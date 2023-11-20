Бывший глава OpenAI возглавит исследовательскую группу Microsoft

Бывший генеральный директор и один из основателей OpenAI - разработчика чат-бота ChatGPT и генератора изображений DALL-E - Сэм Альтман переходит на работу в Microsoft. Там он возглавит исследовательскую группу в области искусственного интеллекта. Об это сообщает глава корпорации Сатья Наделла.

Вместе с Альтманом в Microsoft переходит и бывший соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман, а также несколько разработчиков. Наделла заявил, что они получат все необходимые ресурсы для работы, но не уточнил, чем именно будет заниматься команда.

Об уходе Альтмана из OpenAI стало известно 17 ноября. Директора компании сочли, что он не всегда был откровенен с ними в своих сообщениях. «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI», говорится в заявлении. 20 ноября временным генеральным директором OpenAI был назначен сооснователь и бывший глава Twitch Эммет Шир.

Американская компания OpenAI занимается технологиями на основе машинного обучения. Была создана в 2015 году несколькими бизнесменами, в том числе Илоном Маском (вышел из состава директоров в 2018 году) и Сэмом Альтманом.