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Чехия поддержала запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Чехия – председатель Евросоюза до 1 января 2023 года – поддержала призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам в ответ на вторжение Кремля в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«(Россияне) должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он сообщил, что Чехия будет добиваться консенсуса по этому решению на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге. Такой запрет может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
Ранее запретить россиянам въезд на территорию западных стран призвал президент Украины. Его предложение поддержали члены Евросоюза Эстония, Латвия и Финляндия. Также член ЕС Германия дала понять, что не согласна с идеей о запрете виз для всех россиян. «Это война Путина», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», – заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
- Несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.
Другие новости дня
В операции по спасению иностранных туристов в Сванетии задействован вертолет
К операции по спасению иностранных туристов в горах Сванетии на северо-западе Грузии привлечен вертолет пограничной полиции. Об этом сообщает сегодня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Группа из шести туристов, попавших в беду на горе Тетнульди, вторые сутки дожидается помощи. По предварительным данным, два человека травмированы, у них открытые переломы.
Спасательная операция была начата накануне. Отряд спасателей пешком отправился к месту, однако из-за плохой погоды добраться до пострадавших так и не удалось, пишет агентство «Новости-Грузия». Сегодня на рассвете из Кутаиси в Сванетию вылетел вертолет погранполиции, с помощью которого планируется эвакуировать туристов.
Зеленский предложил россиянам получать статус беженцев в случае угроз
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев. Об этом он заявил в своем вечернем обращении в пятницу.
«Должны быть гарантии, что российские убийцы или пособники государственного террора не воспользуются шенгенскими визами, – сказал Зеленский. – Европа не должна превращаться в супермаркет, где неважно, кто заходит, главное, чтобы он платил за товары».
Зеленский отметил, что «есть люди, которым действительно нужна защита, которых преследуют в России и даже могут убить». По мнению президента Украины, они должны получить помощь цивилизованного мира. «Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать», – перечислил Зеленский.
Он также поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские государства, которые вынесли вопрос о запрете шенгенских виз для россиян на официальный уровень дискуссии. Запрет будет рассмотрен в конце августа на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа и может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
- Зеленский призвал запретить въезд на территорию западных стран в понедельник, 8 августа. Его предложение поддержали Эстония, Латвия и Финляндия. Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.
- Несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.
Минобороны Эстонии: Балтийское море станет внутренним морем НАТО
Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.
«Дальность эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», – отметил Певкур. Он сообщил, что на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.
Совместная противоракетная оборона позволит закрыть Финский залив от российских военных кораблей. «Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция», – подчеркнул Певкур.
- Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину. Их вступление в альянс должны одобрить все 30 стран-участниц организации. На 4 августа соглашение о новых членах ратифицировали 23 государства.
- Еще один член НАТО в Балтике, Дания, которая последние тридцать лет не участвовала в оборонной политике Евросоюза, решила к ней подключиться после вторжения России в Украину.
- Выход в Балтийское море имеет также Калининградская область – эксклав России, граничащий с Польшей и Литвой, тоже членами НАТО.
В Польше произошла серьезная экологическая авария
Серьезная экологическая авария произошла на территории Польши. Химикатами оказалась загрязнена река Одер, текущая из Польши в Германию, и ее притоки. В реках массово гибнет рыба. По первым анализам воды, она содержит запредельные концентрации солей ртути. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что химикаты были сброшены в реку умышленно.
Первые признаки загрязнения и гибели рыбы были отмечены еще две недели назад, но польские власти признали факт экологической катастрофы только 12 июля. По словам главы польского управления водных ресурсов Пшемыслава Дачи, из Одера удалено уже 10 тонн мертвой рыбы. Массовая гибель рыбы и живущих в реках животных, например, бобров, отмечается и ниже по течению Одера, в Германии. В западнопольском городе Зелена Гура запрещена рыбалка; в германской земле Бранденбург, примыкающей к польской границе, местных жителей просят не подходить близко к воде и не выгуливать на берегах рек домашних животных.
