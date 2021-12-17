Новости
Bloomberg: США торопят ЕС с согласованием новых санкций против РФ
США подталкивают Евросоюз к скорейшему согласованию нового пакета санкций в отношении Москвы на случай широкомасштабного вторжения России на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Причина, по которой Вашингтон торопит европейских союзников, – отсутствие признаков готовности отвести войска от границы с Украиной со стороны российского президента Владимира Путина. В Белом доме, как пишет Bloomberg, считают, что договорённость о новых санкциях станет чётким сигналом для Кремля, который заставит его отказаться от эскалации.
Однако в ЕС полагают, что излишняя спешка в этом вопросе может повредить дипломатическому решению кризиса. Bloomberg отмечает, что европейские страны гораздо больше США зависимы от поставляемой Россией энергии и других товаров и беспокоятся о возможных последствиях санкций.
В частности, источники агентства называют "крайне проблематичной" такую меру, как отключение России от международной системы платежей SWIFT из-за возможных проблем для мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России.
Накануне Евросоюз по итогам саммита лидеров входящих в него стран в Брюсселе призвал Россию принять меры по снижению напряженности, возникшей в связи с концентрацией российских войск вдоль границы с Украиной, и умерить агрессивную риторику. Лидеры ЕС подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заявили, что "ответом на любую дальнейшую военную агрессию против Украины станут крупномасштабные последствия и суровая цена, включающая ограничительные меры, скоординированные с партнёрами", говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.
В то же время Европейский союз высказался в поддержку дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе в рамках так называемого нормандского формата для выполнения Минских соглашений.
Вчера же в ходе саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза в очередной раз продлили ещё на полгода экономические санкции в отношении России, которые были введены в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе.
- США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину и поэтому сосредоточила вблизи границ с Украиной примерно 100 тысяч своих военнослужащих.
- Российская сторона отвергает все сообщения о вероятном вторжении войск на территорию Украины. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию, опасаясь, что Киев слишком сближается с НАТО.
Другие новости дня
Вашингтон поддержал Берлин в связи с приговором по делу Хангошвили
Власти США поддерживают предпринятые властями ФРГ действия в связи с приговором россиянину Вадиму Красикову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
«Мы приветствует реакцию Германии на решение берлинского суда осудить индивида за совершение убийства на (германской) территории, которое, как установил суд, было совершено в интересах российского государства», – написал он в соцсети Twitter.
Как сообщалось ранее, Высший земельный суд Берлина в среду, 15 декабря, признал 56-летнего гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в берлинском парке Малый Тиргартен в августе 2019 года. Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы.
После этого МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России в ФРГ нежалательныим персонами.
В Москве заявили, что категорически не согласны с вынесенным в Германии решением. В МИД РФ при этом назвали Хангошвили террористом и «одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе».
В Грузии задержан подозреваемый в коррупции экс-чиновник из Казахстана
По информации Агентства по противодействию коррупции Казахстана, бывший заместитель акима города Тараз Кайсар Сарытай задержан в Грузии. Он находился в международном розыске.
Сарытая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Казахстана – присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере; превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.
«В настоящее время осуществляется процедура его экстрадиции в Республику Казахстан», – сказано в сообщении антикоррупционной службы.
В казахстанском ведомстве заявили, что уделяют особое внимание розыску лиц, скрывшихся от органа уголовного преследования.
«Большинство из них принимают меры, чтобы стать недосягаемыми для казахстанского правосудия, и скрываются за пределами страны», – добавили в агентстве.
Словом года в России стала «вакцина», а фразой года – «избыточная смертность»
Эксперты ежегодного конкурса "Слово года" под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна признали "вакцину" главным словом 2021 года в России. На втором месте – "QR-код", на третьем – "антиваксеры". Также в списке для голосования были "Мемориал", "пытки", "токсичный" и "антитела".
В номинации "Фраза года" победило выражение, которое раньше употребляли только социологи, а теперь оно стало широко использоваться. Это "избыточная смертность". Немного меньше голосов экспертов набрало выражение, получившие широкое хождение после показа фильма, снятого командой Алексея Навального, – "дворец Путина". В списке есть и другие словосочетания, связанные с оппозиционером и его расследованиями, — "бункерный дед" и "трусы Навального".
