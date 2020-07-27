В Китае рекордное число больных COVID-19 с марта: 7 млн жителей Даляня протестируют на вирус

Китайские власти в понедельник сообщили о рекордном количестве заболевших COVID-19 с марта, когда в стране официально закончилась первая вспышка коронавируса. По официальным данным на утро 27 июля, за последние сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, сообщает официальный сайт Госкомздрава КНР.

После окончания эпидемии в Ухане в марте 2020 года вспышка произошла в Пекине, но там, по данным китайских властей, очаг быстро удалось ликвидировать. В этот раз вспышка, по их заявлениям, наблюдается в Синьцзянь-Уйгурском регионе (там выявлен 41 случай заражения с 15 июля) и в провинции Ляонин.

Органы здравоохранения КНР объявили, что намерены протестировать всех жителей города Далянь (столицы провинция Ляонин) на COVID-19, сообщает China Daily со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.

Ма Сяовэй заявил, что усилия властей Даляня, население которого составляет почти 7 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города. Сообщается, что все расходы на тестирование покроет правительство Китая.

"Все мои соседи поддерживают тщательное тестирование. После этого мы можем быть спокойны", – цитирует China Daily жительницу Даляня Ван Цзе, которая ждала очереди на мазок из горла возле своего дома.

Как подчеркнул Ма Сяовэй, жители районов со средним или высоким уровнем риска не должны покидать Далянь.

Глава комиссии также указал на необходимость более активного тестирования в близлежащих городах на северо-востоке Китая, где также были зафиксированы новые случаи коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции в Даляне была зафиксирована на прошлой неделе. Первый случай выявили 22 июля: COVID-19 был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин.

25 июля власти города сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения еще в семи городах.

В мае из-за очередной вспышки коронавируса в Ухане (провинция Хубэй) власти дали указание провести тестирование всех 11 млн жителей в течение 10 дней.