Германские власти пожаловались, что Польша долгое время не сообщала им о загрязнении рек: они подняли тревогу только когда на гибель рыбы обратили внимание немецкие речники. «Мы видим, что цепочка оповещения, предназначенная для таких случаев, не сработала,» - заявил представитель германского Министерства окружающей среды Кристофер Штольценберг.
К ликвидации последствий загрязнения привлечены силы польской армии. Однако, по словам Матеуша Моравецкого, масштаб загрязнения настолько силен, что на восстановление экосистемы могут уйти годы. Премьер-министр пообещал, что виновные не останутся безнаказанными, но не назвал ни одного подозреваемого.
После 44-дневной войны в Армении пропали без вести 303 человека - Красный Крест
Уже бывшая жительница села Тагасер Гадрутского района Нагорного Карабаха Катя Будагян со слезами на глазах показывает фотографию мужа и 19-летнего сына.
Несколько оставшихся в телефоне фотографий - это все, что осталось от их дома. Ее муж Николай Айкян погиб на второй день войны, а сын Арег Айкян пропал без вести.
«27-го, в 7 часов утра, наше село уже было обстреляно, в то же самое время, что и на передовой, то же самое началось и в нашем селе. Мы еще не проснулись, мы проснулись от тех звуков, в деревне уже были раненые, дом был в дыму, стекла разбиты, мы даже не успели спуститься в подвал», - сказала Катя Будагян.
Эта история Кати Будагян, около 30 лет преподававшей армянский язык и литературу в своем селе под Гадрутом, является одной из сотен историй о пропавших без вести армянских военнослужащих. Спустя почти два года после окончания 44-дневной войны у родственников до сих пор нет никаких известий о том, были ли их сыновья убиты, взяты в плен или, может, прячутся где-то в лесах, на что и сегодня надеются некоторые из них.
По данным, опубликованным вчера армянским офисом Международного комитета Красного Креста, после 44-дневной войны в Армении без вести пропали 303 человека. Комитет собрал эти данные непосредственно у родственников пропавших без вести.
Официальные данные Армении заметно отличаются.
По данным «Фонда страхования военнослужащих», компенсации предоставлены семьям 195 человек, признанных безвестно отсутствующими. Безвестно отсутствующим считается военнослужащий, семья которого обращается в суд при отсутствии у нее сведений о нем в течение шести месяцев, и суд признает военнослужащего безвестно отсутствующим. Помимо этих 195, компенсацию получают еще 70 семей военнослужащих. Эти 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести, поскольку до сих пор по решению суда не получили статус безвестно отсутствующих.
То есть, всего в фонде есть информация о 265 пропавших без вести.
У Следственного комитета (СК) другие данные. Сегодня в СК Радио Азатутюн сообщили, что после 44-дневной войны пропавшим без вести считается 291 гражданин Армении.
Это примечательно, поскольку Следственный комитет в январе этого года опубликовал информацию о 220 пропавших без вести. Затем в феврале в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян говорил о 217 пропавших без вести.
«После 44-дневной войны у нас есть 217 человек, местонахождение которых неизвестно, и достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести», - сказал Пашинян.
Но если сокращение числа пропавших без вести с 220 до 217 понятно, поскольку, например, останки погибших находятся и данные лица уже причисляется к погибшим, исключаясь из списка пропавших без вести, то возникает вопрос, как может число пропавших без вести расти.
В Следственном комитете пообещали прояснить этот вопрос позже.
Согласно данным, обнародованным в конце июня министром внутренних дел Нагорного Карабаха Кареном Саргсяном, в Нагорном Карабахе после войны пропавшими без вести считаются 53 человека, из них 33 - военнослужащие, 20 - гражданские лица.
Журналистка пожаловалась на председателя «Грузинской мечты» из-за сексистких выражений
Журналистка оппозиционного телеканала «Мтавари» Натали Джахуташвили пожаловалась на председателя правящей партии «Грузинская мечта», депутата Ираклия Кобахидзе из-за сексистких и оскорбительных выражений чиновника в ее адрес.
Жалобу в совет по этике парламента Грузии внесла организация «Медиа-омбудсмен», которая представляет интересы Джахуташвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ираклий Кобахидзе нарушил правила, установленные регламентом парламента Грузии, и кодекс этики депутата парламента Грузии, используя оскорбительные и сексистские выражения в отношении Натали Джахуташвили», - говорится в заявлении организации.
