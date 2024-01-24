Часы Судного дня оставили на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи»

Стрелки символических часов Судного дня, с 1947 года символизирующих близость глобальной ядерной войны на планете, 23 января оставили на прежней отметке в 90 секунд до полуночи. Решение принимается экспертами американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков».

Это самое близкое значение к войне за 77 лет существования проекта. В сообщении журнала отмечается, что оставшиеся полторы минуты отражают существующие угрозы человечеству, связанные с потенциальной ядерной эскалацией из-за войны в Украине и последствиями климатического кризиса вслед за самым жарким годом на планете Земля.

«Тенденции по-прежнему зловеще указывают на глобальную катастрофу», – подчеркивает директор журнала Рейчел Бронсон. По её словам, боевые действия в Украине по-прежнему создают ядерные риски, а атака ХАМАС на Израиль 7 октября и последующие за ней боевые действия в секторе Газа стали новыми свидетельствами «ужасов современной войны даже без ядерной эскалации».

В выводах «Бюллетеня» отмечается, что решение не переводить часы не означает, что ситуация в области международной безопасности улучшилась. «Вместо этого лидеры и граждане всего мира должны воспринять это заявление как суровое предупреждение и срочно отреагировать, как если бы сегодня был самый опасный момент в современной истории».

Первоначально, в 1947 году, часы были установлены на отметке 7 минут до полуночи. Самым безопасным – 17 минут – их положение было после окончания холодной войны в 1991 году, отмечает AFP.

Изображение часов публикуется на обложке журнала периодически. С 2015 года оценка проводится ежегодно.

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