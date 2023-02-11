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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 25 тысяч человек
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, более 25 тысяч человек.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил, что по последним данным в Турции погибли более 21,5 тысяч человек. Более 3,5 тысяч погибли в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.
По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь четырех миллиардов долларов.
На север Сирии, где остается последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только на четвертые сутки после землетрясения добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли как минимум 1900 человек, сотни людей оказались под завалами.
Власти Сирии заявляют, что введенные против режима Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает строительной техники и нефти. Накануне власти США объявили, что действующие против Сирии американские санкции не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
Другие новости дня
На пристыкованном к МКС «Прогрессе» произошла разгерметизация
На грузовом космическом корабле «Прогресс МС-21», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошла разгерметизация. Об этом сообщил в субботу «Роскосмос». В ведомстве утверждают, что угрозы для находящегося на борту МКС экипажа нет. По словам космонавта Дмитрия Петелина, обстановка на борту станции спокойная.
«Прогресс МС-21» 18 февраля должен быть отстыкован от станции. Как говорится в сообщении «Роскосмоса», сейчас он «изолирован от общего объема станции». Почему на грузовом корабле произошла разгерметизация - неясно. Подчеркивается, что инцидент не помешал в субботу пристыковаться к МКС другому грузовому кораблю - «Прогресс МС-22».
Случившееся с «Прогрессом МС-21» - уже второе за последние месяцы происшествие с космическим кораблем, пристыкованным к МКС. В декабре произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22». В результате на борту этого корабля резко повысилась температура. Было принято решение не использовать его для возвращения российско-американского экипажа на Землю. На 20 февраля намечен старт к МКС корабля «Союз МС-23», планируется, что двое российских космонавтов и американский астронавт полетят на Землю на нем. Пока не сообщалось о том, повлияет ли инцидент с «Прогрессом» на старт «Союза». В сообщении «Роскосмоса» говорится, что он не окажет влияния на «дальнейшую программу полета МКС».
«Нацдвижение» провело акцию возле резиденции Иванишвили в Шекветили
«Национальное движение» провело акцию протеста возле резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили. Активисты потребовали освобождения Михаила Саакашвили, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, акции протеста продолжатся в разных городах.
«Высокопоставленные чиновники, как и Бидзина Иванишвили, должны знать, что мирной политической жизни у них не будет. Сегодня у нас мирные предупредительные акции. В конечном итоге этот протест поднимется и соберется в центре столицы, а после посмотрим, какой приговор грузинский народ вынесет Иванишвили и его преступной группировке. Народ – судья, принимающий решения, и я уверен, что узник Путина Михаил Саакашвили и наша страна будут свободны», - сказал Леван Хабеишвили.
В конце митинга прозвучали гимны Грузии и Украины.
7 февраля новый председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал проведение акций протеста в Тбилиси и регионах.
Аргентина начала отзывать ВНЖ у уехавших из страны россиян
Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ у россиян, которые получили его после рождения ребенка в стране, но потом решили уехать. Об этом в эфире телеканала C5N сообщила национальный директор миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно.
Она пояснила, что когда в суде будет рассматриваться вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянину, миграционная служба подаст данные о приостановке ВНЖ в связи с тем, что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».
«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство», – сказала Кариньяно.
В пятницу стало известно, что в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники миграционной службы не пустили в страну нескольких беременных россиянок. Им отказали во въезде в страну по причине «ложного туризма». Власти считают, что их реальные цели пребывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Однако по решению суда их все же пропустили.
Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, получает гражданство «по праву почвы». Его родители могут получить право на постоянное проживание и позднее также могут получить гражданство. Представители посольства России в Аргентине сообщали, что в 2022 году в страну переехали около 2500 россиян. Среди них было много беременных женщин, которые приехали туда с целью родить ребенка.
Армения сегодня направила гуманитарную помощь в Турцию
Армения сегодня отправила гуманитарную помощь в Турцию, сообщает пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.
Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.
«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч на своей странице в Twitter.
Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».
Ранее из Армении в Турцию вылетело 27 спасателей, пишет Радио Азатутюн.
Отметим, что число жертв подземных толчков, произошедших 6 февраля в Турции, превысило 20 тысяч человек.
Стрельба в центре Еревана: полиция применила оружие для остановки автомобиля
В Сети появилось видео того, как сотрудники полиции пытались остановить водителя серебристого внедорожника на площади Республики в Ереване.
Автомобиль марки «Хаммер» сначала забрался на тротуар возле Дома правительства, затем свернул в сторону бывшего здания Министерства иностранных дел. За это время полицейским не удалось остановить машину, на кадрах были слышны выстрелы.
На следующем видео, которым поделился тот же пользователь, видно, что полицейским все же удалось остановить машину.