25 июля Кобахидзе в нелицеприятных выражениях ответил Джахуташвили, которая хотела услышать его мнение по поводу очередного обвинения со стороны депутаты Верховной Рады Украины Давида Арахамия.
Отвечая на вопрос, являлся ли его отец сотрудником советского КГБ, как это утверждает украинский депутат, Кобахидзе сказал, что журналистка «потеряла человеческое, женское лицо», что ей следует «почистить свой рот», а также велел «убраться» с брифинга.
В Черногории неизвестный открыл стрельбу, погибли 11 человек
В городе Цетине в Черногории вечером в пятницу неизвестный открыл стрельбу на оживленной улице. Погибли 11 человек, госпитализированы шестеро раненых. Среди убитых и пострадавших есть дети. Нападавший погиб. Был ли он убит при задержании или застрелился сам, не сообщается.
По сведениям полиции, нападавший - 34-летний местный житель. Предположительно, стрельбе предшествовала семейная ссора.
Отмечается, что стрелок некоторое время не давал автомобилям полиции и скорой помощи подъехать к месту происшествия. При попытке его задержания был ранен один полицейский.
В Нью-Йорке совершено нападение на писателя Салмана Рушди
В Нью-Йорке совершено нападение на британского писателя Салмана Рушди. Неизвестный подбежал к Рушди с ножом, когда тот готовился начать свою лекцию. Нападавший нанес писателю ножевые ранения. Его задержали.
Рушди доставили в больницу на вертолете, о его состоянии пока не сообщается. Западные информагентства со ссылкой на полицию Нью-Йорка передали, что писатель был ранен в шею.
Салман Рушди, которому сейчас 75 лет, родился в Индии. Вышедший в 1988 году его четвертый роман «Сатанинские стихи» многие мусульмане сочли богохульным и оскорбляющим пророка Мухаммеда. В Иране, где роман был запрещен к печати, в 1989 году тогдашний верховный лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.
Угроза жизни Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, когда восстановил связи с Лондоном через девять лет, утверждая, что только Хомейни, который умер в 1989 году, имел право аннулировать ее.
- Салман Рушди - лауреат Букеровской премии за роман «Дети полуночи», литературной премии Коста, командор французского ордена искусств и литературы. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила Рушди рыцарский титул за заслуги перед литературой. В своих книгах Рушди поднимает вопросы существования ислама в современном мире, самоидентификации мусульман и эмигрантов. С 2000 года Рушди живет в США.
Черногория потребовала от российского дипломата покинуть страну
Министерство иностранных дел Черногории объявило персона нон грата сотрудника российской дипломатической миссии, сообщает, в частности, газета Vijesti со ссылкой на информацию ведомства.
Имя дипломата не называется, не указаны и конкретные причины, по которым принято решение. При этом отмечается, что его высылают в связи с деятельностью, нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Послу России в Черногории Владиславу Масленникову вручена официальная нота. Дипломат должен будет покинуть страну в течение семи дней, говорится в документе.
В МИД России в пятницу заявили, что Москва примет ответные меры. «Россия даст соответствующий ответ», - ответили в ведомстве агентству ТАСС на вопрос о возможных шагах.
- Черногория после начала войны с Украиной присоединилась к санкциям Евросоюза против России. С конца февраля Подгорица дважды высылала российских дипломатов - одного в конце марта, четверых - в начале апреля. Всего, по подсчетам РБК, с начала года к началу августа западные страны выслали свыше 550 российских дипломатов.
В «ДНР» 15 августа начнется суд над иностранными пленными
Власти самопровозглашенной «ДНР» объявили, что 15 августа начнется суд над иностранными гражданами, предположительно, воевавшими на стороне Украины и попавшими в плен. Перед судом предстанут пятеро граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Если вина подсудимых будет доказана, по законам самопровозглашенной республики им грозит наказание вплоть до смертной казни, моратория на которую в «ДНР» нет.
