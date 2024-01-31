Bloomberg: Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов

Украина столкнулась с нехваткой артиллерийских снарядов и ракет для противовоздушной обороны из-за задержки согласования военной помощи от США и Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

По словам дипломатов, европейские союзники смогут поставить Украине к 1 марта только 600 тысяч патронов из обещанного миллиона из-за задержек при производстве и опасений в сокращении запасов Запада. Bloomberg уточняет, что на этой неделе министры обороны стран ЕС обсудят на встрече в Брюсселе, можно ли увеличить количество снарядов для отправки Украине, но достичь цели в 1 миллион все равно не удастся.

1 февраля европейские лидеры обсудят на саммите вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро на четырехлетний срок – ранее Венгрия заблокировала выделение этого пакета помощи Киеву. Если достигнуть договоренностей не удастся, блоку придется найти способ выделить помощь без поддержки Будапешта, отмечает Bloomberg. Европейский чиновник сообщил агентству, что в любом случае ЕС намерен одобрить помощь к концу февраля.

В США уже несколько месяцев не удается согласовать выделение Украине 61 миллиарда долларов из-за противодействия со стороны республиканцев в Конгрессе. Республиканцы настаивают на усилении охраны границ в обмен на свое одобрение помощи другим странам.

По мнению западных дипломатов, даже если Киев получит помощь от ЕС, отсутствие поддержки со стороны США украинские войска почувствуют к концу весны.

Собеседник издания также рассказал, что в последние месяцы Киев создал запасы ключевых боеприпасов союзников, чтобы обеспечить снабжение войск. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.