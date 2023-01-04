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Чеченская диаспора в Европе поддержала акции в поддержку Михаила Саакашвили
Сторонники непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Европе приняли участие в акциях в защиту находящегося под арестом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Активисты участвовали в митингах и пикетах грузинской диаспоры в Швейцарии, Австрии, Германии и Франции, сообщает Кавказ.Реалии.
Акции в поддержку Саакашвили анонсировала оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение». Сторонники экс-президента регулярно выходят на митинги, в том числе за границей, требуя перевести своего лидера на лечение в иностранную клинику.
Участники пикетов, прошедших перед консульством Грузии в Страсбурге, держали флаги Грузии, Украины и Ичкерии, а также плакат с требованием освобождения Саакашвили. К акции присоединился почетный консул Ичкерии во Франции, чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.
«Мы выражаем крайнюю озабоченность ситуацией вокруг Михаила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме в Грузии. Мы желаем ему благополучного и скорого освобождения… Мы помним его выступление в ООН, где он с гордостью упомянул о борьбе чеченского народа за свою свободу и упомянул нашего героя Байсангура Беноевского… Однако вмешались силы «русского мира» и тянут теперь Грузию опять в свой ужасный мир… Последствия мы видим сегодня», – заявил на митинге Албаков.
Среди таких последствий он назвал отсутствие осуждения официальным Тбилиси вторжения России в Украину, лишение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, дискриминацию на границе в отношении бегущих от участия в войне против Украины уроженцев Северного Кавказа, которых власти Грузии без объяснения причин периодически не пускают в страну.
Около 40 человек приняли участие в митинге в защиту Михаила Саакашвили в центре швейцарского Берна, заявил корреспонденту Кавказ.Реалии один из организаторов акции, представитель Ичкерии Лачин Мамишов.
В австрийской столице Вене митинг пройдет вечером 4 января у посольства Грузии. Активисты чеченской диаспоры тоже будут в нем участвовать, сообщила сайту Кавказ.Реалии представитель Ичкерии в Австрии Роза Дунаева. «Мы присоединяемся к акции, чтобы проявить солидарность и выступить против нарушений в тюремной системе», – заявила активистка.
- Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах, вскоре после ухода с этого поста он покинул страну. Саакашвили разыскивался грузинскими властями по нескольким уголовным делам, которые сам он назвал политически мотивированными. В 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации и советником президента Украины Петра Порошенко. В 2017 году лишен гражданства Украины и депортирован из страны, новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство в мае 2019 года.
- В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан. За время заключения политик объявлял голодовки, состояние его здоровья сильно ухудшилось. Бывший президент отбывает шестилетний срок по обвинению в превышении полномочий. В мае его перевели в гражданскую клинику. В ноябре 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе заявил об обнаружении у Саакашвили более чем 30 различных заболеваний.
- В партии «Единое национальное движение» выражали опасения в связи с наплывом в страну граждан России. Всего после начала войны против Украины в Грузию переехали не менее 112 тысяч россиян.
- Накануне в австрийской столице Вене перед посольством Хорватии состоялся митинг против экстрадиции чеченских беженцев, которые спасаются в Европе от мобилизации в России и отправки на войну против Украины. Акцию организовали представители чеченской диаспоры.
- 10 и 11 декабря во Франции, Австрии, Германии и других странах Европы прошли акции, посвященные годовщине начала первой чеченской войны – 11 декабря 1994 года первые подразделения российских войск вошли в объявившую о независимости от Москвы республику.
Другие новости дня
В Абхазии лидеров «Аруаа» могут обвинить в клевете
Отдел дознания МВД самопровозглашенной республики Абхазия по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием по заявлению оппозиционной общественной организации «Аруаа» от 27 декабря 2022 года. Об этом пишет «Нужная газета»
Как сообщалось ранее, в своем заявлении ветераны войны выразили возмущение решением абхазского лидера Аслана Бжания наградить главу Кабмина Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени.
В «Аруаа» заявили, что Анкваб прославился как политик с самой «подмоченной» репутацией времен грузино-абхазской войны. Члены организавии назвали его «воспитанником грузинского ЦК».
