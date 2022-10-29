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Британия отвергла обвинения России в повреждении «Северного потока»
Минобороны Великобритании отвергло утверждения России о причастности британского флота к подготовке взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
О том, что британские военно-морские силы причастны к атакам на трубопроводы, российское Минобороны сообщило сегодня. При этом ведомство не привело никаких доказательств в подтверждение своей версии. Министерство заявило, что британские специалисты тренировали украинских военных, причастных к сегодняшней атаке беспилотников на Севастополь в аннексированном Крыму.
«Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», - заявили в британском ведомстве. По мнению Лондона, Москва прибегает к ложным заявлениям, чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением на территорию Украины.
- Месяц назад в Балтийском море зафиксировали крупную утечку технического газа. Ее вызвали повреждения «Северного потока».
- В результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух труб газопровода «Северный поток – 2». «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор «Газпром» начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.
- «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших экономических санкций со стороны Евросоюза не был введен в эксплуатацию.
- Германия, Дания и Швеция ведут собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что «Северный поток – 1» был взорван в нескольких местах.
- По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты.
Другие новости дня
В Тбилиси с воинскими почестями похоронили погибшего в Украине Михаила Капланишвили
В Тбилиси сегодня, 29 октября, с воинскими почестями похоронили грузинского бойца Михаила Капланишвили, погибшего в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Панихида проходила в Кашветской церкви на проспекте Руставели. Сотни людей собрались там, чтобы проститься с Капланишвили и выразить соболезнования его родным. Гроб с телом выносили из храма под звуки гимна Грузии.
Церемония прощания продолжилась у парламента, где несколько месяцев назад гражданские активисты устроили мемориал погибшим в Украине грузинским добровольцам.
Собравшиеся развернули у парламента украинский флаг.
Миша Капланишвили был гражданским активистом, участником грузинского «Антиоккупационного движения». Он отправился в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения и воевал на стороне ВСУ в качестве добровольца.
Капланишвили стал 22-м грузином, погибший на войне в Украине. 21 октября молодой мужчина был смертельно ранен осколком снаряда во время ракетного обстрела в Луганской области.
Между Кишиневом и Киевом впервые за 20 лет пойдет пассажирский поезд
С 6 ноября между Кишинёвом и Киевом впервые после 20-летнего перерыва запустят пассажирский поезд. Об этом сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.
Чиновник назвал состав «маленьким поездом мира». Он состоит из семи вагонов, каждый из которых представляет один из регионов Украины. Вагоны расписаны украинскими художниками.
Поезд будет ходить три раза в неделю. За один раз он будет перевозить до 280 пассажиров. Обслуживать их будет молдавская и украинская железнодорожные компании.
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе
«Я готов подписать в Сочи документ о продлении пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 15-20 лет», - заявил сегодня, 29 октября, на съезде правящей партии «Гражданский договор» премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Радио Азатутюн.
«Хотим ли мы, чтобы российские миротворцы продолжали оставаться в Нагорном Карабахе? Конечно, хотим. Я официально заявляю, что готов подписать документ в Сочи и принять, что присутствие российских миротворцев в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] будет продлено на 10-15-20 лет. Предлагаю президенту России сделать такое предложение, если нужно, я его внесу, но президент России должен его поддержать, потому что один я не могу решить, что миротворцы Российской Федерации останутся там на какой-то период времени. Если мы и Россия договоримся, мы будем в большинстве», - заявил Пашинян.
Отметим, что 31 октября в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.
Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в регионе - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
Дагестанский батальон имени имама Шамиля выступит в войне на стороне Украины
В Украине для помощи местным военным был сформирован дагестанский батальон имени имама Шамиля, его командиром стал Магомед Сайпулаев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своей странице в фейсбук.
«Борьбу с Россией мы начали задолго до этого, лет 10-15 назад. На Украине решили продолжить, так как то, что нас касалось уже 100 с лишним лет, теперь коснулось [Украины]», – заявил Сайпулаев.
Численность нового батальона и его задачи пока неизвестны. По словам Гончаренко, после помощи Украине батальон займется борьбой за независимость Дагестана.
