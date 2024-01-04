Больше 250 домов под Петербургом остались без тепла в морозы

Больше 200 домов в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленинградской области остались без электричества и воды в аномальные морозы. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на местных жителей.

«У нас вторые сутки нет тепла, генераторы или печи не у всех есть. Обещали починить в тот же день, потом на следующий объявили, что сделали. Но дома нет ни воды, ни тепла. За окном -25 - для нашей области это очень холодно, можно сказать, аномально», - сообщила Людмила из деревни Иннолова.

Пресс-служба «Ленэнерго» заявила, что «в 12-20 3 января нарушение на сети было устранено». Жители района это отрицают.

«Нет электричества и в нашем садоводстве «Изумрудный город», и в соседней «Привилегии». В садоводствах «Ника», «Ройка» и в деревне Керро тоже», - сообщают в соцсетях местные жители. Он утверждают, что из-за аварии без тепла и воды остались минимум 250 домов.

В правительстве Ленобласти сообщили, что «предложат «Ленэнерго» отделить подстанции и линии, снабжающие населенные пункты Ленобласти, от СНТ и ДНП, чтобы обеспечить надежность электроснабжения для постоянных жителей». Когда жителям восстановят подачу света - не сообщили. При этом власти обвинили в аварии самих жителей, заявив, что «ажиотажное использование» сетей привело к поломке трансформаторов и авариям.