По информации «Нужной газеты», правоохранительные органы получили указание установить подлинность заявления «Аруаа» и обвинить лидеров организации в клевете. Для этой цели 4 января в следственный отдел МВД были приглашены представители «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая. Гулия и Надарая подтвердили подлинность заявления, которое стало поводом для проведения следствия.
Очевидец рассказал о гибели 200 российских военных в Макеевке
При атаке на казармы российских военных в Макеевке погибли около 200 человек, около 150 были ранены. Об этом изданию «Вёрстка» сообщил один из мобилизованных, участвующих в разборе завалов.
По словам источника издания, он сам видел около двухсот тел. Российское министерство обороны официально признаёт только 89 погибших. Украинская сторона сообщала о 400 убитых.
Официальная оценка числа погибших значительно ниже, чем сообщают источники с места событий. Российский провоенный канал «Царьград» сообщал со ссылкой на местные чаты, что число погибших оценивают «сотнями человек». Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщал, что, по его информации, счёт погибших «идёт на многие сотни».
Казарма российских военных располагалась в здании ПТУ на улице Кремлёвская. Предположительно, в ней были расквартированы мобилизованные из Самарской области. Жители региона требуют от властей сообщить сведения о судьбе их родственников.
3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание «Важные истории», жёны мобилизованных рассказали, что у них до сих пор нет информации, кто из их мужей жив, а кто погиб, и где сейчас находятся выжившие. Связи с ними нет. На сайте change.org появилась петиция с требованием опубликовать поимённые списки погибших и раненых в Макеевке и предоставить эти данные прессе. На момент публикации новости её подписали более 200 человек.
Даже официальная оценка в 89 погибших — максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны. Собеседник «Вёрстки» рассказал, что мобилизованным в Макеевке страшно находиться в городе. «Мы даже не понимаем, за что мы воюем, сказал он. Мы тут никому не нужны».
Швейцария и Мозамбик впервые стали членами Совбеза ООН
Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония стали новыми членами Совета безопасности ООН на следующие два года. Они заменили Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию. Срок их двухлетних полномочий истёк 31 декабря.
Всего в Совбезе ООН пять постоянных членов, имеющих право вето – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и десять непостоянных, половина которых сменяется каждые два года. Сейчас, помимо перечисленных новых участников, в Совбез ООН входят также Албания, Бразилия, Габон, Гана и Объединённые Арабские Эмираты – их членство завершится в этом году.
Швейцария и Мозамбик вошли в Совбез ООН впервые, Япония – в рекордный двенадцатый раз. Ещё около 60 государств никогда не принимали участия в деятельности структуры. Члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 стран, в соответствии с региональным принципом.
Совбез ООН направляет миротворческие миссии, может вводить санкции и делать заявления, в том числе – по поводу конфликтов и очагов напряжённости в мире. Также в структуре обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями. Кроме того, каждый член может выносить на повестку заседаний свои темы и проблемы.
- В конце декабря 2022 года Украина призвала страны пересмотреть членство России в ООН и в её Совете безопасности. В заявлении украинского МИД сказано, что Россия стала в ООН правопреемницей СССР лишь с молчаливого согласия других стран. Кроме того, говорится в заявлении, в Уставе ООН чётко сказано, что приём в её члены открыт для всех миролюбивых государств – Россия же ведёт войну против Украины и применяла силу против других стран.
- Россия на заявление МИД Украины не отреагировала. Представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совбезе нет. На это же указывали и в российском МИДе.
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Рогозин отправил послу Франции извлечённый после ранения осколок
Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком снаряда.
Чиновник попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И ещё скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", - говорится в обращении Рогозина.
По словам Рогозина, хирурги извлекли осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Как именно определена принадлежность снаряда, не уточняется.
Рогозин также напомнил послу о совместных поездках на космодром Байконур и упрекнул Париж в том, что он "подчинился диктату Вашингтона".
Французская сторона сообщение бывшего главы "Роскосмоса" пока не прокомментировала.
Ранее сегодня Рогозин сообщил, что уже выписан из больницы и в середине января вернётся на фронт. По словам чиновника, до ранения он находился в Донбассе.
