Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Об этом он объявил в ходе специального обращения к нации.

Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового лидера. Выборы, предположительно, могут состояться в октябре.

Он поблагодарил граждан за "огромную привилегию" и заявил, что ему грустно покидать "лучшую работу в мире". Джонсон также отметил, что в политике нет незаменимых людей, и пообещал оказать поддержку новому лидеру.

Ранее сообщалось, что не менее 50 политиков вышли из состава британского правительства из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону. Среди ушедших в отставку есть как главы министерств, так и депутаты, которые принимают участие в работе правительства, не являясь его членами.

У такого решения нет одной конкретной причины – это целая череда скандалов, которая сопровождает правление Джонсона. Самым крупным из них оказались вечеринки в резиденции премьера, которые тот проводил во время локдаунов. На них члены кабинета выпивали и не соблюдали антиковидных мер, которые сами и установили для жителей Великобритании.

Второй по величине скандал связан с высокопоставленным членом Консервативной партии Крисом Пинчером: в нетрезвом состоянии он домогался двух мужчин в закрытом клубе. Депутата на должность назначил именно Джонсон. Премьер не обратил внимания, что Пинчер уже был фигурантом парламентского расследования о неподобающем сексуальном поведении.

В начале июня премьер-министр уже выдержал вотум недоверия, хотя перевес в его сторону был минимальным – многие главы правительства Великобритании уходили с поста и при более внушительных успехах на голосовании.

Согласно опросам YouGov, работу правительства не одобряют 60 процентов британцев, лично Джонсона – 71 процент. Если бы выборы состоялись на прошлой неделе, за лейбористов проголосовало бы больше людей, чем за консерваторов, а последние потеряли бы не меньше 26 мест в парламенте, прогнозируют социологи.