Как сообщает «Интерфакс», судебное заседание будет закрытым. Подсудимые - гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии - Векослав Пребег, а также подданные Великобритании Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Их обвиняют в наемничестве, подготовке к террористической деятельности, совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя «ДНР», и пособничестве в вербовке других наемников.
Российские ресурсы ранее распространили видео, на котором Эндрю Хилл в камуфляжной форме без знаков отличий, с забинтованными головой и рукой, дает признательные показания в наемничестве. МИД Великобритании резко осудил публикацию, назвав неприемлемой эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в пропагандистских целях. Европейский суд по правам человека требовал от России вмешательства в дело пленных, однако получил ответ, что Российская Федерация больше не исполняет решения ЕСПЧ, а судьбой пленных должны заниматься власти «ДНР», чью независимость Россия признает.
Дилан Хили, повар по профессии, по сообщениям прессы, не принимал участия в боевых действиях: он был волонтером и осуществлял гуманитарные миссии. Джон Хардинг, как сообщается, был парамедиком полка «Азов».
- Еще один пленный, обвиняемый в наемничестве, британец Пол Ури, задержанный вместе с Хили, скончался в плену 15 июля. По словам его близких, он работал в Украине волонтером по раздаче гуманитарной помощи, и не мог бы быть наемником в силу возраста и многочисленных болезней.
- Ранее, 9 июня, суд в Донецке приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших в составе ВСУ: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна. Суд признал их виновными в наемничестве, хотя все трое иностранцев официально служили в ВСУ по обычному контракту, который заключили задолго до начала военного вторжения России в Украину. С точки зрения международного права они должны считаться не наемниками, а военнослужащими, и подпадать под защиту Женевской конвенции как военнопленные.
В Ингушетии фонд помощи малоимущим закупил бронекомплекты
Национальный фонд развития Ингушетии закупил бронекомплекты для бойцов ингушского ОМОН, воюющих в Украине. Об этом сообщила местная газета "Ингушетия". Ранее фонд помогал малоимущим и погорельцам.
Двадцать бронекомплектов, купленных на средства фонда, включают в себя бронежилеты, каски, наушники, микрофоны и аптечки. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что средства на покупку бронекомплектов для ОМОН фонд выделил по его личному распоряжению.
Национальный фонд развития Ингушетии был создан в период пандемии для поддержки малоимущих семей. Ранее фонд занимался закупкой мяса для малоимущих семей к мусульманским праздникам, а также помогал в приобретении медицинских материалов для больниц, оказывал помощь в восстановлении пострадавших от пожаров квартир.
Правительство РФ не разрешило кинотеатрам показывать пиратские фильмы
Российское правительство не разрешило сетям кинотеатров показывать пиратские копии фильмов. С такой инициативой к государству обращалась Ассоциация владельцев кинотеатров. После прекращения работы западных кинокомпаний на российском рынке у кинозалов резко снизилась выручка. Государственное агентство ТАСС спрогнозировало закрытие 70 процентов залов к осени.
Об отказе в праве на показ фильмов 12 августа сообщило со ссылкой на анонимные источники издание "Бюллетень кинопрокатчика". Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь. Но пока неизвестно, когда именно она дойдёт до бизнеса. Скорее всего речь идёт о конце 2022 — начале 2023 года.
После начала войны и ухода западных компаний падение выручки российских кинотеатров составило 70 процентов, следует из материала ТАСС. Член ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов объясняет это тем, что основную часть выручки залам давали блокбастеры.
Другой член ассоциации рассказал агентству, что закрыты уже 35 процентов залов. Остальные кинотеатры пытаются заменить голливудское кино старыми фильмами и картинами из стран Азии и Африки.
- В начале июля спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в целях сохранения киносетей в России могут рассмотреть возможность принудительного лицензирования кинопродукции.
Югоосетинский президент уволил главу Минобороны и его заместителя
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев уволил главу Минобороны Владимира Пухаева и его заместителя Игоря Алборова.
«В связи с инцидентом, связанным с избиением сотрудниками Минобороны гражданина Южной Осетии, по решению президента от занимаемых должностей освобождены и.о. министра обороны Владимир Пухаев и замминистра обороны по работе с личным составом Игорь Алборов», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского лидера.