- Рогозин получил ранение 21 декабря в аннексированном Донецке. Здание, в котором помимо Рогозина находился назначенный Россией председатель правительства самопровозглашённой "ДНР" Виталий Хоценко и другие люди, попало под обстрел. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.
- Рогозин руководил "Роскосмосом" с мая 2018 года. В июле 2022 года он был уволен. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону "специальной военной операции", где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.
- Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной "Сармат" в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.
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Спецслужба Казахстана сообщила о задержании членов банды в Байконуре
Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в стране 18 членов преступной группировки, действовавшей в городе Байконур. Город арендован Россией вместе с расположенным поблизости космодромом. По сообщению КНБ, в операции участвовали и российские ФСБ и МВД.
Как сообщили в КНБ, одновременные задержания прошли в Астане, Кызылорде и Конаеве (в этом городе расположена крупная игорная зона). Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ, у которых изъяты огнестрельное оружие и деньги. Утверждается, что подозреваемые причастны к похищениям людей, вымогательству, вооружённым нападениям и кражам.
Ведомство утверждает, что задержанная банда причастна к перестрелке в сентябре 2022 года в Байконуре, в результате которой погиб случайный прохожий. Издание Tengrinews тогда писало, что стрельба стала результатом конфликта банд "Арбат" и "Даманск", названных так по одноимённым районом города.
- Россия арендует космодром Байконур, одноимённый город и расположенный рядом аэропорт "Крайний" у Казахстана до 2050 года. После этого Москва планирует перевести свои космические пуски на расположенный на территории России космодром Восточный.
Синоптики предупредили о самой холодной пятидневке века в Москве
С 6 по 10 января в Москве ожидаются сильные морозы с падением температуры до –29°C. По прогнозам Гидрометцентра, это будет самая холодная пятидневка XXI века.
"Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января", – сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последующие дни дневная температура сохранится на уровне –20°C, в том числе в первый рабочий день в этом году. Это ниже климатической нормы в столице на 15 градусов. Повышение температуры ожидается 10 января.
Вильфанд отметил, что длительный период аномально холодной погоды – опасное метеорологическое явление. В конце декабря 2022 года из-за морозов и снежных бурь в США погибли не менее 65 человек, в Японии как минимум 17, десятки получили обморожения и травмы.
Эксперты советуют в сильные морозы не выходить из дома без надобности, а при необходимости – хорошо поесть перед выходом и правильно одеться.
В то же время в Европе зафиксировали аномально тёплое начало года: температура превышает нормальную на 10–20 градусов, побиты тысячи рекордов, на некоторых горнолыжных курортах до сих пор нет снега.
Чрезвычайные погодные явления и их увеличившуюся частоту климатологи связывают с антропогенным изменением климата.
В Абхазии рассказали о сокращении экспорта вина в Россию
Крупнейший производитель и экспортер вин в самопровозглашенной республике Абхазия в 2022 году сократил экспорт на 25%. Об этом генеральный директор предприятия «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба рассказал ТАСС.
«Прошедший год был непростым для нашего предприятия, из-за известной военной операции поломалась вся логистика и мы более трех месяцев просто стояли без работы. Да и сейчас довольно сложно все происходит, но мы довольны тем, что работаем. В 2022 году мы экспортировали [в РФ] на 25% меньше своей продукции, но в то же время в республике продали на 50% больше, чем в 2021 году, а именно – 1 млн 900 бутылок вина», – рассказал Ачба.
По его словам, с каждым годом увеличиваются площади виноградных плантаций предприятия, только за последние два года заложили 250 га. Виноградники на площади более 1 тыс. га дают урожай. Урожай прошлого года Ачба назвал неплохим, несмотря на то, что из-за дождей около 10% винограда испортилось.
«Вина и воды Абхазии» возобновили поставки своей продукции в Россию после перерыва, вызванного войной в Украине и нарушением доставки вспомогательных материалов из-за рубежа, лишь в мае 2022 года.
Как пишет ТАСС, ассортимент предприятия «Вина и воды Абхазии» состоит из 17 известных в России вин, а на заводе установлено новейшее оборудование из Италии и Франции.
