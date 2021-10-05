Бывшая сотрудница Facebook подвергла соцсеть критике в Конгрессе США

Работа Facebook, Instagram и WhatsApp восстановлена после глобального сбоя, который продолжался около шести часов.

Компания Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, сообщила о постепенном восстановлении работы 5 октября около 1:30 по московскому времени.

Шестичасовой сбой в работе сервисов произошел из-за неудачного изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые распределяют трафик между центрами обработки данных, написал в своем блоге Facebook. В компании добавили, что сбой сетевого трафика "эффектом домино нарушил связь между дата-центрами".

Facebook также написал, что утечки данных пользователей в результате сбоя не было.

Основатель компании Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой.

"Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги", – написал он в фейсбуке.

Ранее произошел глобальный сбой в работе Facebook, а также Instagram и WhatsApp, принадлежащих компании. Онлайн-платформа Downdetector, которая отслеживает статус веб-сайтов в режиме реального времени, сообщила, что сбой Facebook – крупнейший из тех, которые фиксировал проект. Сервис получил более 10 миллионов сообщений о сбое.

Журналистка The New York Times Шира Френкель в своем твиттере сообщила, что у сотрудников Facebook не работают электронные пропуска, они не могут попасть в офис и не могут оценить масштабы сбоя.

По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала. Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.