Для языка ненависти, лжи и пропаганды у конкурса существует номинация "Антиязык года". Здесь больше всего голосов было отдано словосочетанию "иностранный агент" вместе с его сокращённой версией "иноагент". Также в первую тройку этой рубрики вошли "рекорд смертей" и "берлинский пациент".
Словом десятилетия назвали "ковид", а в 2011 году это был "гламур".
Конкурс "Слово года" существует 15 лет. Свои варианты в течение 11 месяцев в одноимённой группе в фейсбуке предлагают около 3,5 тысяч участников. Затем группа лингвистов, писателей и культурологов подводит итоги.
- Государственный институт русского языка имени Пушкина ранее сообщил, что в 2021 году наиболее употребляемым в российских медиа стало слово "спутник" – прежде всего благодаря названию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
- В английском языке словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова vaccine (вакцина) и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 53 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 53 пациента (днём ранее – 39). Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 971.
За сутки в стране выявили 2979 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3123). Накануне провели 47 937 тестов: PCR-тестов – 18 056, экспресс–тестов на антиген – 29 881.
Выздоровели еще 3470 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 904 181, выздоровевших – 852 560.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,21%, за последние 14 дней составляет 7,26%, за неделю – 6,76%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 10 505 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 361 557.
Госдепартамент: «Грузия остается решительным партнером США в сфере безопасности»
Грузия остается решительным партнером США в сфере безопасности, – об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США, который касается борьбы с терроризмом.
«В 2020 году Грузия продолжила активно сотрудничать по многим вопросам борьбы с терроризмом. Из-за ограничений в связи с COVID-19 Грузия участвовала в ограниченном количестве тренингов с США, но остается решительным партнером США в области безопасности.
Грузия осудила гражданина Грузии по обвинению в терроризме за его причастность к деятельности, связанной с «Исламским государством» за рубежом. Грузия усовершенствовала свое законодательство по борьбе с отмыванием денег и терроризмом и укрепила инфраструктуру защиты границ», – говорится в заявлении Госдепартамента.
Как пишет Общественный вещатель Грузии, американское ведомство отмечает, что в 2020 году в Грузии не было террористических инцидентов.
«В целях борьбы с насильственным экстремизмом и радикализацией, Национальная стратегия Грузии по борьбе с терроризмом на 2019-2021 годы остается руководящим документом Грузии по борьбе с терроризмом. Постоянная межведомственная комиссия, возглавляемая Службой государственной безопасности, отвечает за надзор за этой стратегией и планом действий. Грузия работала над стратегией и планом действий по смягчению химической, биологической, радиологической и ядерной угроз в 2020 году, которые дошли до этапа утверждения межведомственной комиссии в конце 2020 года. Стратегия будет утверждена постановлением правительства Грузии, которое подпишет премьер-министр», – говорится в отчете.
В документе также сказано, что закрытие границы из-за COVID-19 способствовало ограничению передвижения террористов и подозреваемых в терроризме через Грузию и ее территорию.
«В 2020 году ни один гражданин Грузии не выехал в Сирию или Ирак для террористической деятельности. Офицеры Пограничной службы Грузии проверяли людей, автомобили и проездные документы в местных базах данных и в базах Интерпола. В мае гражданин Грузии Цезар Тохосашвили был экстрадирован в Грузию из Украины. Он был вовлечен в деятельность, связанную с «Исламским государством». Тохосашвили был признан виновным в причастности к террористической деятельности и приговорен к десяти годам лишения свободы», – говорится в отчете.
Отдельная глава отчета посвящена финансированию терроризма, а также борьбе с насильственным экстремизмом и отмечает прогресс, достигнутый Грузией в этом отношении.
В Грузии сообщили о возможных случаях заражения омикрон-штаммом COVID-19
Грузинские медики подозревают заражение омикрон-штаммом коронавируса у более чем десятка человек. Об этом директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил в интервью «Рустави 2».
«Эти случаи были подозрительными по тому протоколу, который мы разработали. Подозрительные случаи идут в разные лаборатории. Примерно более десяти подозрительных случаев сейчас исследуются. Сегодня я могу сказать, что, действительно, к этому часу у нас нет лабораторно подтвержденных случаев «омикрона», однако это не означает, что он уже не циркулирует в стране», – сказал Гамкрелидзе.
