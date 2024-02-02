Бывший программист ЦРУ получил 40 лет за передачу данных WikiLeaks

Суд в США приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам тюрьмы за передачу данных WikiLeaks и хранение детской порнографии.

Шульте признали виновным в «преступлениях, связанных со шпионажем, компьютерным взломом, неуважением к суду, дачей ложных показаний ФБР и детской порнографией».

Прокуроры требовали для 35-летнего Шульте пожизненный срок. Они назвали действия программиста «крупнейшим несанкционированным раскрытием секретной информации» в истории США, а саму утечку данных – «крупнейшей в истории ЦРУ».

Согласно приговору, Шульте передал секретные материалы ЦРУ международной организации WikiLeaks, которая публикует данные из утечек и от анонимных источников. В 2017 году WikiLeaks выпустила серию материалов о том, как ЦРУ следило за иностранными политиками, предполагаемыми экстремистами и другими лицами, взламывая их компьютерные сети и электронику, в том числе «умные» телевизоры.

Прокуроры также установили, что Шульте хранил тысячи зашифрованных изображений и видеозаписей сексуализированного насилия над детьми. Их обнаружили во время расследования дела об утечке данных ЦРУ.