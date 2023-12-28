Более 140 человек обвиняют по делу о массовых беспорядках в Махачкале

В Верховный суд Дагестана с середины ноября поступили 143 жалобы на арест после погрома в ходе антисемитской акции в международном аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на данные суда.

Уголовное дело возбудили по статье о массовых беспорядках. Издание уточняет, что обвиняемых может быть больше, так как речь идёт только о тех, кто оспаривает свой арест, жалобы продолжают поступать в суд.

Выяснилось, что с 15 декабря Верховный суд Дагестана стал получать и коллективные жалобы.

Минимум троим обвиняемым помимо участия в массовых беспорядках инкриминируют применение насилия к полицейским. Ранее также стало известно, что одного из жителей Дагестана обвинили в покушении на жизнь сотрудника силовых структур.

Большая часть обвиняемых отрицает вину. В частности, Гаджи Ахмедулаев указывает, что у следствия нет доказательств его участия в беспорядках, обвинение не конкретизировано, а за более чем месяц ареста с ним не провели никаких следственных действий. Защитники других обвиняемых также указывают, что нахождение в аэропорту «Уйташ» во время протестной акции само по себе не является составом преступления.

Расследованием уголовного дела, которое возбудили 29 октября, занимается управление по расследованию преступлений против государственной власти Следственного комитета России. Предварительное следствие продлили до конца апреля 2024 года. Обвиняемые все это время могут содержаться под стражей.

Верховный суд Дагестана в начале декабря отчитывался о привлечении 240 участников беспорядков в аэропорту к административной ответственности по статье, о нарушении правил проведения митингов. 104 из них назначили арест на срок от одних до 10 суток. Данные Верховного суда Дагестана отличаются от информации, собранной редакцией Кавказ.Реалии на сайтах районных судов: по состоянию на 28 ноября в суды поступило около 400 дел, большинство из них на тот момент уже были рассмотрены.

Вечером 29 октября от нескольких сот до полутора тысяч человек захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива. Они выступали против Израиля и требовали изгнать евреев из Дагестана. Участники акции снесли ограждение и прорвались на территорию аэропорта. Во время беспорядков пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы. Пострадали девять сотрудников полиции.