«Омикрон» – новый штамм COVID-19, который признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «вызывающим беспокойство». Новый вариант коронавируса обнаружен в 77 странах. Мировым эпицентром его распространения является юг Африки, пишет агентство «Новости-Грузия».
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Всего в стране с населением более 3,7 млн человек с начала пандемии выявлено более 909 тысяч случаев заражения, более 849 тысяч человек выздоровели, 12 918 пациентов скончались от вызванных инфекцией осложнений.
Специалисты не исключают, что в ближайшие месяцы омикрон-штамм коронавируса станет в Грузии доминирующим, сменив «дельту».
Сокуров извинился за спор с Путиным и пожаловался на угрозу жизни
Режиссёр Александр Сокуров извинился за спор с президентом России Владимиром Путиным и рассказал об угрозах, которые поступают ему. Об этом он якобы написал в обращении, направленном к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву, сообщает РБК со ссылкой на документ.
В тексте письма режиссёр принёс извинения за спор с Путным, который произошёл на встрече с членами СПЧ. "Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав – я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет", – цитирует РБК текст письма.
Сокуров пишет о том, что "достоинство и честь члена президентского совета" никто не будет защищать в России. Об угрозах режиссёру рассказали его друзья. Сокуров уверен, что гарантией его жизни может стать только вмешательство Путина в ситуацию.
"Если журналистика в нашей стране – занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным?" – говорится в письме.
Режиссёр отказался комментировать РБК подлинность письма. Фадеев сообщил, что пытается успокоить Сокурова, и отказался от дальнейших комментариев.
Во время встречи Совета по правам человека (СПЧ) с президентом у Владимира Путина произошёл спор с режиссёром Александром Сокуровым, который в своём выступлении говорил о том, что Россию надо менять, что в стране есть много проблем, которые не решаются, и их нельзя закапывать в песок. Сокуров на встрече также коснулся темы отделения регионов на Кавказе от России. Сокуров рассказывал Север.Реалии, что огорчён тем, что "собеседник не вник в то", что говорил режиссёр.
Конфликт прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Сокурова были "непрофессиональными". Глава парламента Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за выступления Сокурова.
В Абхазии выявлено 108 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 581 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 95 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 67 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 17 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 675 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29 267 человек.
Избыточная смертность в РФ за время пандемии превысила 1 млн человек
Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса, то есть с апреля 2020 года, превысила миллион человек, подсчитало издание «Холод» на основе выступлений заместителя главы правительства РФ Татьяны Голиковой.
Во время рассмотрения законопроекта о QR-кодах в Госдуме вице-премьер сказала, что в первой половине декабря общая смертность снизилась на 14,7%. Голикова не уточнила, относительно чего произошло снижение. Однако ранее она приводила оперативные сводки относительно предыдущих месяцев. Из этого «Холод» делает вывод, что речь идет о снижении по отношению к первой половине ноября 2021 года.
Основываясь на предыдущих заявлениях Голиковой, журналисты «Холода» подсчитали, что за первую половину декабря в России умерли около 109 тысяч человек, а избыточная смертность составила около 35 тысяч человек. Так как избыточная смертность по состоянию на конец ноября составила 987 930 людей, журналисты пришли к выводу, что всего с начала пандемии этот показатель составляет около 1 023 000 человек.
Ранее сообщалось, что с декабря прошлого года по ноябрь нынешнего общая смертность в России превысила 2 миллиона 400 тысяч человек, что стало худшим показателем со времени Великой Отечественной войны, а убыль российского населения за последние 12 месяцев приблизилась к одному миллиону, что является максимальным показателем за последние 20 лет.
Основной причиной избыточной смертности стала пандемия COVID-19. Доля умерших непосредственно от заболевания коронавирусной инфекцией составляет не менее 85-90% от всей избыточной смертности, утверждает демограф Алексей Ракша. По его словам, за прошлый год в России значительно выросла смертность только от тех болезней, на которые непосредственно влияет COVID-19, то есть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни нервной системы, пневмония и болезни дыхательной системы. Ряд экспертов считают, что на избыточную смертность также влияет перегруженность системы здравоохранения.
