Более 100 млн рублей на борьбу с дронами потратят на Северном Кавказе и юге

МВД и ООО «Лукойл-Экоэнерго» потратят порядка 125 млн рублей на борьбу с беспилотными летательными аппаратами на Северном Кавказе и юге. После начала полномасштабной войны в Украине они активно применяются как на фронте, так и в глубоком тылу – в 2023 году дроны неоднократно совершали атаки на Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области, пишет Кавказ.Реалии.

Так, Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД приобрело 121 носимое устройство противодействия беспилотным воздушным судам ПАРС-4.

«Предназначено для направленного излучения радиопомех с целью противодействия беспилотным воздушным судам, применяемым над земной и водной поверхностью на дальности прямой видимости», - говорится в документации государственной закупки.

Указано, что антидроновое ружье должно работать с максимальной дальностью подавления не менее 1000 метров и непрерывно работать не менее 3 часов. Стоимость одного устройства составила 666 тысяч рублей, при том что в открытом доступе они продаются по 650 тысяч, а на сайте производителя стоимость одной единицы этой модели указана как «от 600 тысяч».

Выполнение «под ключ» инвестиционного проекта по выпуску комплексов обнаружения и противодействия беспилотникам обошлось ООО «Лукойл-Экоэнерго» из Ростовской области в 46,3 млн рублей. Подробности тендера скрыты, известно, что победитель должен оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию антидронового оборудования.