоятся о возможных последствиях санкций.



В частности, источники агентства называют "крайне проблематичной" такую меру, как отключение России от международной системы платежей SWIFT из-за возможных проблем для мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России.

Накануне Евросоюз по итогам саммита лидеров входящих в него стран в Брюсселе призвал Россию принять меры по снижению напряженности, возникшей в связи с концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной, и умерить агрессивную риторику. Лидеры ЕС подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заявили, что "ответом на любую дальнейшую военную агрессию против Украины станут крупномасштабные последствия и суровая цена, включающая ограничительные меры, скоординированные с партнёрами", говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

В то же время Европейский союз высказался в поддержку дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе в рамках так называемого нормандского формата для выполнения Минских соглашений.

Вчера же в ходе саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза в очередной раз продлили ещё на полгода экономические санкции в отношении России, которые были введены в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе.