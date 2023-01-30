Борис Джонсон в фильме Би-би-си рассказал о ракетной угрозе Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что российский президент Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в феврале в преддверии вторжения России в Украину.

«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», – цитирует Джонсон слова президента России в документальном фильме «Путин против Запада», который выходит 30 января на Би-би-си.

Длинный телефонный разговор состоялся в феврале прошлого года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия, поскольку приведет к западным санкциям.

Джонсон также пытался донести до российского президента, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупредил его, что любое вторжение будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у границ России. По словам бывшего британского премьера, в ходе разговора у него сложилось впечатление, что Путин «просто подыгрывал» попыткам Джонсона склонить его к переговорам.

Российская сторона сообщала о телефонном разговоре Путина и Джонсона 2 февраля 2022 года — через день после поездки тогдашнего британского премьера в Киев, где он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина с Джонсоном утверждалось, что был проведён «достаточно подробный обмен мнениями» как по вопросу об Украине, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Президент России, в частности, заявил о неготовности НАТО «адекватно реагировать» на «российские озабоченности».

Представитель британского премьера заявил, что Джонсон выразил глубокую обеспокоенность в связи с российским «враждебным поведением» на границе с Украиной и заявил, что любое российское вторжение на украинскую территорию будет «трагической ошибкой».

Джонсон с февраля прошлого года ещё несколько раз приезжал в Украину, его последний визит состоялся 22 января.

По итогам встречи с Зеленским Джонсон призвал удвоить усилия, чтобы предоставить Украине всё необходимое. Бывший британский премьер сказал, что лучшее завершение войны – это победа Украины, и чем быстрее Владимир Путин потерпит поражение, тем лучше это будет не только для Украины, но и для всего мира.