4 августа на территории цхинвальского Многопрофильного медицинского центра сотрудниками Минобороны в камуфлированной форме и масках был избит житель Цхинвали Азамат Джигкаев, которого впоследствии увезли в неизвестном направлении на служебном автотранспорте.
- Владимира Пухаева министром обороны назначил экс-президент Анатолий Бибилов 18 апреля текущего года – за десять дней до второго тура президентских выборов, в котором победу одержал Алан Гаглоев.
Reuters: Казахстан будет продавать часть своей нефти через Азербайджан и Грузию
Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан и Грузию. Как пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, соответствующие предварительные переговоры госкомпания «Казмунайгаз» ведет с азербайджанской SOCAR.
Речь идет о прокачке 1,5 млн тонн нефти в год по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, который прокачивает топливо в турецкий порт Джейхан в Средиземном море.
Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, а поставки начнутся в сентябре, сообщили собеседники агентства.
Стороны планируют, что еще 3,5 млн тонн нефти из Казахстана в следующем году начнут поступать по нефтепроводу из Баку в грузинский порт Супса, рассказали два источника Reuters.
Агентство указывает, что запланированный объем прокачки будет незначителен по сравнению с тем объемом нефти, который Казахстан поставляет на мировой рынок через российский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
В частности, оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тыс. баррелей ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского КТК, отмечает Reuters.
Отметим, что прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса остановлена с весны текущего года. Вся азербайджанская нефть направляется на экспорт по более мощному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Оппозиция: россияне массово скупают недвижимость в Грузии
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» заявляет о том, что россияне массово скупают в Грузии недвижимость. По словам одного из лидеров партии Левана Хабеишвили, за шесть месяцев 2022 года граждане РФ приобрели 3245 объектов недвижимости. Кроме того, 16 480 россиян получили вид на жительство, а более 6500 зарегистрировали в стране свой бизнес.
«Это опасно для безопасности нашей страны в условиях, когда правительство Грузии ничего не контролирует. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, нарушают ли они Закон об оккупации», – заявил Хабеишвили.
«Единое национальное движение» предлагает властям ограничить срок пребывания российских туристов одним месяцем, ввести ограничения на приобретение недвижимости и ведение предпринимательской деятельности. Кроме того, Хабеишвили призывает пускать в страну только тех, кто на границе признает территориальную целостность Грузии, передает СОВА.
Как сообщалось ранее, Россия продолжает занимать первое место среди стран, из которых в Грузию приезжают туристы. В июле Грузию посетили более 156 тысяч граждан РФ.
Растущую экономическую зависимость Грузии от России отметила в своем исследовании НПО «Международная прозрачность – Грузия». По мнению экспертов, значительный рост импорта, объемов денежных переводов из России и рост числа компаний, учрежденных в Грузии гражданами РФ, повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода антироссийских санкций.
При этом ряд грузинских оппозиционных партий требует ввести визовый режим для граждан России.
В Подмосковье пресекли производство контрафактной газировки «Натахтари»
Сотрудники российской полиции ликвидировали в Подмосковье цех по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом грузинского бренда «Натахтари». Об этом сообщают российские СМИ.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, изъято более 500 тыс. бутылок поддельного напитка.
«Установлено, что производство располагалось в помещении бывшего коровника на территории городского округа Шаховская. Десять приезжих из Средней Азии в круглосуточном режиме добавляли в воду химические вещества, после чего газировали и разливали напиток в оклеенные этикетками стеклянные емкости. Готовая продукция реализовывалась через крупные оптовые продовольственные базы», – сказала она.
По словам Волк, изъято свыше 500 тыс. бутылок, а также производственное оборудование. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 171.1 и 180 УК РФ).
«Задержан один из подозреваемых в организации незаконного бизнеса», – добавила представитель ведомства. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
- Грузинская компания «Натахтари» (АО «Ломиси») производит лимонад и пиво, экспортируя продукцию в 23 стран мира.