Саломе Зурабишвили: Пора выйти из ребячества, перейти к более зрелой, новой политике
«Наше государство уже 30 лет является совершеннолетним государством, пора выйти из этого ребячества, перейти к более зрелой, новой политике», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани, где проходит предновогодний прием для представителей разных партий, передает Общественный вещатель.
«Правда, было много событий, мы прошли через очень сложные процессы, где практически, за исключением некоторых периодов, были сплошные противостояния, было только два лагеря и больше гражданского противостояния. Это то, через что мы прошли, что мы знаем и чего, думаю, никто не хочет, чтобы повторилось в этой стране. Это страницы прошлого, которые мы вместе не осознавали до сегодняшнего дня, это страницы, которые сегодня тяжело ложатся на наши плечи», - заявила Саломе Зурабишвили.
По ее словам, общество не только устало, но и переутомилось от всего этого.
«Отовсюду слышно, что везде тяжелое положение, ко всему этому добавляется ковид, социальные условия, и в стране практически нет никакой перспективы. Давайте займемся основными вопросами, которые являются главными для любой страны - внутренним развитием, преодолением бедности, объединением общества, все разделено, даже церковь разделена. Как долго это может продолжаться и как далеко это заведет нас? В то же время мы забываем, что вокруг нас, смотрим на все изнутри, и не видим, что происходит на самом деле, какие угрозы, какие возможности. Пришло время молодежи», - заявила Саломе Зурабишвили.
Столтенберг: Решение об Украине и НАТО примут только Украина и НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг требования президента России Владимира Путина о предоставлении Москве «гарантий безопасности» в виде отказа от расширения Североатлантического союза и военно-технической помощи Украины.
На пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Столтенберг сказал, что вопрос о возможном приеме Украины в НАТО будет решать только сама Украина и 30 стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь союза сказал, что НАТО не пойдет на компромисс по вопросу о том, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой путь. Он также добавил, что сотрудничество НАТО с Украиной носит оборонительный характер, и против России не направлено. Напротив, саму Россию он обвинил в агрессивном поведении, которое продолжается уже много лет. Столтенберг также отметил, что в НАТО пока не видят никаких признаков сокращения российской воинской группировки у границ с Украиной. Он назвал действия России провокационными, дестабилизирующими и подрывающими безопасность в Европе, и вновь призвал Москву к диалогу, в частности, в рамках Совета Россия-НАТО.
Зеленский сказал, что в случае начала крупномасштабных боевых действий между Россией и Украиной число жертв может пойти на сотни тысяч и миллионы. Он признал, что НАТО не обязано оказывать Украине вооруженную поддержку, но при этом добавил, что в случае такой войны сама Украина станет «форпостом» НАТО, даже не будучи его членом.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «безотлагательного» и «незамедлительного» начала международных переговоров для выработки «юридически зафиксированных гарантий» безопасности России. Гарантии, по мнению Путина, должны «исключать любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений». Неясно, о каком формате переговоров о таких гарантиях говорит Путин. В последние дни он провел серию телефонных переговоров с лидерами Запада, включая президента США.
США и их союзники призвали Москву к деэскалации напряженности, заявив, что в случае широкомасштабного вторжения на Украину Россию ждут серьезные последствия. При этом США выразили готовность к диалогу. Союзники по НАТО прямым текстом не отвергли возможность обсуждать гарантии, которых требует Путин, однако и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные представители Запада неоднократно повторили в последнее время, что у России нет права вето по вопросу о расширении Североатлантического союза.
Три компании из Грузии включены в санкционный список США
Американское министерство торговли включило в свой черный список 37 организаций из Китая, Грузии, Малайзии и Турции за действия, «противоречащие внешней политике или интересам национальной безопасности США».
В списке три компании из Грузии. Компания Gensis Engineering проходит в нем и как грузинская, и как турецкая. Также к Грузии приписаны ROV Solutions и SAEROS Safety ERO Company.
Сообщается, что компании являются частью сети, которые используются для поставок или попыток поставок Ирану товаров американского происхождения, «которые в конечном итоге окажут поддержку оборонной промышленности Ирана в нарушение экспортного контроля США».
По информации СМИ, санкции вводятся также против Академии военно-медицинских исследований в Китае и 11 её исследовательских институтов, занимающихся микробиологией, эпидемиологией, токсикологией, биоинжинирингом, контролем заболеваний и даже ветеринарией за «использование биотехнологических процессов для поддержки китайской армии», ведомство ссылается и на информацию о «возможном оружии по контролю мозга».