В российском Уголовном кодексе есть несколько статей, предусматривающих ответственность за вооруженное сопротивление властям и призывы к нарушению территориальной целостности страны, простое обсуждение отделения народов и республик. Их санкции предусматривают до 20 лет лишения свободы.
- В сентябре спикер чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев сообщил Кавказ.Реалии, что на территории Дагестана начинает работу по деоккупации отряд особого назначения «Имамат» под руководством командира с позывным «Шамиль». По его словам, отряд будет заниматься сбором сведений о местах дислокации силовых структур, их передвижении, видах вооружения и техники. Для этого республику поделили на четыре фронта и 42 сектора, в каждом из которых ведется работа с местным населением.
- Сейчас на стороне Украины сражаются чеченский батальон им. Джохара Дудаева (командир Адам Осмаев) и отряд «Бешеная стая» в составе структуры ВСУ, а также батальон им. Шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского – на правах добровольческого отряда. Ранее Кадыров пообещал заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского.
- Чеченский полевой командир Рустам Ажиев, известный как Абдул-Хаким Шишани, получил гражданство Украины.На прошлой неделе стало известно, что Ажиев будет руководить отрядом, воюющим на стороне Украины против российских войск.
До 7 лет тюрьмы грозит водителю автобуса, сбившему насмерть ребенка в Рустави
До семи лет тюрьмы грозит водителю муниципального автобуса, который насмерть сбил 3-летнего ребенка в городе Рустави, сообщили сегодня, 29 октября, в прокуратуре Грузии.
По информации агентства «Новости-Грузия», ДТП произошло 27 октября. Следствие установило, что водитель тронулся с места, предварительно не убедившись в том, что маневр безопасен. В итоге, автобус наехал на ребенка – от полученных травм он скончался до поступления в больницу.
Водителя задержали накануне. Ему предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение смерти человека. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения. Расследование дела продолжается.
Премьер Грузии поздравил Эрдогана с 99-летием провозглашения Турецкой Республики
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил с 99-летием провозглашения Турецкой Республики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Поздравляем с 99-летием провозглашения Турецкой Республики. Желаю процветания Турции и ее народу. Рад иметь такого надежного друга и стратегического партнера. Я уверен, что отношения Грузии и Турции еще больше укрепятся в ближайшие годы», - обратился Гарибашвили к Эрдогану в Twitter.
Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.
ТАСС: с Собчак сняли статус подозреваемой по уголовному делу
МВД отменило постановление о привлечении журналистки и телеведущей Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Собчак находится в статусе свидетеля.
Журналистка сообщения о своем процессуальном статусе не комментировала.
26 октября СМИ сообщили, что Собчак проходит подозреваемой по делу вымогательстве, но официальных сообщений от МВД не было. Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой.
По делу проходят коммерческий директор медиахолдинга Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Суд отправил их в СИЗО. Собчак написала в телеграме, что верит в невиновность Суханова.
Романовский вину не признал. Суханов – признал частично. На суде он сказал, что требовал у Чемезова только 800 тысяч рублей. При передаче этой суммы во время встречи с одним из представителей Чемезова Суханова задержали оперативники.
В доме Собчак в Подмосковье 26 октября прошел обыск. В тот же день стало известно, что телеведущая покинула Россию и уехала в Литву по паспорту Израиля. Литовские власти подтвердили, что Собчак пересекла границу по израильскому документу. Журналистка отъезд не комментировала.
Источники ТАСС сообщили, что Собчак вовремя не уведомила российские власти о получении гражданства Израиля. По уголовной статье о несвоевременном уведомлении о гражданстве или виде на жительство в другой стране грозит штраф либо исправительные работы.
- Ксения Собчак - владелица медиахолдинга «Осторожно Media».
- Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником ее отца, первого мэра постсоветского Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ее мать Людмила Нарусова – сенатор от Тувы.
- В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак в реальности действовала в интересах Кремля.
- Собчак внесена в составленный Фондом борьбы с коррупцией список «6000 коррупционеров и разжигателей войны».
