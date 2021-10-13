Британская газета извинилась за статью о краже Россией формулы AstraZeneca

Британский таблоид Daily Express опубликовал извинения за выпущенный ранее материал, в котором говорилось, что российский шпион лично украл формулу вакцины AstraZeneca, на основе которой якобы потом была создана российская вакцина "Спутник V".

Статья о краже Россией формулы AstraZeneca изначально появилась в другом британском в таблоиде – The Sun. Издание не указывало источники данной информации, а лишь написало, что у "секретных служб есть доказательства, что один из путинских шпионов украл данные". Этот материал перепечатали другие СМИ. Среди них была и газета Daily Express. Таблоид удалил текст со своего сайта и опубликовал материал, в котором принёс извинения и разместил заявление Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующего производство "Спутник V".

Журналисты The Sun извиняться или удалять материал не стали. Они добавили позицию РФПИ в изначальный материал.

В Российском фонде прямых инвестиций ранее прокомментировали, что сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглая ложь, основанная на анонимных источниках".