Акции #SaveMisha проходят у диппредставительств Грузии
У посольств и генконсульств Грузии в различных странах проходят акции в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Ранее о проведении международной акции #SaveMisha объявили российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Было заявлено, что акции пройдут в 14 странах мира. Однако, согласно опубликованным Марком Фейгиным фото и видео, сторонники Саакашвили собрались у дипломатических представительств Грузии и в других странах. К примеру, акции прошли также в Австралии, Армении, Молдове.
По информации «ФЕЙГИН LIVE», акция в поддержку Саакашвили прошла сегодня и в Москве – предположительно, у секции Интересов Грузии Посольства Швейцарии в РФ. В ней приняли участие около десяти человек.
В 12 часов по местному времени акции должны пройти и у посольства Грузии в Вашигтоне, а также у здания генконсульства в Нью-Йорке.
Акции запланированы и в Грузии. Сторонники Саакашвили соберутся у тбилисского Моста мира, у бывшего здания парламента в Кутаиси, у дома экс-премьера Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили, а также в Батуми, Зугдиди, Рустави, Гори и Телави. Кроме того, кандидат на пост председателя «Единого национального движения» Леван Хабеишвили объявил о проведении акции у администрации правительства Грузии и шествии к тбилисской резиденции Бидзины Иванишвили.
В Чорвиле – родном селе миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили между сторонниками и противниками Саакашвили произошло противостояние. Сторонники бывшего президента хотели подойти к дому Иванишвили с транспарантами «Свободу Мише», однако, как сообщают СМИ, здесь их встретили местные жители, поддерживающие Иванишвили. Они стали оскорблять экс-президента.
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограмм. Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
Лукашенко поздравил грузинского патриарха, упомянув в его титуле Абхазию
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко поздравил Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II с 90-летием.
В отличие от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Лукашенко использовал в письме титул Илии Второго с упоминанием Абхазии – Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский.
«Многие годы Вы неустанно служите на ниве утверждения древних и мудрых христианских идей, с Вашим именем связано масштабное возрождение и сохранение Православия в Грузии. В наше сложное время, когда многие ценности, основанные на заповедях Христовых, подвергаются попыткам искажения, Вы гордо несете истинное Слово Божие в сердца прихожан, десятки тысяч которых являются Вашими крестниками. Личным примером вдохновляете всех верующих и неверующих на проявление милосердия, добрые дела и любовь к ближнему. С глубоким уважением отношусь к Вашему высокому служению. От всей души желаю Вам многих духовных и телесных сил в исполнении архипастырской миссии на благо Церкви и грузинского народа», – говорится в поздравлении.
- Илия Второй, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ). 23 декабря 1977 года он был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
- 28 сентября белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи. Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших независимость Абхазии. После поездки Лукашенко в Пицунду МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений. В знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
Католикос-Патриарху всея Грузии исполнилось 90 лет
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй отмечает 4 января свой юбилей. Сегодня главе Грузинской православной церкви исполнилось 90 лет.
С днем рождения Илию Второго поздравили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Ваше Святейшество, от себя и от имени каждого гражданина Грузии поздравляю вас с 90-летним юбилеем! Желаю Грузии, чтобы с Божией помощью вы еще долгие годы стояли во главе Грузинской церкви», – говорится в поздравительном письме президента.
Премьер-министр подчеркнул особый вклад Илии Второго в развитие Грузии, заявив, что население любит его и гордится им.
«Уже почти полвека Его Святейшество, как символ единства нации, наполняет нас добротой и любовью к ближнему, а своим великодушием, спокойствием и мудростью является для всех нас великой надеждой и опорой», – отметил Гарибашвили.
Католикос-Патриарха всея Грузии поздравил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравление опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.
Как пишет СОВА, в письме официальный титул Илии Второго вновь был сокращен и использован без упоминания Абхазии (Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети). При этом официально РПЦ признает юрисдикцию Грузинской православной церкви над оккупированными территориями Абхазии и Южной Осетии и не оспаривает канонических границ ГПЦ.
- Илия Второй, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ). 23 декабря 1977 года он был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
В Китае из-за высокой смертности от COVID-19 переполнены крематории
Рост числа умерших в Китае из-за массовой вспышки COVID-19 привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов. Один из собеседников агентства заявил о "параличе системы".
Работники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно, а ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать только на середину января. В одном из крематориев Лунхуа (район Шэньчжэня) заявили, что ежедневно к ним поступает более 500 тел.