В Ереване открылся первый Всемирный армянский саммит
В пятницу вечером в Ереване открылся первый Всемирный армянский саммит. В церемонии открытия в Национальной галерее Армении принял участие премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян, передает пресс-служба руководителя страны.
Согласно сообщению, на мероприятии также присутствовали карабахский лидер Араик Арутюнян, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, представляющие различные сферы деятели армянской диаспоры и другие должностные лица.
Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил, что в контексте диалога Армения-диаспора Всемирный армянский саммит «действительно очень ожидаем и уместен, особенно в эти дни, когда всем очевидно, что, вне зависимости от нашей воли, отношения Армения-диаспора претерпевают глубокие содержательные, социально-психологические и организационные изменения».
«Эти изменения происходят не потому, что кто-то этого хочет, а потому, что глобальные процессы приводят к таким изменениям. Эти изменения не имеют ничего общего ни с произошедшей в Армении в 2018 году революцией, ни с трагедией 44-дневной войны 2020 года. И революция, и война были поводом для нас констатировать очевидное. А очевидно то, что время неизбежно влияет и на суть и содержание армянской диаспоры.
Что значит быть членом армянской диаспоры в эпоху, когда человек может провести одну неделю на шести разных континентах мира? Что значит быть членом армянской диаспоры в ситуации, когда можно за считанные секунды отправлять и получать письма, фото и видео из любой точки мира, устанавливать прямой контакт с кем угодно 24 часа в сутки? Что значит общинная жизнь в ситуации, когда армянская литература, армянская пресса, книги доступны через интернет в любое время и в любом месте, и любой армянин может в любое время поговорить с любым другим армянином, генерировать, делиться, распространять любую идею, тем более в условиях, когда Армения находится в списке ведущих стран мира по доступу к интернету и свободе интернета?
Это вопросы, ответы на которые крайне важны для всех нас. Ответы на эти вопросы многое изменят в отношениях между Республикой Армения и диаспорой. Мы считаем так с уверенностью, что армяне всего мира — это большой потенциал, и страна с таким мировым ресурсом, как Армения, не должна была иметь тех проблем, которые у нее есть. А если имеет, значит, мы делали и делаем многое неправильно не только в Армении, но и в отношениях Армения-диаспора», - заявил Никол Пашинян.
По мнению руководителя Армении, самая большая ошибка заключается в том, что «разговор Армения-диаспора обычно начинается, продолжается и заканчивается общеизвестными или, как принято говорить, получившими общенациональное признание истинами».
«Это, конечно, неплохо, это, может, даже хорошо, но это не идеально в том смысле, что не расширяет наше представление о самих себе и о мире. Это, в свою очередь, не позволяет нам с необходимой скоростью воспринимать и фиксировать происходящие в мире изменения, иначе говоря, воспользоваться возможностями и управлять вызовами.
Первый Всемирный армянский саммит проходит в условиях, когда многие представления и мечты о мире, регионе, даже о нас самих пошатнулись, а иногда даже и рухнули. Наше предложение и идея заключается не в том, чтобы оставаться под этими завалами, а в том, чтобы попытаться найти новые возможности, попытаться сделать Республику Армения площадкой для формирования и развития новых идей, новых мечтаний, новых подходов, стержнем которой является независимая, суверенная, безопасная, свободная, развитая, демократическая Армения, потому что у любого армянина в любой точке глобализирующегося мира может быть все, что угодно: благополучие, работа, деньги, семья, и есть только одно исключение, и это одно исключение - это Республика Армения, гордость и счастье быть гражданином которой имеет большинство присутствующих в зале.
Первый Всемирный армянский саммит призван стать платформой и местом встречи людей, которые хотят и готовы сделать государственные интересы Республики Армения общеармянской повесткой и внести свой вклад в продвижение этих интересов, помочь стратегическому развитию и институциональному становлению государственности в качестве соответствующего вызовам, современного государства 21-го века.
Благодарю всех за участие и готовность», - подчеркнул премьер-министр Армении.