Соответствующее уведомление американской ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства – так называемом Федеральном реестре.
В Казахстане протесты оппозиции в 30-ю годовщину независимости страны
В крупнейшем городе Казахстана Алматы 16 декабря, в день 30-й годовщины независимости страны, власти усилили меры безопасности.
Отмечается, что это было сделано в ожидании массовых протестов. Полицейское оцепление установили на Площади республики и прилегающих к ней улицах. "Этот день сейчас не для праздника, а для траура", - заявил Казахской службе Радио Свобода активист Ырысбек Токтасын, вспоминая два других событиях, также происходившие в декабре.
Речь идёт, в том числе, об антикремлёвских демонстрациях молодёжи в Алма-Ате в 1986 году, когда советский лидер Михаил Горбачёв сменил многолетнего руководителя Казахской ССР Динмухамеда Кунаева на назначенного Москвой Геннадия Колбина, русского по национальности. Власти жёстко подавили эти протесты, известные как Желтоксан (Декабрьское восстание). Сотрудниками сил безопасности, предположительно, были убиты сотни людей, что значительно расходится с официальными данными.
Другая трагическая годовщина связана со стрельбой по вышедшим 10 лет назад на протестную акцию нефтяникам в городе Жанаозен. Тогда погибли 16 человек, ещё один – в Шетпе.
Несмотря на полицейское оцепление в Алматы 16 декабря этого года десятки протестующих, представляющих незарегистрированную оппозиционную Демократическую партию, смогли пройти к Площади республики, где скандировали: "Желтоксан! Жанаозен! Мы не забудем! Мы не простим!". Собравшиеся также провели совместную молитву вблизи монумента независимости, фрагмент которого посвящён событиям Желтоксана.
Семеро активистов молодёжной группы "Просыпайся, Казахстан!" устроили в центре Алматы перформанс в память о погибших в 1986 и 2011 годах. Они надели белые костюмы с прицелами на спине и облитыми красной краской.
В столице Казахстана Нур-Султане полиция выставила заграждения у памятника жертвам голода в 30-х годах прошлого века. Также сообщается об отключениях интернета в этом районе.
Многие оппозиционные активисты были задержаны в разных частях Казахстана в преддверии 16 декабря по обвинениям в участии в предыдущих несанкционированных акциях.
В четверг в Алматы на выходе из магазина задержали без объяснения причин одного из ведущих оппозиционных активистов Алмата Жумагулова. В начале октября Жумагулов был отпущен на свободу после того, как истёк назначенную ему четырёхлетний тюремный срок по обвинению в поддержке запрещённого в стране движения "Демократический выбор Казахстана".
Это движение создал Мухтар Аблязов, бежавший из страны казахский бизнесмен и оппозиционный политик. Он и его сторонники открыто призывают к выступлениям против руководства страны, в котором уже более 30 лет доминирует бывший президент Нурсултан Назарбаев и его окружение.
"Демократический выбор Казахстана" был запрещён судом в стране в 2017 году, когда организацию признали экстремистской. Европейский парламент назвал решение казахстанских властей политически мотивированным.
YouTube удалил новый канал RT на немецком – в день запуска телевещания
YouTube удалил новый немецкий канал российской государственной телекомпании Russia Today в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Об этом сообщается в телеграм-канале RT.
В пресс-службе Google рассказали РБК, что канал RT auf Sendung был удален за обход ранее наложенных ограничений – в сентябре был заблокирован другой канал RT DE.
"Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", – пояснили решение в Google.
28 сентября YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part. Google тогда пояснил, что удалил каналы, потому что они публиковали ложные сведения о COVID-19. Компания предупреждала RT DE, что каналы могут быть удалены, если авторы продолжат нарушать правила сообщества, и приостанавливала их право на публикацию видео: "Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение Условий использования YouTube".
29 сентября Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ютьюб-каналы RT, пригрозив блокировкой видеохостинга. В письме Роскомнадзора утверждалось, что действия администрации Google "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации" и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Принятый в декабре прошлого года закон позволяет замедлять или блокировать сервис, выступивший, с точки зрения России, с актом цензуры.