Вloomberg отмечает, что в последнее время в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали предлагать кремацию за десятки тысяч юаней. Так, кремация в день смерти обойдётся 88 тысяч юаней (870 тысяч рублей), пишет агентство.
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры из-за протестов против локдаунов.
На фоне вспышки заболевания власти Китая перестали публиковать ежедневные данные по COVID-19. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 начали заражаться миллионы граждан Китая.
По оценкам британской аналитической компании Airfinity, в конце декабря в Китае от коронавирусной инфекции умирали, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Airfinity предполагает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч .
Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания .
Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия.
Конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей
Впервые за сто лет конгрессмены не смогли избрать спикера в первом туре голосования
Во вторник после трех раундов голосований конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей Конгресса США, который должен руководить работой нижней палаты Конгресса нового созыва. Последний раз подобный случай, когда конгрессмены не смогли избрать главу Палаты представителей в первом раунде голосования произошел ровно сто лет назад.
Неспособность ведущего кандидата на должность спикера республиканца Кевина Маккарти получить необходимые для избрания 218 голосов законодателей объясняется расколом в республиканской фракции Палаты представителей. За него проголосовали 102 республиканца, за его оппонента Джима Джордана - 20. Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла Республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований - проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов нижней палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования.
Сторонники Маккарти подчеркивают его приверженность консервативным принципам, в том числе, сокращению государственных расходов и обвиняют его оппонентов в желании приобрести, по словам конгрессмена Дэна Гриншоу, "дешевую известность". Критики Маккарти обвиняют его в том, что будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов. У Маккарти нет плана их сокращения, утверждает конгрессмен Ральф Норман.
В среду члены Палаты представителей проведут очередной раунд голосования. Неспособность ведущего кандидата партии, имеющей большинство в нижней палате Конгресса, получить большинство в борьбе за место спикера будет беспрецедентным событием в современной истории Конгресса. Согласно правилам, голосования будут продолжаться до избрания спикера. Спикер Палаты представителей обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом. До избрания спикера деятельность Палаты представителей будет парализована.
Минобороны России сообщило о гибели 89 военных в результате удара по Макеевке
Число признанных Москвой погибших российских военных при ударе ВСУ в новогоднюю ночь по месту дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке Донецкой области выросло до 89. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Тела погибших российских военных были обнаружены в ходе разбора завалов железобетонных конструкций здания, заявил первый заместитель начальника главного военно-политического управления ВС России Сергей Севрюков. Причиной атаки, по его словам, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.
В понедельник российское Минобороны сообщало о 63 погибших.
В ведомстве также заявили, что ВСУ направили на Макеевку шесть ракет HIMARS с фугасной головной частью, две из которых были сбиты системами ПВО. В Минобороны России утверждают, что ответным огнем была уничтожена пусковая установка HIMARS, из которой вёлся огонь по Макеевке. Украинская сторона это не подтверждала.
Удар был нанесён в 00:01 1 января по зданию профтехучилища в Макеевке, где размещались военные. На видео с места событий видно, что здание ПТУ разрушено до основания.
Управление стратегических коммуникаций украинской армии в своём телеграм-канале утверждало, что убиты около 400 человек, ещё 300 ранены.
Украинские каналы также сообщили, что погибшие были мобилизованными из Самарской области. Это признал и губернатор региона Дмитрий Азаров.
Такое число погибших в ходе одной атаки – крупнейшие одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
- Российская армия не раскрывает потери в войне с Украиной. Пентагон в ноябре заявил, что, по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой из сторон.
- Мобилизация в российскую армию была объявлена 21 сентября. В армию планировалось отправить 300 тысяч человек. Мобилизованные неоднократно жаловались на отсутствие обучения, снаряжения и некомпетентность командования. Журналистам независимо удалось подтвердить гибель 538 из них.
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
В Подмосковье 3 января умер советский политический деятель, последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Ему было 80 лет.
По данным РИА Новости, Хасбулатова похоронят на родине в Чечне. Дата похорон не уточняется.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году закончил юридический факультет МГУ. Преподавал в университете имени Плеханова. В 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.