Отмечается, что в рамках саммита, который завершится 31 октября, пройдут 8 панельных дискуссий, 17 сессий одновременной работы. В повестку саммита входят такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении, развитие стратегических территорий родины, репатриация, привлечение инвестиций, защита армянских интересов, самоорганизация диаспоры и другие. В саммите принимают участие около 600 участников из более чем 50 стран. Ожидается, что в рамках саммита выступят более 100 спикеров из более 15 стран мира.
В Грузии заключенные смогут получить полноценное высшее образование дистанционно
Заключенные в Грузии смогут получить полноценное высшее образование дистанционно, благодаря новому проекту «Цифровой университет».
В Минюсте сообщили о запуске новой образовательной цифровой платформы в тюрьмах страны. С ее помощью заключенные смогут посещать лекции онлайн и напрямую общаться с преподавателями.
До сих пор получить образование в вузе они могли только заочно. Заключенным выдавали учебные материалы, и они выполняли письменные задания, однако возможности прямого общения с педагогами у них не было, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Инициатива реализуется в сотрудничестве с Минобразования и распространяется, как на программы бакалавриата, так и на магистратуру университетов Грузии.
На первом этапе платформой смогут воспользоваться заключенные пенитенциарного учреждения №16.
Депутат парламента Грузии Теона Акубардия покинула «Стратегию Агмашенебели»
Депутат парламента Грузии Теона Акубардия покинула ряды оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Акубардия объяснила свое решение тем, что «Стратегия Агмашенебели» дистанцировалась от рабочих групп, укомплектованных в парламенте для выполнения 12 требований Еврокомиссии – реформ, от проведения которых зависит предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я стал депутатом парламента по списку «Стратегии Агмашенебели», хотя никакой партийной должности в партии не занимала. Моя принципиальная позиция заключается в том, что член парламента должен активно участвовать в парламентской работе вместе с другими коллегами по оппозиции, особенно в очень критическое для страны время», - заявила она.
Акубардия продолжит работать в парламенте в качестве независимого депутата. Одновременно она останется членом реформаторской политической группы, в которой вместе со «Стратегией Агмашенебели» представлена Республиканская партия.
На этой неделе стало известно, что «Стратегия Агмашенебели» договорилась о сотрудничестве с оппозиционными партиями «Гирчи - больше свободы» и «Дроа», лидеры которых отказались от своих мандатов в парламенте, заявив о массовых фальсификациях на выборах 2020 года.
Сообща три партии намерены контролировать процесс выполнения Грузией рекомендаций Еврокомиссии.
В Севастополе закрыли водную переправу после серии взрывов
Утром 29 октября в Севастопольской бухте аннексированного Крыма звучали взрывы. Несколько видео очевидцев опубликовал телеграм-канал ASTRA.
По словам российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в бухте корабли Черноморского флота «отбивают атаку беспилотников». Он утверждает, что в городе «никакие объекты не поражены».
Переправу между северной и южной частями Севастополя перекрыли – не ходят паромы и катера, движение возможно только на автобусах.
- Накануне в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности, введенный в городе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Тогда от осколков разбитых стекол пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
США выделили Украине новый пакет военной помощи
США выделят Украине очередной пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов, объявили в пятницу Госдепартамент США и Министерство обороны.
Этот пакет прежде всего предназначен для пополнения арсеналов боеприпасов украинской армии. Она получит ракеты для систем залпового огня HIMARS, 2 тысячи снарядов для установки противотанковых мин, 500 управляемых снарядов для 155-мм гаубиц, более 1300 переносных противотанковых систем, 125 бронированных автомобилей Humvee и 4 антенны спутниковой связи. Все эти боеприпасы и оборудование поступит из запасов Пентагона.
Как отмечается в заявлении Госдепартамента, это 24-й с августа 2021 года пакет военной помощи, выделенный Украине. Ее общая сумма составляет почти 18 миллиардов долларов. «Многие из упомянутых систем оказывают влияние на ход военных действий, именно поэтому, например, мы предоставляем Украине больше ракет для систем HIMARS», - говорит представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, системы спутниковой связи обеспечат украинской армии доступ к связи в условиях когда Россия уничтожает инфраструктуру Украины.
Днем раньше министр обороны США Ллойд Остин объявил о том, что к концу ноября Киев получит зенитные ракетные комплексы NASAMS, самое современное вооружение такого класса, находящееся на вооружении стран. На их покупку выделены средства.
