Бюджет на оборону в России превысит расходы на экономику

В 2022 году бюджет России на оборону, как и до пандемии, превысит бюджет на национальную экономику. Соответствующий проект бюджета на ближайшие три года в Госдуму внесло правительство России. Об этом пишет РБК.

Ожидается, что в 2022 году на оборону будет потрачено более трех с половиной триллионов рублей – это почти 15 процентов от общего годового бюджета. На экономику будет потрачено менее трех с половиной триллионов рублей.

Самой затратной статьей федерального бюджета, как и прежде, будет социальная политика. В 2022 году на нее потратят более пяти триллионов восьми миллиардов рублей.

РБК напоминает, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса расходы на национальную экономику превысили расходы на оборону впервые с 2014 года.

В национальной экономике больше половины бюджета пойдет на субсидии банкам в связи с льготными кредитами для сельхозпроизводителей, малому и среднему бизнесу в пострадавших от COVID-19 отраслях. Почти треть бюджета выделено на дорожное хозяйство.

Расходы на оборону засекречены. При этом прямые и косвенные военные расходы в бюджете больше, чем по разделу «Национальная оборона». Например, у Минобороны есть расходы на связь, проходящие по разделу «Национальная экономика», уточняет РБК.