В начале 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. В октябре 1991 года он стал 11-м и последним по счету председателем Верховного совета РСФСР.
Хасбулатов был одной из ключевых фигур, выступивших против путча в августе 1991 года. Тогда политик написал воззвание «К гражданам России», в котором осудил ГКЧП.
В 1993 году Хасбулатов вместе с Александром Руцким стал активным противником тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Противостояние привело к конституционному кризису, который вылился в вооруженные столкновения в Москве.
С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в университете имени Плеханова.
Reuters: перестраховщики отказываются работать с Россией и Украиной
Часть международных перестраховочных компаний (которые страхуют страховщиков) с начала 2023 года стала отказываться покрывать риски в России, Украине и Беларуси. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в отрасти.
По словам председателя Gallagher Re International Джеймса Викерса, многие участники рынка решили, что из-за продолжающейся войны в Украине есть серьезные трудности с оформлением страховки, покрывающие эти страны. И поскольку перестраховщики не хотят перезаключать полисы (обычно это происходило 1 января - прим. РС), то и страховщики, которые не могут гарантировать свои риски, все менее склонны работать на нестабильном рынке.
Любое повышение ставок перестраховщиков, вероятно, скажется на корпоративных клиентах страховщиков. Это в итоге может привести к росту цен на страхование, объяснили Reuters участники рынка.
Страховщики судов, например, уже заявили, что уходят с рынка. Ставки авиаперестрахования выросли на 200 процентов из-за «застрявших» в России лизинговых самолетов. «Сектор переживает самый резкий рост цен как минимум с 2001-2006 годов», – заявил Дэвид Фландро, глава аналитического отдела компании Howden, которая предоставляет страховые брокерские услуги.
- Кроме последствий войны в Украине, перестраховщики понесли большие убытке после стихийных бедствий в прошедшем году, например, после урагана «Иэн» во Флориде. Брокер Howden назвал вторым его «самым дорогим» стихийным бедствием за всю историю с точки зрения страхования убытков.
Путин поручил Минкульту показать в кинотеатрах фильмы о «спецоперации»
Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры организовать показы в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные «спецоперации» и борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии. Кроме того ведомство обязано провести фестиваль патриотического документального кино.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Перечень поручений создан по итогам ноябрьской встречи президента с матерями и женами солдат, воюющих в Украине.
Среди прочего Путин также поручил Минобороны России помочь российским документалистам в подготовке киноматериалов о подвигах и героизме участников боевых действий. Ведомство должно отчитаться об этом 1 марта, а далее представлять отчеты один раз в год.
Вскоре после нападения России на Украины Госдума фактически ввела военную цензуру. Российские власти под угрозой наказания обязали граждан называть войну «спецоперацией» и использовать только официальные российские данные. За публикацию сведений о войне из иных источников ввели штрафы и тюремные сроки – они предусмотрены новыми статьями о дискредитации российской армии и о распространении про нее фейков.
Многие деятели искусства и культуры покинули Россию из-за войны. Их постановки отменяются, имена снимаются с афиш.
Война и цензура повлияли на российский кинопрокат. Его репертуар сократился. В знак солидарности с Украиной многие международные фестивали не стали показывать российские фильмы, к созданию которых было причастно государство. Немногочисленные фестивальные картины известных российских режиссеров, например, Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова, в России показаны не были.
Умер один из ведущих российских востоковедов Алексей Малашенко
В Москве на 72-м году жизни скончался один из ведущих российских востоковедов и специалистов по исламу Алексей Малашенко. Его близкие сообщили о «скоропостижной» смерти, ее причину установят позже.
Алексей Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве. В 1974 году окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени Ломоносова. После службы в армии вернулся к научной деятельности, став сотрудником Института востоковедения академии наук СССР. В 1978 году стал кандидатом исторических наук, защитив диссертацию по теме «Ислам и официальная идеология Алжира».
С 1986 года Малашенко - ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Позже он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ».
В разное время Малашенко преподавал в Московском государственном институте международных отношений, Высшей школе экономики, Колгейтском университете США, а также сотрудничал с Московским центром Карнеги.
Является автором десятков научных трудов и книг на русском, английском, французском и арабском языках.
Алексей Малашенко неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
Новый министр иностранных дел Израиля и глава МИД России провели телефонные переговоры
Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.