Запад пообещал Украине военную помощь ещё на 1,5 миллиарда евро
Западные страны пообещали выделить ещё более полутора миллиардов евро на военные нужды Украины для отражения российской агрессии. Об этом было заявлено на конференции министров обороны 26 стран в Копенгагене.
Эти средства будут использоваться для поставок оружия, ракет и боеприпасов, увеличения производства оружия для Украины, подготовки украинских солдат и разминирования охваченных войной территорий в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам по видеосвязи с просьбой предоставить больше денег и боеприпасов. "Чем скорее мы остановим Россию, тем скорее мы почувствуем себя в безопасности. Нам нужно оружие и снаряды для нашей обороны," – заявил Зеленский.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил журналистам, что приоритетом для страны являются поставки истребителей. Однако направлять Киеву боевые самолеты союзники пока не решаются, зато намерены поставлять другие виды оружия.
Министры обороны Польши, Словакии и Чехии выразили готовность расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого военного оборудования для Украины.
Великобритания пообещала выделить дополнительные 300 миллионов евро, в том числе на ракетные системы залпового огня и высокоточные ракеты M31A1, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.
В совместном заявлении страны-участницы конференции обязались обеспечить постоянную и устойчивую военную поддержку Украины.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эта поддержка "посылает очень четкий сигнал: Великобритания и международное сообщество по-прежнему… будут стоять плечом к плечу, оказывая оборонительную военную помощь Украине", вопреки утверждениям президента России Владимира Путина о том, что западные страны "устанут от конфликта и международное сообщество разойдется в разные стороны".
Конференции в Копенгагене предшествовала апрельская встреча на американской авиабазе в Германии, на которой была создана возглавляемая США Контактная группа по вопросам обороны Украины для координации международной военной помощи Киеву.
Герхард Шрёдер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его привилегий бывшего канцлера Германии
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на парламент страны — Бундестаг с требованием восстановить отозванные у него привилегии бывшего главы правительства. Он и его адвокат уверены, что депутаты незаконно лишили его офиса в правительстве. Об этом сообщает агентство dpa.
В мае стало известно, что правящая коалиция в Бундестаге решила закрыть офис 78-летнего Шрёдера. Бюджетный комитет парламента решил, что спецобеспечение бывших канцлеров будет теперь обосновываться не статусом, а выполнением ими реальных обязательств, — рассказывает DW. При этом ему оставили пенсию и право пользоваться личной охраной.
По подсчетам СМИ, расходы Шрёдера на персонал в его офисе составляли около 400 тысяч евро в год. На него работали пятеро сотрудников, а руководитель офиса получал зарплату более 10 тысяч евро в месяц, сообщала газета Handelsblatt.
Однако решение закрыть офис, вероятнее всего, было связано с тем, что Шрёдер известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным и рассматривается многими критиками как лоббист его интересов в Германии.
Бывшего канцлера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина, в том числе высокопоставленные политики и его собственная партия. В марте Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера. В мае Европейский парламент призвал включить бывшего канцлера в санкционный список российских олигархов.
Однако напрямую об этом не говорилось. dpa сообщало, что связать закрытие кабинета с Путиным было сложно юридически.
Союз чеченской молодежи выступил за переименование Мариуполя в честь Кадырова
Председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев поддержал инициативу переименования украинского Мариуполя в честь главы Чечни Рамзана Кадырова. Он отметил, что «в республике всем будет приятно, если состоится переименование».
Также в эфире радиостанции «Говорит Москва» Тапаев сказал, что с такой инициативой должны выступить сами жители Мариуполя, которые «благодарны» Кадырову за то, что военнослужащие из Чечни «освободили город».
Сейчас Мариуполь находится под контролем российских военных. В нем уничтожено не менее 1100 домов.
- До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где чеченский боец едет за рулем по Мариуполю и предлагает переименовать этот город в честь его отца - первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
- За первый месяц войны Кадыров заявил о скором взятии Мариуполя и завода «Азовсталь» около 30 раз.
- В честь Кадыровых в республике названы порядка 346 улиц и переулков.
- В отношении Рамзана Кадырова с 2014 года неоднократно вводились санкции со стороны стран Запада – по обвинению в ответственности за пытки и внесудебные казни в Чечне. В последний раз ограничения против Кадырова ввела Япония – из-за его участия в войне России против Украины.