Азербайджанский активист Салех Рустамли прекратил голодовку
Азербайджанский оппозиционный активист, сторонник партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамли прекратил голодовку, которую держал 41 день. Об этом агентству Turan заявил врач Адыль Гейбулла.
«Учитывая многочисленные обращения родных, близких и общественности, он прекратил голодовку», – отметил Гейбулла.
Рустамли объявил голодовку 6 ноября в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 13 декабря, на 38-е сутки голодовки, Рустамли отказался от воды. В знак солидарности с активистом от приема пищи отказались его родные и несколько активистов.
14 декабря состояние Салеха резко ухудшилось – у него начался озноб, упало давление и уровень сахара в крови, сообщили его адвокат и родные. 15 декабря врачам удалось уговорить Рустамли согласиться на поддерживающее лечение.
В Баку активисты несколько раз пытались провести акции с требованием освобождения оппозиционера. Накануне полиция задержала 43 участника акции, девять из них оштрафовали за нарушение карантинного режима.
Приехавшего в Грузию дядю Михаила Саакашвили вызвали на допрос
Дядю бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания, накануне приехавшего в Грузию, вызвали на допрос. Об этом сообщает Netgazeti.
В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что Аласания отказался от допроса в МВД и, соответственно, его допросят в суде.
Родственника Саакашвили планируют допросить по делу о нарушении тайны частной коммуникации. В 2018 году в СМИ появилась запись предполагаемой беседы Саакашвили и Аласания, в которой они говорят о необходимости радикализации общества. В записи голос, похожий на Аласания, говорит, что «заплатит миллион тому, кто убьет Бидзину из снайперской винтовки», на что Саакашвили отвечает ему: «Сейчас лучше позаботься о журналистах и Гварамия».
Михаил Саакашвили в соцсети иронично призвал миллиардера Бидзину Иванишвили «быстро арестовать всех Аласания, Саакашвили и других, чтобы чувствовать себя спокойно за новогодним столом».
Адвокат Аласания Бека Басилая заявил, что в деле нет признаков вины его клиента, а вызов на допрос назвал «политическим пиаром».
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 193 500 евро потерпевшим 17 мая 2013 года
Европейский суд по правам человека единогласно постановил выплатить потерпевшим по делу о беспорядках 17 мая 2013 года в Тбилиси 193 500 евро. Страсбург обязал грузинское государство осуществить выплаты в течение трех месяцев.
Как пишет СОВА, истцами выступили 35 граждан и две организации. Страсбургский суд пришел к выводу, что в их отношении были нарушены три статьи Европейской конвенции о защите прав человека: статья №3 (Запрещение пыток), статья №11 (Свобода собраний и объединений) и статья №14 (Запрещение дискриминации).
ЕСПЧ пришел к выводу, что власти Грузии не предприняли необходимых мер для защиты участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества от агрессивной толпы. Кроме того, суд счел убедительными доказательства, в частности видеоматериалы, снятые независимыми журналистами, о том, что насилие готовилось заранее, а полиция не препятствовала беспорядкам. Истцы также заявляли о неэффективном расследовании тех событий.
17 мая 2013 года, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в центре Тбилиси должна была пройти акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Но эта попытка обернулась массовым насилием с участием духовных лиц и прихожан Грузинской православной церкви.
В абхазский парламент направлено представление о лишении неприкосновенности депутатов Кокая и Ардзинба
Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Агрба сегодня направил в парламент представления о лишении неприкосновенности депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Согласие парламента необходимо и для возбуждения уголовного дела против депутатов.
По версии прокуратуры, в действиях Гарри Кокая обнаружены признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме.
Алмасхан Ардзинба также может быть обвинен по двум статьям УК – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия; незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ранее абхазский Верховный суд рассмотрел обращения Генпрокуратуры в отношении депутатов и удовлетворил представление прокуратуры.
- По версии абхазских властей, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
- 2 декабря Бжания отправил Дбар в отставку, назначив его начальником Государственной службы охраны.
Германия: «СП-2» вряд ли будет сертифицирован в первой половине 2022
Федеральное сетевое агентство Германии, которое рассматривает вопрос сертификации газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря, вряд ли примет решение по существу дела в первой половине будущего года. Об этом заявил руководитель агентства Йохен Хоманн - сообщает Reuters.