«Сейчас я закончил разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который позвонил, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, отношений между странами», - написал Коэн в Twitter.
Как сообщил МИД России, министры обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также палестино-израильское урегулирование. Лавров также рассказал Коэну о ходе военной операции России на территории Украины.
Официально Коэн вступил в должность главы МИД Израиля 2 января. Он сменил на посту Яира Лапида. В своем выступлении на церемонии смены министра Коэн, комментируя политику ведомства в отношении российско-украинского конфликта, отметил, что публично говорить о войне теперь будут меньше, но значительная гуманитарная помощь Киеву будет продолжена.
Киев неоднократно критиковал израильские власти за отказ поставлять оружие Украине. Израиль в свою очередь утверждает, что запрашиваемое оружие предназначено для внутреннего рынка.
Израильские СМИ также отмечали, что власти опасаются, что любые военные поставки Украине негативно скажутся на отношениях с Россией и она ограничит свободу действий Израиля по атакам иранских позиций в Сирии.
Меладзе ответил на критику из-за украинского лозунга на концерте
Валерий Меладзе ответил на критику в свой адрес, возникшую после того как накануне в сети распространилось видео с концерта в Дубае, где певец тихо отвечает «героям слава» на фразу «слава Украине» одного из зрителей.
Меладзе написал, что не пытается никому угодить и уже десять месяцев живет «с ощущением тяжести и горя», поскольку его «горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди».
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в России: «Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал». Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов предложил признать Меладзе иноагентом.
Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок певца скотством, уродством и предательством. «За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», - заявила Афанасьева.
На том же концерте в Дубае был певец Олег Газманов, открыто поддерживающий политику Кремля и российское вторжение в Украину. Когда кто-то из зрителей потребовал от него сказать, что он против войны, Газманов лишь попросил дать ему отдохнуть.
- Валерий Меладзе - заслуженный артист России и народный артист Чеченской Республики. В 2005 году он также получил звание «Заслуженный артист Автономной Республики Крым» - в связи с Днем независимости Украины. Его брат – композитор Константин Меладзе – заслуженный деятель искусств Украины.
Перед посольством Хорватии в Вене прошел митинг в защиту прав чеченских беженцев в Европе
В австрийской столице Вене перед посольством Хорватии состоялся митинг против экстрадиции чеченских беженцев, которые спасаются в Европе от мобилизации в России и отправки на войну против Украины. Акцию организовали представители чеченской диаспоры.
Как заявила корреспонденту Кавказ.Реалии представительница Ичкерии в Австрии и заявительца митинга Роза Дунаева, случаи противозаконного отношения к беженцам в балканских странах фиксировались и раньше, но сейчас они приобрели масштабный характер, что не может не беспокоить чеченскую диаспору.
«Речь идет о беженцах, которые скрываются от мобилизации. Им препятствуют, [их] избивают... При этом [власти стран, куда пытаются попасть беженцы] верят заявлениям Москвы, что при депортации этим людям ничего не грозит. Это ложь», – утверждает Дунаева.
- В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. Позднее сообщалось о новой группе беженцев, застрявшей на хорватской границе со стороны Боснии и Герцеговины. В их числе оказались те, кто бежал из России после получения повестки в рамках мобилизации на войну с Украиной.
- Перед этим базирующаяся в Европе правозащитная ассоциация «Вайфонд» заявила о дискриминации чеченских беженцев в Боснии и Герцеговине. Несколько семей столкнулись с проблемами при выезде из страны, им грозит депортация в Россию через Турцию, утверждают правозащитники.
- Сотрудники полиции в Хорватии 17 декабря избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прибыл в один из аэропортов страны. Об этом заявляет «Ассамблея чеченцев Европы» со ссылкой на самого мигранта.
В России призвали лишить Меладзе гражданства за слова «Героям слава!»
Российский сенатор Елена Афанасьева призвала лишить артиста Валерия Меладзе гражданства РФ после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором певец, предположительно, произносит «Героям слава!».
«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – так сенатор от Оренбургской области прокомментировала у себя в телеграм-канале видео с участием Меладзе.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что организация «Армия защитников Отечества» якобы обратилась в Следственный комитет России и генпрокуратуру с требованием не пускать Валерия Меладзе в Россию. Также организация, по утверждению Mash, попросила ведомства проверить, на каких основаниях Валерий Меладзе в свое время получил российское гражданство. На момент распада СССР певец жил в Украине.
Как пишет русская служба Би-би-си, в праздничные дни в соцсетях появилось видео с концерта в Дубае, снятое одним из зрителей. Автор видео, обращаясь к Валерию Меладзе, произносит: «Слава Украине!»
Ответ российского певца, который в этот момент убрал микрофон ото рта, практически не слышно и разобрать слова довольно сложно. Далее следуют громкие крики автора видео, свидетельствующее об одобрении ответа: «О, красавчик! Обожаю тебя!»
В соцсетях это видео сопровождается пояснением, что, предположительно, Валерий Меладзе ответил автору видео: «Героям слава!»
Ранее российские СМИ сообщали, что брат певца – Константин Меладзе - покинул Россию после 24 февраля.
Сам Валерий Меладзе после вторжения российских войск на территорию Украины выступил с критикой российских властей и призывал их остановить военные действия. Вскоре после этого концерты Валерия Меладзе, запланированные на март 2022 года, были отменены. Меладзе также попал в список нежелательных музыкантов, которые 4 марта опубликовала «Русская медиагруппа».
В минувшем декабре стало известно об отмене концертов Валерия Меладзе, которые были запланированы в российских городах на 2023 год.
23 ноября текущего года концерт Меладзе прошел в тбилисской Филармонии.
АвтоВАЗ получит российские активы Nissan
Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передаст АвтоВАЗу акции бывших активов Nissan в России. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, на заводе в Санкт-Петербурге планируется запустить производство автомобилей "Лада" в кооперации с иностранными производителями. Мантуров не уточнил, о каких именно иностранных производителях идет речь.
Японский концерн Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Его активы были переданы ФГУП "НАМИ" – в сделку вошли завод и научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге, а также департамент продаж и маркетинга в Москве. Nissan предоставлен опцион на обратный выкуп своей доли в течение 6 лет.
- Завод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Он выпускал такие модели автомобилей, как Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.
- После вторжения российских войск в Украину и первых санкций в отношении России завод приостановил работу из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же Nissan остановил экспорт автомобилей в страну.
Семьи в Японии получат миллион иен на ребёнка за переезд из Токио
Власти Японии выплатят до миллиона иен (более 7500 долларов) на ребёнка за переезд из густонаселённых районов Токио – крупнейшей агломерации мира с населением 37,7 миллиона человек.
Меры направлены на снижение плотности населения в столице и оживление других японских районов, страдающих от старения и сокращения населения из-за переезда молодёжи в крупные города.
Чтобы получить выплаты, семья должна переехать за пределы Токио или в его горные районы. На новом месте она должна прожить не менее пяти лет – тем, кто съедет раньше, придётся вернуть деньги.
К программе присоединились более 80% всех муниципалитетов Японии: они будут выплачивать переехавшим половину обещанной суммы. Их власти надеются, что пособие, возможности удалённой работы и изменившееся за время пандемии коронавируса отношение к качеству жизни привлекут новых жителей.
В японском правительстве рассчитывают, что к 2027 году в сельскую местность из Токио переедут порядка десяти тысяч человек.
- Население Японии стремительно стареет из-за низкой рождаемости и высокой продолжительности жизни: в стране проживает более 90,5 тысяч человек, чей возраст достиг 100 лет (в 1963 году их было всего 153).
СГБ: двое граждан Грузии задержаны оккупационными силами
Представители российских оккупационных сил незаконно задержали двух граждан Грузии на территории около села Кошка Горийского муниципалитета, заявили сегодня в Службе госбезопасности Грузии
По информации ведомства, для их освобождения активирована горячая линия и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центрального руководства, проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры.
«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных районах Грузии и вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационные силы», – говорится в заявлении СГБ.
Ранее в Миссии наблюдателей ЕС сообщили, что в 2022 году на разделительных линиях были задержаны 45 граждан Грузии. 39 задержаний произошли в Цхинвальском регионе, шесть — на абхазском направлении, пишет агентство «Новости-Грузия».
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