Около 4 миллионов украинцев столкнулись с отключением света
Отключение электричества из-за российских обстрелов коснулось примерно четырех миллионов украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.
По словам Зеленского, графики отключения света применяются в Киеве и девяти областях Украины. «Также возможны аварийные отключения в других регионах», – добавил он.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице не хватает от 20 до 50% электроэнергии, поэтому свет временно выключается во всех районах города. Кличко призвал киевлян сократить потребление электричества. Также он сообщил, что дефицит надеются устранить в течение двух-трех недель, «если не будет чрезвычайных ситуаций».
- С 10 октября Россия массово обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины. В результате атак были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. 20 октября в Украине ограничили поставки электричества, в том числе в жилые дома. 27 октября жителей Киевской области предупредили о возможных длительных отключениях света, которые продлятся более четырех часов.
Минюст РФ объявил иноагентами Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе
Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр иностранных агентов. В список иноагентов - физических лиц попали основательница медиахолдинга "Дождь" Наталья Синдеева, журналисты "Дождя" Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и видеоблогер Иван Яковина.
СМИ-иноагентами признаны директор книжного сервиса Bookmate в России Андрей Баев, директор по маркетингу в Bookmate и основатель российского издательства Individuum Алексей Докучаев, а также компания-владелец Bookmate.
Bookmate предлагает своим абонентам электронные книги по подписке. Он работает по всему миру и сотрудничает более чем с 20 тысячами издательств. Число подписчиков Bookmate - более 13 млн. Компания-владелец сервиса зарегистрирована в Ирландии.
Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС
Представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в ближайшее время достигнут соглашения о поставках электроэнергии в ЕС, заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили в интервью телеканалу «Имеди», пишет агентство «Новости-Грузия».
«В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение для того, чтобы все четыре страны одновременно сумели осуществить этот проект, потому что это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это даст возможность подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС», - сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе рабочего визита в Грузию заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
Неделей ранее в Тбилиси побывал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. На встрече с Давиташвили он обсуждал возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря – проект, который Грузия и Азербайджан, рассчитывают реализовать при участии Румынии и Венгрии.
Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.
В аннексированном Крыму погибла бывший главред Газеты.ru
В аннексированном Россией Крыму погибла бывший главный редактор Газета.ru и глава подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева. Это произошло в результате несчастного случая, сообщает РИА Новости.
Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне во время занятий военно-спортивной стрельбой. «Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» - прокомментировал гибель журналистки генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев.
С 2004 по 2012 год Бабаева работала в РИА Новости. Возглавляла отделения в Вашингтоне и Лондоне. Позднее работала заместителем главного редактора газеты «Московские новости». С 2013 по 2016 год была главным редактором Газеты.ru, а после перешла на работу в медиагруппу «Россия сегодня».
В аэропортах Грузии заработают информационные центры для украинских беженцев
Власти Грузии анонсировали, что в аэропортах страны заработают информационные центры для украинских беженцев. Центры появятся в Тбилисском и Батумском международных аэропортах, а также на автомобильном пункте пропуска «Казбеги – Верхний Ларс» на грузино-российской границе, передает «Новости-Грузии».
Граждане Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны, по прибытии смогут получить информацию обо всех услугах, доступных им в Грузии. В случае необходимости им также окажут психологическую помощь и предоставят основные средства личной гигиены.
Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов отметил, что с начала войны на помощь украинцам Грузия перечислила 1,3 млн долларов и отправила 100 тонн гуманитарных грузов.
Канада ввела санкции против российских энергетических компаний
Правительство Канады обновило санкционный список, в него включили шесть российских компаний и 35 граждан России. Большинство компаний, попавших под санкции, связаны с экспортом энергоносителей: в их числе «Лукойл», «Трансойл», «Согаз» и некоторые другие.
Среди физических лиц, вошедших в канадский санкционный список - заместитель председателя правительства России Александр Новак, члены правления «Газпрома» Игорь Шаталов, Ирина Коробкина и Кирилл Полоус, ректор РАНХиГС Владимир Мау и другие.