Паромная переправа из РФ в Грузию может заработать через несколько дней
Через несколько дней заработает паромная переправа грузов из России в Грузию, которой смогут воспользоваться те, кто перевозит товары в Армению. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.
«Сейчас мы проводим заключительные работы, график будет опубликован в ближайшее время», – сказал он.
Как отмечает «Радио Азатутюн», в последние месяцы Керобян несколько раз называл примерные даты, когда услуга станет доступной, но паромы по-прежнему не осуществляют перевозки. На заседании правительства 5 мая министр объявил 15 июня крайним сроком, когда Армения начнет пользоваться регулярным паромным сообщением из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ.
Накануне Керобян отметил, что возникли новые осложнения из-за войны в Украине.
«Давайте подождем один-два дня, подождем несколько дней, и я уверен, что результат будет… Да, это нелегкий вопрос, тем более, что он сопряжен с такими тяжелыми геополитическими изменениями и давлением, но, тем не менее, мы надеемся, что наша работа очень скоро даст результаты», – добавил министр.
Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы.
При этом грузинская дорога через «Верхний Ларс» – единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Паромная переправа является альтернативой этой дороги.
- Российский порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе.
Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса
Четвёртый производитель кофе в мире – немецкая компания Tchibo - вышла из российского бизнеса.
Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц, в июле новым собственником бизнеса стала компания бывшего гендиректора представительства Tchibo в СНГ Михаила Ковалевского.
У компании до конца года остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff, однако затем она будет вынуждена разработать новую марку. Запуск продукта потребует больших инвестиций и решения проблем с логистикой, которая продолжает дорожать, отмечает издание.
Российское Tchibo выпускала кофе по контракту на фабрике в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок компании. Но более 70 процентов бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства, отмечает газета. В 2021 году выручка представительства превысила три миллиарда рублей. В натуральном выражении бренд Tchibo занимает около трёх процентов российского рынка кофе, пишет "Коммерсантъ".
В марте об уходе из России сообщил финский производитель кофе Paulig . В течение лета фабрика в Тверской области, которая теперь работает как компания "МилФудс", продолжит выпускать кофе под брендом Paulig, однако в сентябре продажа продукции начнется под маркой Poetti.
- После начала российского вторжения в Украину на фоне жестких санкций Запада в отношении Москвы сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса или уходе из России.
Министр экономики России посетил сухумский аэропорт
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган накануне посетили Сухумский аэропорт.
Как пишет агентство «Апсныпресс», управляющий директор группы компаний «Базовый Элемент» Алексей Васильченко проинформировал о том, что завершено испытание покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома, протяженность которой составляет 3,6 км. По итогам проверки стало известно, что «в некоторых местах полотно требует усиления».
По его словам, в первый этап реализации проекта восстановления аэропорта вошли следующие объекты: 2,4 км взлетно–посадочной полосы, одна рулежная дорожка и перрон. Васильченко отметил, что перрон в рабочем состоянии, он позволяет разместить 5 воздушных судов.
Также планируется отремонтировать здание аэровокзала. По информации представителя российской компании, справа от аэровокзала находится зона строительства нового аэровокзального комплекса.
«Мы будем возводить комплекс на 10 тысяч кв. м. с пропускной способностью в 435 человек в час. Это то, что можно сделать быстро, хорошо и запустить. Это позволит обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год. Далее располагается зона грузового склада, служебно-техническая территория, топливно-заправочный комплекс и зона аварийно-спасательной станции. Это тот минимальный объем работ, который планируется произвести в рамках первого этапа», – сказал Васильченко.
По его словам, вторым этапом предусматривается развитие пассажиропотока до 2,5 млн человек в год, строительство двухэтажного терминала на месте старого. А площадка перед ним будет трансформирована в перрон, где могут стоять воздушные суда.
«Аэродром уникальный, он позволяет осуществлять посадки с двух курсов, что для черноморского побережья большая редкость», – сказал Алексей Васильченко.
Начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев заявил, что в ходе реализации проекта с ним согласовываю все технические решения.
