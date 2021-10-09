Более 100 человек умерли от коронавируса на Северном Кавказе за последние сутки

Посольство США в Грузии выражает соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми. Соответствующее заявление появилось на официальной страничке дипмиссии в соцсети Facebook.

«Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Батуми. Команда нашего посольства всегда будет хранить память о пострадавших, пропавших без вести и погибших. Мы приветствуем спасателей, которые неустанно работают, чтобы спасти жизни и помочь как можно большему количеству людей».

Обрушение части жилого дома произошло в Батуми в полдень 8 октября, сообщает SOVA. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается уже более суток. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. В общей сложности в результате трагедии погибли восемь человек, трое из которых – дети.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.