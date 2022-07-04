Большой адронный коллайдер вновь запустят после трёхлетнего перерыва

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) сообщила, что 5 июля вновь запустит Большой адронный коллайдер. После трехлетнего перерыва на техническое обслуживание и модернизацию коллайдер заработает с утроенной энергией: 13,6 триллионов электронвольт. Как считают в CERN, это позволит достичь такой точности и новых перспектив для научных открытий, как никогда ранее.

Большой адронный коллайдер, расположенный в кольцевой шахте на глубине 100 метров на границе Франции и Швейцарии - самый мощный в мире ядерный ускоритель. Его новый запуск будет посвящен десятилетию со дня открытия бозона Хиггса - элементарной частицы, которую называли "частицей бога", поскольку она могла бы объяснить, как все остальные атомы в процессе развития Вселенной стали взаимодействовать между собой. Физик Питер Хиггс предсказал существование такой частицы еще в 1960-х годах, но тогда наука не располагала достаточно мощным инструментарием, чтобы обнаружить бозон опытным путем. Большой адронный коллайдер был построен в том числе и для его поисков, которые увенчались успехом 4 июля 2012 года, а в 2013 году Питер Хиггс стал лауреатом Нобелевской премии по физике.

В этом и последующих годах на Большом адронном коллайдере планируют и дальше изучать свойства бозона Хиггса, в том числе те, которые ранее не были доступны наблюдениям из-за недостаточной мощности и точности. Кроме того, ученые смогут изучать свойства вещества при экстремальных температурах и плотности, проводить исследования в области материи и антиматерии, говорится в заявлении CERN.