- Ранее абхазский президент говорил, что деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта уже выделены. Он надеется, что аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
В ходе рабочего визита в Абхазию министр экономики России Максим Решетников посетил Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба, в свое время капитально отремонтированный за счет средств российской финансовой помощи, а также провел встречу с абхазским лидером Асланом Бжания.
Бжания и Решетников сообщили журналистам, что обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Абхазии, обеспечением её энергетической безопасности и реализацией крупных инвестиционных проектов.
«Мы видим текущий туристический сезон и понимаем, насколько высок спрос и какие уникальные возможности для развития туризма есть в республике. Как и в любых крупных инвестиционных проектах, есть масса вопросов по инфраструктуре и по условиям. Мы с Асланом Георгиевичем сейчас обсудили общие подходы, они у нас одинаковые. Все эти проекты должны идти в первую очередь на пользу республике, создавая рабочие места, но заодно и решать вопросы инфраструктурного характера. Это и энергоснабжение, и водоснабжение, и канализация. Сейчас есть возможность их решить при реализации крупных проектов. В общем и целом, РФ помогала, помогает и будет помогать Абхазии становится экономически более самодостаточной, более самостоятельной, и движение это уже идет», – отметил министр экономики России.
Решетников обратил внимание на то, что в последние годы темп роста собственных доходов Абхазии существенно превышает темп роста помощи со стороны российского бюджета.
Россия считает оправданным, чтобы миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Россия считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали на Запорожскую АЭС как можно скорее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины.
При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции. По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской АЭС , вывести любой военный персонал и технику и предоставить миссии МАГАТЭ "немедленный, безопасный и беспрепятственный" доступ к станции.
"Потенциальное повреждение Запорожской АЭС или любых других ядерных объектов в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона, и за его пределами. Это совершенно неприемлемо", – заявил глава ООН.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступая на Совете Безопасности ООН заявил, что непосредственной опасности аварии на Запорожской АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении к жителям страны заявил, что на Запорожской АЭС Россия перешла к откровенному ядерному шантажу планеты и необходимо немедленно изгнать оттуда россиян в интересах ядерной безопасности Европы.
Запорожская АЭС подвергается обстрелам последние несколько дней – Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. 11 августа украинский "Энергоатом" рассказал об очередном обстреле станции: утверждается, что атаке подверглась пожарная часть, пострадала насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, пять ракет разорвались в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников радиоактивного излучения. "Энергоатом" обвиняет в обстреле российских военных.
Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил об обстрелах ЗАЭС, обвинив в этом украинских военных. По его словам, зафиксировано как минимум "три прилета" в районе хранилища радиоактивных изотопов, была повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". При этом, он отметил, что "в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме".
Глава ООН призвал предоставить миссии МАГАТЭ доступ к ЗАЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской АЭС и предоставить миссии МАГАТЭ «немедленный, безопасный и беспрепятственный» доступ к станции. Она находится на занятой российскими войсками территории Украины.
В своем заявлении Гуттериш также призвал вывести с территории АЭС любой военный персонал и технику. «Мы должны четко понимать, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС или любых других ядерных объектов в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона, и за его пределами. Это совершенно неприемлемо», – заявил глава ООН.
Ранее в Госдепартаменте США поддержали идею создания вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны, чтобы обезопасить жителей региона. При этом заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в программе Би-би-си Newshour выразил сомнение в том, что Россия согласится на это. «Россия использует ядерную электростанцию как прикрытие, угрожая нам и международному сообществу», – заявил Гаврилов.
Запорожская АЭС подвергается обстрелам последние несколько дней – Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. 11 августа украинский «Энергоатом» рассказал об очередном обстреле станции: утверждается, что атаке подверглась пожарная часть, пострадала насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, пять ракет разорвались в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников радиоактивного излучения. «Энергоатом» обвиняет в обстреле российских военных.
Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил об обстрелах ЗАЭС, обвинив в этом украинских военных. По его словам, зафиксировано как минимум «три прилета» в районе хранилища радиоактивных изотопов, была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». При этом, он отметил, что «в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме».
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