Хотя и Россия, и участвующие в проекте западные партнёры называют газопровод коммерческим предприятием, в последние годы он оказался в центре политических споров. Достроен он был позже, чем планировалось, из-за угрозы санкций США. Сейчас "Северный поток-2" вновь обсуждают - в контексте возможного широкомасштабного вторжения России на Украину. Ряд западных политиков, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, заявляют, что с трудом могут себе представить, что газопровод заработает в случае эскалации конфликта.
При этом процесс сертификации в Германии сейчас остановлен по формальным основаниям. От оператора газопровода - компании, которой владеет российский "Газпром" - требуется создать в Германии дочернюю компанию. Сейчас этот процесс уже начат, однако, по всей видимости, в первоначально установленный 4-хмесячный срок германский регулятор решить процесс о сертификации никак не успеет.
Помимо вопроса о дочерней компании, есть и более общий вопрос о соответствии газопровода европейским энергетическим нормам. Они, в частности, предусматривают, что у владельца газопровода не должно быть монополии, и что сам газопровод и перекачиваемое по нему топливо должно принадлежать разным компаниям.
Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила, что "на данный момент" газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не соответствует европейским нормам. При этом официально новое правительство Германии не заявляло о смене курса по вопросу о "Северном потоке-2" и отказе от него.
В Абхазии учреждают национальную авиакомпанию – «Абхазские авиалинии»
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия дал согласие министерству экономики на учреждение республиканского унитарного предприятия «Абхазские авиалинии».
Представляя документ, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что, несмотря на всю сложность реализации проекта открытия Сухумского аэропорта и возобновления авиасообщения, абхазская сторона проводит большой объем работы с министерством транспорта РФ и Росавиацией.
По её словам, для дальнейшей работы в этом направлении необходимо создать национальную авиакомпанию, которая будет с абхазской стороны принимать участие в переговорах с российской стороной.
Глава абхазского правительства Александр Анкваб отметил, что эта работа очень важная на перспективу. Он также указал на необходимость подготовки квалифицированных кадров для авиакомпании.
Озган ответила, что Минэкономики формирует запрос на подготовку кадров и переобучение абхазских специалистов в соответствующих учебных заведениях РФ. Также направлен запрос в министерство образования РФ на поступление абитуриентов из Абхазии в профильные российские вузы на следующий год.
Анкваб отметил, что необходимо обучение летчиков гражданской авиации, пишет агентство «Апсныпресс».
«У нас есть молодые военные летчики, а нам также необходимы молодые пилоты и другие специалисты гражданской авиации», – сказал он.
Накануне абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что до конца года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта.
«Нам мешают силы извне, есть определённые силы воздействия нашего стратегического портрета, поэтому это заняло столько времени. Мы будем с вами согласовывать все позиции. Через год мы будем иметь проектную документацию. Аэропорт вдохнёт новую жизнь в страну. Это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны», – сказал Бжания.
Ранее Бжания говорил, что Абхазии придется создать свою авиакомпанию. Он надеется, что сухумский аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
- Сегодня же стало известно, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа завершили разминирование территории сухумского аэропорта, сообщила пресс-служба ЮВО.
Документы об убийстве Кеннеди: новые подробности контактов Освальда с СССР
Национальное управление архивов и документации США в среду опубликовало новую порцию материалов о расследовании убийства президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. Речь идёт о примерно полутора тысяч документов.
Как пишет "Голос Америки", пока ничто не указывает на то, что они содержат новую информацию, которая может радикально изменить представление о событиях вокруг убийства Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года.
Опубликованные документы включают депеши и служебные записки ЦРУ, а также следственные отчеты, подготовленные ЦРУ, ФБР, Государственным департаментом и Пентагоном. Документы, помимо прочего, частично объясняют визиты застрелившего Кеннеди Ли Харви Освальда в посольства СССР и Кубы в Мексике незадолго до убийства.
В одной депеше описывается, как Освальд звонил в советское посольство, находясь в Мехико, чтобы попросить визу для посещения Советского Союза, где он ранее жил несколько лет. Он также посетил кубинское посольство, явно интересуясь туристической визой, которая позволила бы ему посетить Кубу и там ожидать советскую визу. В США он вернулся 3 октября 1963 года.
