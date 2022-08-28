Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом»

На кадыровские подразделения в Украине не действуют уставы российской армии. Об этом заявил десантник Павел Филатьев, который сам участвовал в начавшемся 24 февраля вторжении, а затем осудил военную агрессию и написал об этом книгу «ZOV».

В интервью изданию Republic уехавший из России Филатьев рассказал, в том числе о своей службе в Чечне и об опыте взаимодействия с кадыровскими подразделениями в Украине. В частности, по словам российского десантника, за первые два месяца вторжения он ни разу не видел бойцов из Чечни на передовой, пишет Кавказ.Реалии.

«Кадыровцы – подразделения Росгвардии, а Росгвардия является второй линией (при наступлении – прим.). В Украину первыми зашли подразделения ВДВ. И получается, все сделали подразделения ВДВ, понеся огромные потери», – рассказал Филатьев.

При этом он заявил о хорошей подготовке кадыровских подразделений – они «очень хорошо обучены, хорошо откормлены, хорошо занимаются», рассказал десантник. В то же время он указал, что бойцы из Чечни живут «по своим законам».

«На них не действуют уставы российской армии... И ни один российский генерал туда не приедет и рот свой не откроет», – заявил Филатьев, отметив, что из-за такого отношения к кадыровцам подрывается авторитет командования среди других военных.

Десантник также прокомментировал многочисленные видео, которые бойцы подразделений из Чечни публикуют в социальных сетях.

«Когда они показывают какие-то кадры своих боев – я на это смотрю и понимаю, что это не выглядит как перестрелка. Это не боевые действия, это какая-то пародия на них», – заявил Филатьев.