В постановлении канадских властей указано, что санкции вводятся из-за того, что Россия «грубо нарушила международный мир и безопасность, что привело к серьезному глобальному кризису».
- После начала военного вторжения России в Украину ряд стран ввели против России жесткие экономические и политические санкции. Они затрагивают как российский бизнес за границей, так и физических лиц, которых в мире считают причастными к разжиганию и поддержке войны.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце сентября заявил, что Оттава введет в отношении России новые санкции из-за так называемых референдумов в самопровозглашенных республиках Донбасса и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Он добавил, что Канада никогда не признает результаты голосования или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.
Патриархия Грузии установила ограничения для журналистов
Патриархия Грузии устанавливает ограничения для журналистов, сообщил сегодня, 28 октября, на брифинге глава службы по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе.
Отныне для работы в «пространствах, принадлежащих Патриархии», представителям СМИ потребуется аккредитация. Более того, в ГПЦ оставляют за собой право и вовсе не допускать на мероприятия конкретных журналистов, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Джагмаидзе, это решение продиктовано тем, что «представители некоторых СМИ не разделяют подход Патриархии и не соблюдают порядок, который основывается на законе». В доказательство на пресс-конференции показали кадры, где запечатлены журналисты, освещавшие религиозные праздники и разные темы, связанные с ГПЦ.
«В Патриархии принято решение воспользоваться законным правом и, как и другие ведомства и организации, установить для представителей СМИ соответствующие ситуации регуляции, что, исходя из необходимости, особенно в большие праздники, подразумевает использование правило аккредитации», - сказал Джагмаидзе.
По его словам, право собственности позволяет Патриархии «определять манеру поведения на своей территории», и, соответственно, они действуют в рамках закона.
Отвечая на вопрос СМИ, означает ли новый регламент избирательный подход, Джагмаидзе заявил, что он будет «в некоторых случаях», и решение о допуске журналистов примет специальная служба охраны.
На пресс-конференцию не допустили съемочную группу телеканала «Мтавари». Джагмаидзе объяснил это тем, что в прошлом их сотрудники продемонстрировали «недостойное поведение» - во время брифинга без разрешения стали обходить все помещения Патриархии, ведя при этом съемку.
Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства россиян
Власти Польши отменили упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России. Соответствующее распоряжение подписала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. По ее словам, решение обусловлено военной агрессией России в Украине и риском новой миграционной волны россиян в Польшу.
Ранее граждане России, а также Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины имели право получить разрешение на работу в Польше в упрощенном порядке. Гражданам иных стран Польша выдавала разрешение на трудоустройство только после проверки, что на их предполагаемые места работы нет претендентов из числа самих поляков. Для стран, пользовавшихся упрощенным режимом, такая проверка не требовалась, а сама процедура оформления разрешения занимала не более семи дней. Теперь россиянам придется трудоустраиваться и проходить проверку на общих основаниях.
Российские граждане, уже работающие в Польше, могут продолжать работу, пока не истекут выданные им разрешения. Продлевать разрешения им придется уже по новым правилам.
Как сообщает издание «Медуза», сейчас в Польше работают около 13 тыс. россиян.
В то же время Беларусь вышла из межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов об образовании и степеней в науке и искусстве.
Это означает, что граждане Беларуси больше не смогу поступать в польские вузы по одним лишь белорусским аттестатам о среднем образовании: им придется предъявлять дополнительные документы об оценке их знаний, оформление которых может затянуться надолго и не позволить абитуриенту зачислиться в польский вуз в год окончания школы. Желающим поступить в Польше в магистратуру или на постдокторскую программу придется нострифицировать свои белорусские дипломы - так же, как и желающим поступить на работу по специальности. Новые правила будут касаться также и граждан Польши, желающих учиться и работать в Беларуси.
Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации
В рамках объявленной в России «частичной мобилизации» было призвано запланированное количество резервистов — 300 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».
По словам министра, 82 тысячи мобилизованных были направлены в зону проведения «специальной военной операции» (так власти России называют войну). 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку в учебных центрах и на на полигонах.