В другой записке, составленной на следующий день после убийства Кеннеди, говорится, что, согласно перехваченному телефонному разговору в Мехико, Освальд общался с установленным сотрудником КГБ, находясь в советском посольстве в Мексике. Также из документов следует, что аосле убийства Кеннеди мексиканские власти арестовали мексиканскую сотрудницу кубинского посольства, с которой общался Освальд, и она сообщила, что он "заявил о себе как о коммунисте и поклоннике Кастро".
Один из документов ЦРУ также содержит сведения о заговорах правительства США с целью убийства кубинского лидера Фиделя Кастро.
- Созданная властями США комиссия Уоррена в 1964 году пришла к выводу, что за убийством Кеннеди не стоял масштабный заговор, а Освальд был одиноким стрелком. Другое расследование Конгресса, проведенное в 1979 году, не нашло никаких доказательств, поддерживавших версию о причастности ЦРУ к убийству президента. Тем не менее, по-прежнему популярны различные конспирологические теории вокруг убийства.
Почти 5 тысяч человек пропало без вести в Чечне за последние три года
За три года в Чечне пропало без вести без почти пять тысяч человек. Это ненамного меньше, чем в гораздо более крупных по размеру Москве и Московской области. Эти сведения опубликовало РИА "Новости", основываясь на открытых данных МВД России.
Чечня также "лидирует" среди регионов, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1 700 человек находят лишь 20-30. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии ситуация лучше, однако и там находят лишь каждого десятого.
За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч россиян, из них удалось обнаружить шесть с половиной тысяч или 17 процентов. При этом статистика ведомства учитывает всех найденных - и живых, и погибших. Всего за последние 13 лет без вести пропали более 600 тысяч россиян, что сравнимо, например, с населением Псковской области.
- В Казани из кризисного центра похитили двух совершеннолетних уроженок Дагестана. Их судьба неизвестна правозащитникам. Они неоднократно обращались к родственникам с просьбой показать похищенных живыми хотя бы по видео, но они игнорировали просьбы. Уголовное дело по факту их похищения не возбуждено.
- По данным чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, этой весной и летом в республике были похищены как минимум 304 человека. Кавказ.Реалии опубликовал истории некоторых исчезновений.
- Модератор телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен более года назад. В сентябре 2020 года в сети появилось видео, на котором, предположительно, Тепсуркаева пытают в полиции. С тех пор о нём ничего неизвестно.
Аслан Бжания отозвал абхазского посла из Москвы
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отозвал посла из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
«Отозвать Ахба Игоря Муратовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», - говорится в указе, который сегодня подписал Бжания.
Как сообщается на сайте абхазского МИДа, Игорь Ахба назначен специальным представителем ведомства по евразийской интеграции. Он был послом в Москве с 2008 года.
Накануне, 16 декабря стало известно об отзыве российского посла Алексея Двинянина из Сухуми.
Москва отвергла решение берлинского суда, назвав Хангошвили террористом
Россия категорически не согласна с вынесенным в Германии решением по делу, связаным с убийством в Берлине в 2019 году гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Отметим, что Высший земельный суд Берлина счел доказанным утверждение стороны обвинения, что россиянин Вадим Красиков совершил убийство по указанию властей России. Красикова приговорили к пожизненному заключению.
Накануне стало известно, что Германия вышлет двоих российских дипломатов из-за приговора по делу Хангошвили. Дмитрий Песков считает, что это не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Как пишет ТАСС, в МИД РФ решительно отвергли «голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству» Хангошвили, которого ведомство назвало террористом и «одним из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе».
Россия при этом глубоко разочарована решением германских властей о высылке двух российских дипломатов.
«В Берлине не должно быть никаких сомнений в том, что российская сторона примет ответные меры, адекватные сложившейся ситуации», – отметили в дипведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело, связанное с убийством Зелимхана Хангошвили, политизированным.
«Вчера Берлин объявил о том, что высылает двух российских дипломатов именно в связи с вынесенным решением по данному делу. Как мы все понимаем, дело, мягко говоря, политизированное и оторванное от какого-либо представления о законности, праве. Мне кажется, тут стоит еще раз просто прочитать заявление адвоката российского гражданина [приговоренного по делу], и многое становится понятно», – сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.