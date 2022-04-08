Британия ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него дочерей президента Владимира Путина Марию Воронцову и Катерину Тихонову, а также дочь главы МИД России Екатерину Винокурову. Санкции ужесточаются в связи с российским вторжением в Украину и многочисленными подозрениями в военных преступлениях со стороны российских военных.

Кроме того, объявлено о запрете на импорт российского угля. О такой же мере объявила Япония. Токио объявил также о высылке восьми сотрудников российского посольства и торгпредства - вслед за многими странами ЕС, объявившими ранее на неделе о подобных мерах.

Европейский совет в пятницу формально одобрил принятый накануне пятый пакет санкций в отношении России. С августа вводится запрет на импорт угля и ряда других товаров из России, также российским судам будет запрещён вход в порты ЕС (за рядом исключений), полностью запрещены транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.

ЕС также расширил черный список против РФ и Беларуси, добавив в него 217 физических и 18 юридических лиц. Официально список пока не опубликован.

По данным представителя Еврокомиссии, в ЕС уже заморожены российские активы на сумму около 30 млрд евро.

Соединённые Штаты накануне также объявили об ужесточении санкций, добавив в список "Адмиралтейские верфи", судостроительный завод "Янтарь", ряд конструкторских бюро, а также крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию "Алроса".

Представители российских властей признают, что против России введены беспрецедентные санкции, однако утверждают, что экономика страны выдержит давление.

Больше новостей Радио Свобода: