Чеченскую беженку Гериханову удалили из закрытой системы розыска в Шенгенской зоне 

Шенгенская Информационная Система (SIS) удалила из своей базы данные о чеченской беженке Амине Герихановой, сообщает правозащитная ассоциация «Вайфонд». Теперь с нее официально снят розыск, который ранее наложила Россия.

Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с сыном на румынской границе 13 марта - к тому моменту она уже пять лет жила в Киеве и пыталась уехать от войны. Выяснилось, что российские силовики, которые уже задерживали Гериханову в Чечне и, по ее словам, подвергали пыткам, объявили ее в розыск по обвинению в участии в военных действиях на территории Сирии.

В интервью сайту Кавказ.Реалии беженка заявила о попытках чеченских силовиков сделать из нее «шахидку».

Несколько месяцев по делу Герихановой шли судебные разбирательства, она и ее защитники заявляли о смертельной угрозе в случае выдачи в Россию. Сама уроженка Чечни все это время находилась под арестом - ее сына смогли забрать родственники (ребенка на несколько дней поместили в приют). Чеченцы в разных городах Европы проводили пикеты и митинги в поддержку беженки с требованием отпустить ее на свободу.

30 октября Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на решение об экстрадиции. В ноябре она получила в Румынии статус беженца, тогда же Интерпол удалил ее из своей базы. Удаление из базы SIS означает окончательное завершение истории и позволяет Амине Герихановой воссоединиться с сыном, которому оформляют документы в Австрии.