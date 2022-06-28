Болгария высылает 70 российских дипломатов и техперсонал мисии РФ

Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

Также Болгария высылает советника-посланника РФ Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. Из генерального консульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал.

Посольство уточнило, что генконсульство в Варне из-за высылки дипломатов практически осталось без сотрудников.

По словам болгарского премьера Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. «Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны», – сказал Петков в эфире Болгарского национального телевидения.

Петков уточнил, что высылка дипломатов - это не агрессия в отношении обычных граждан России.

Источник ТАСС в российском МИДе сообщил, что Россия даст ответ на высылку сотрудников своей дипмиссии.

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Петковым. После этого премьер заявил, что в вотуме недоверия его правительству надо винить нескольких политических деятелей, среди которых посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Петков возглавил правительство всего полгода назад и занимал активную проевропейскую и проевроатлантическую позицию. После начала военного вторжения России на территорию Украины Петков, невзирая на многолетние исторические связи Болгарии с СССР и позже Россией, полностью поддержал позицию Евросоюза и НАТО.