В Чехию снова начал поступать российский газ

С октября некоторые трейдеры снова начали импортировать в Чехию российский газ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела.

На долю российского газа из общего объема поставок с января по конец октября 2023 года пришлось 79,6 миллиона кубометров, или 1,2 процента. Информация о том, кто именно импортирует газ, не раскрывается, так как является коммерческой тайной.

Как пишет чешское издание Novinky, о поступлении российского газа также говорят данные с перегрузочной станции в Ланжготе (Южно-Моравский край). По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованда, в настоящее время до 40 процентов газа, импортируемого в Чехию, поступает из России.

Как подчеркнул Сикела, некоторые страны до сих пор не могут обойтись без российского газа, поэтому на его импорт в ЕС не накладываются санкции. Однако он подчеркнул, что потребители должны знать, что покупают российский газ.

Ранее чешская сторона сообщала, что перестала получать российский газ в начале 2023 года. Чехия, как утверждается, заменила его газом из Норвегии и СПГ из Нидерландов и Бельгии. До этого доля российского газа в стране составляла около 97 процентов.