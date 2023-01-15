Британия официально заявила, что поставит Украине танки «Челленджер»

Великобритания уже в ближайшие недели поставит Украине 14 тяжелых танков «Челленджер-2». Об этом говорится в заявлении британского правительства. Британия, таким образом, станет первой страной, которая поставит Украине танки западного производства.

О предстоящей поставке объявлено на фоне дискуссий среди союзников по НАТО о поставке Украине другого типа танков - германских «Леопард-2». О готовности отправить их Киеву для противодействия российскому вторжению заявила Польша и еще ряд стран. Германия пока официально не дала на это необходимого согласия. Ряд комментаторов рассматривает решение Лондона как шаг, направленный в том числе на то, чтобы подтолкнуть Берлин к более решительным действиям.

Ранее Франция, Германия и США объявили о поставке Украине бронетехники - также впервые за все время войны. Речь идет о БМП и разведывательных машинах.

Как говорится в заявлении британского правительства, премьер Риши Сунак принял решение увеличить дипломатическую и военную поддержку Украины, чтобы «еще более отбросить Россию и обеспечить прочный мир». По мнению британского премьера, сейчас для этого подходящее время, поскольку российские войска «испытывают трудности со снабжением и упадком боевого духа».

Также в заявлении отмечается, что, помимо танков, Британия поставит Украине около 30 самозарядных гаубиц AS90. Официальное заявление будет сделано в Палате общин в понедельник 16 января.

Накануне состоялся телефонный разговор Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил после разговора Зеленский, он поблагодарил британского премьера за решения, «которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров». Подробностей этих решений он не привел.