Кроме того, 13 тысяч человек после объявления мобилизации отправились в войска добровольцами, цитирует Шойгу ТАСС.
Средний возраст резервистов, призванных в рамках мобилизации, составил 35 лет, заявил министр обороны.
Он также признал проблемы со снабжением мобилизованных, однако, по его словам, они наблюдались лишь на начальном этапе и сейчас уже решены. Путин, в свою очередь, отметил, что сложности были неизбежны, так как мобилизация давно не проводилась, пишет «РИА Новости».
- Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В открытой части президентского указа о ней нет данных о том, сколько человек планируется призвать. Сергей Шойгу говорил, что призовут 300 тысяч человек.
- Официально мобилизация завершится после того, как Владимир Путин подпишет соответствующий указ. Он его пока не подписал, пишет «Медуза».
Азербайджан отложил открытие сухопутных границ до 2023 года
Особый карантинный режим в связи с пандемией коронавируса будет действовать в Азербайджане до 1 января 2023 года, сухопутные границы с соседними государствами останутся закрытыми на этот срок. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Как пишет «Кавказский узел», премьер-министр Азербайджана Али Асадов 27 октября подписал постановление о продлении особого карантинного режима в стране.
Согласно документу, «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных осложнений, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 1 января 2023 года».
По данным Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана на 27 октября, за последние сутки в Азербайджане зафиксировано 36 случаев заражения COVID-19, 43 человека выздоровели. За сутки зарегистрирован один случай смерти от коронавируса.
Ранее представители оппозиции потребовали открытия сухопутных границ.
«Под предлогом пандемии власти продолжают держать закрытыми [сухопутные] границы страны. При этом жизни многих наших соотечественников в России по-прежнему в опасности из-за объявленной в этой стране частичной мобилизации. Наши граждане в России и других странах должны иметь возможность добраться на родину по суше», – заявил лидер партии «Народный фронт» Али Керимли.
Участники несогласованной акции в Баку 20 июля также требовали открыть сухопутные границы страны.
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж
В пятницу в Сан-Франциско неизвестный совершил нападение на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пострадал её муж, Пол Пелоси. Нападавший задержан. Сама Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне.
Как сообщили в офисе Пелоси, нападение произошло рано утром. Пол Пелоси получил травмы и доставлен в больницу; по словам врачей, его жизнь вне опасности. Полиция начала расследование, чтобы установить причины нападения.
- Нэнси Пелоси - одна из самых высокопоставленных и опытных политиков США. Она является депутатом Палаты представителей с 1987 года, её спикером - с 2007 года. Пелоси ведёт активную внешнеполитическую деятельность: в 2022 году она побывала с визитами в Армении, где обсуждала с с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном вопросы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта; в Киеве во главе делегации конгрессменов от Демократической партии США; и на Тайване, где встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими законодателями. После визита Пелоси на Тайвань Китай наложил санкции на неё и членов её семьи.
- Нэнси и Пол Пелоси вместе уже 63 года. У них пятеро детей.
В Южной Осетии простились с Аланом Чочиевым
В цхинвальском Государственном драматическом театре сегодня состоялась церемония прощания с политическим деятелем, лидером югоосетинского национального движения «Адамон Ныхас» Аланом Чочиевым.
Проститься с общественным деятелем пришли жители Южной Осетии и представители руководства самопровозглашенной республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым.
Депутат парламента первого созыва Тарзан Кокойты отметил, что последние 13 лет Чочиев жил в Германии.
«Но не проходило ни дня, чтобы он не вспоминал свою родину, его мысли всегда были с Осетией. Алан уходит, но оставляет нам великое наследие, и мы, народ Осетии это понимаем и ценим», – сказал Кокойты.
По словам экс-президента Леонида Тибилова, Чочиев навсегда останется в сердцах и памяти осетинского народа.
«Алан был одним из основателей нашей государственности, одним из идеологов нашего государства. Он был лидером национального движения, благодаря его действиям сегодня наша республика признана», – сказал он.
Ранее дочь Чочиева через соцсети распространила сообщение о решении семьи не хоронить его в пантеоне для заслуженных граждан. Чочиева похоронили на городском кладбище Згудер.
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