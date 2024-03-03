Число погибших при попадании дрона в дом в Одессе возросло до девяти

Число погибших в Одессе в ночь на субботу в результате попадания российского дрона типа «Шахед» в многоэтажный жилой дом возросло до девяти. О том, что из-под завалов достали тело девятого убитого, сообщила утром в воскресенье служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее под завалами спасатели нашли тела 3-месячного ребенка и его матери. Об этом сообщили глава Одесской администрации Олег Кипер и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Таким образом, среди жертв атаки двое детей. Спасательные работы продолжаются, под завалами еще могут оставаться люди.

3 марта объявлено в Одессе днем траура.

В результате попадания беспилотника один подъезд девятиэтажного жилого дома был практически полностью разрушен. 18 квартир в этом доме уничтожено и, по предварительным данным, еще 7 повреждены, сообщила мэрия города.

Российские военные целенаправленно ударили по жилому дому в Одессе, рядом не было никаких военных объектов, – утверждает генеральный прокурор Украины Андрей Костин. «Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом... Этот дом находится в зоне плотной застройки», – приводит его слова «РБК-Украина«.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по Одессе, заявил, что Украине необходимо больше средств ПВО от ее партнеров для защиты людей.

По данным Сил обороны юга Украины, в ночь на 2 марта российская армия атаковала Одесскую область восемью беспилотниками типа «Шахед». Семь из них удалось сбить. Российские военные удары пока не комментировали.