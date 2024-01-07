Более 100 млн рублей на борьбу с дронами потратят на Северном Кавказе и юге

МВД и ООО «Лукойл-Экоэнерго» потратят порядка 125 млн рублей на борьбу с беспилотными летательными аппаратами на Северном Кавказе и юге. После начала полномасштабной войны в Украине они активно применяются как на фронте, так и в глубоком тылу – в 2023 году дроны неоднократно совершали атаки на Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области, пишет Кавказ.Реалии.
Так, Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД приобрело 121 носимое устройство противодействия беспилотным воздушным судам ПАРС-4.
«Предназначено для направленного излучения радиопомех с целью противодействия беспилотным воздушным судам, применяемым над земной и водной поверхностью на дальности прямой видимости», - говорится в документации государственной закупки.
Указано, что антидроновое ружье должно работать с максимальной дальностью подавления не менее 1000 метров и непрерывно работать не менее 3 часов. Стоимость одного устройства составила 666 тысяч рублей, при том что в открытом доступе они продаются по 650 тысяч, а на сайте производителя стоимость одной единицы этой модели указана как «от 600 тысяч».
Выполнение «под ключ» инвестиционного проекта по выпуску комплексов обнаружения и противодействия беспилотникам обошлось ООО «Лукойл-Экоэнерго» из Ростовской области в 46,3 млн рублей. Подробности тендера скрыты, известно, что победитель должен оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию антидронового оборудования.
- 7 сентября 2023 года в самом центре Ростова-на-Дону, рядом со штабом Южного военного округа, прогремел взрыв, выбивший окна и повредивший фасады домов. Власти заявили о сбитом украинском беспилотнике. За последние месяцы это далеко не первая атака в области – предыдущая в Таганроге привела к двум десяткам пострадавших. Местные жители и эксперты отмечают, что донская столица все больше становится прифронтовым городом, а силы ПВО не в состоянии защитить город.
- Государственный «Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания» из Ставропольского края потратил 11,4 млн рублей на поставку средств подавления беспилотных летательных аппаратов. Согласно техническому заданию, обнаружитель беспилотников должен работать в радиусе до 10 км и фиксировать до пяти дронов одновременно, а блокатор должен работать в радиусе одного километра.
- В Волгоградской области откроют центры по обучению школьников работе с беспилотниками, заявил глава региона Андрей Бочаров. Он назвал это «новацией» в системе дополнительного образования детей и подростков. Дроны активно используются в ходе войны как российской, так и украинской армиями.
- Минобороны России сообщило, что 5 января российские военные уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над территорией аннексированного Крыма. Еще один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края. О повреждениях или пострадавших ведомство не сообщило.