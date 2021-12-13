Число жертв торнадо в Кентукки возросло до ста человек

Победу в голосовании одержал действующий глава непризнанной республики

На выборах президента самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республики победу одержал её действующий глава Вадим Красносельский. Об этом сообщают российские агентства, ссылаясь на данные избиркома Приднестровья.

Утверждается, что Красносельский получил около 80 процентов голосов. У него был только один соперник - ранее не имевший никакой известности житель одного из сёл Приднестровья Сергей Пынзарь. За него голосовали около 11 процентов, а ещё 8 процентов избирателей испортили бюллетени.

По данным приднестровских властей, в голосовании приняли участие около 144 тысяч человек. Право голоса имеют около 400 тысяч непризнанной республики, то есть явка была заметно ниже 50 процентов.

Ранее на президентских выборах в Приднестровье случались даже победы оппозиционных кандидатов. Сам Красносельский пришёл к власти, победив действующего главу республики. Однако на нынешних выборах, по оценкам экспертов, реальной борьбы не было. Молдавская служба Радио Свобода приводит мнения экспертов, которые указывают на имитационный характер голосования и на преследования оппозиции в регионе, где вся власть, как отмечают эксперты, сейчас сосредоточена в руках финансово-промышленной группы "Шериф". Красносельский заявляет, что его администрация продолжит курс на интеграцию с Россией.

Власти Молдовы признали выборы незаконными, назвав их "вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова" и отметив, что они "могут иметь контрпродуктивные последствия для процесса приднестровского урегулирования".

Перед голосованием власти Молдовы не пустили в страну 10 граждан России, которые ехали в Приднестровье наблюдать за выборами. При этом, как пишет "Московский комсомолец", россияне пытались въехать в Молдову, называя совсем другие цели своей поездки: "некоторые из них придумали себе легенду для прикрытия, которая, однако, не сработала". Среди тех, кого в аэропорту Кишинёва не пустили через границу и отправили обратно, член СПЧ Александр Брод, глава "Русского национально-культурного сообщества" Евгений Бакланов, три члена Общественной палаты России Александр Холодов, Павел Пожигайло и Владимир Журавлев, историк и политолог Наталья Нарочницкая. Все они занимают прокремлёвские позиции.

Территория Приднестровья не контролируется властями Молдовы с начала 1990-х годов. Речь идёт о замороженном конфликте, в регионе размещены российские миротворческие силы, - Кишинёв, впрочем, требует их вывести или заменить на международный контингент.