Вскоре после полуночи информационный отдел полиции передал Радио Азатутюн следующее сообщение:
«10 февраля, около 23 часов, в центре Еревана водитель автомобиля марки «Хаммер» грубо нарушил правила дорожного движения, не подчинившись законным требованиям патрулей, направил автомобиль в сторону полицейских и граждан и совершил действия, опасные для их жизни и здоровья. С целью остановить движение автомобиля были произведены выстрелы по шинам. Личность водителя установлена, принимаются соответствующие меры. Будет предоставлена дополнительная информация».
Хотя на видео видно, что полицейским удалось остановить автомобиль, в полиции не прокомментировали новость о побеге водителя, а также не сообщили, задержан он или нет. Информация о возможных пострадавших также не сообщалась.
Позже в полиции сообщили, что в ночь на 11 февраля был найден и задержан 25-летний водитель автомобиля марки «Хаммер». Согласно сообщению, им является житель Араратской области Армении.
Югоосетинская компания «Чистый мир» приостанавливает работу
Предприятие по сбору твердых бытовых отходов «Чистый мир» временно приостанавливает свою работу. Об этом информагентству «Рес» сообщил директор компании Андрей Тедеев.
По его словам, уменьшение деловой активности способствовало снижению всех цен на ТБО в пунктах приема вторсырья, особенно на картон и бумагу.
«Более восьми месяцев предприятие работало в убыток. В связи с этим мы приняли решение работать с теми материалами, которые будут приносить хоть какой-то доход и не позволят компании окончательно закрыться. Будем следить за развитием ситуации дальше и если стоимость на вторсырье возрастет и будет целесообразно продолжать работать дальше – мы возобновим деятельность», - сказал он.
Глава компании дополнил, что «Чистый мир» приостановил сбор бумаги и картона по городу.
«Чистый мир» - это частная компания, основанная в мае 2021 года на собственные средства ее владельцев, предприятию удалось собрать по самопровозглашенной республике Южная Осетия и вывести на переработку более 400 тонн ТБО.
Премьер Грузии: Нам удалось избежать переноса войны из Украины в Грузию
Несмотря на все вызовы, властям Грузии удалось избежать самого большого вызова – войны. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, добавив, что попытки перенести нынешний конфликт в Украине на территорию Грузии не прекращаются.
«По итогам работы нашего правительства в прошлом году у нас был беспрецедентно высокий экономический рост – 10,1%. Это в условиях, когда во всем мире – рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на эти вызовы, нашей команде удалось избежать самого большого испытания – войны», - цитирует премьера SOVA.
По словам Гарибашвили, заявления о том, что в Грузии должен быть открыт второй фронт, «напрямую» звучали со стороны представителей украинских властей.
«Этой цели и служили отправка Михаила Саакашвили в Грузию и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются и сейчас».
При этом премьер пожелал «дружественному украинскому народу» мира, своевременного окончания войны и возвращения территорий. Хотя и заявил, что не видит «попыток остановить эту войну, как-то вернуть стороны за стол переговоров». По словам Гарибашвили, это настораживает, поскольку ситуация в Украине, в регионе и в мире в целом стала еще более непредсказуемой.
На фоне заявлений лидеров «Грузинской мечты» о том, что на данном этапе Россия имеет на фронте определенное преимущество, и на фоне ответной критики Киева, премьер-министр Грузии дал свою оценку и ситуации в Украине:
«После начала войны уже оккупированы 20% территории Украины, погибли десятки тысяч человек, Украина потеряла сотни миллиардов долларов – одни говорят, уже один триллион, другие – 700-800 миллиардов. Самое главное, что кроме военных, очень большие потери с обеих сторон – гражданская инфраструктура, граждане, погибли дети… Ничто не может возместить этот ущерб, эту потерю, эту боль».
В заключение Гарибашвили вновь подчеркнул, что главной задачей его правительства «было, есть и будет защита интересов нашего народа». По его словам, власти будут и впредь принимать только те решения, которые пойдут на пользу народу и стране.
Кадыров получил титул «отца народа» – он внес соответствующие изменения в Конституцию Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров внес изменения в Конституцию республики – название его должности дополнено словами «Мехк-Да», что в переводе означает «отец народа». Вместе с этим документ дополнен указанием, что глава Чечни является гарантом «прав и свобод человека и гражданина» в регионе, а также отвечает за территориальную целостность и поддержание мира и согласия, сообщает Кавказ.Реалии.
Изменения были предложены главой парламента Чечни Магомедом Даудовым и еще 20 депутатами. Законопроект был зарегистрирован 12 января. Менее чем через месяц, 9 февраля, парламент республики единогласно утвердил поправки в Конституцию. Кадыров подписал документ в пятницу, 10 февраля (копия имеется в распоряжении редакции Кавказ.Реалии).
- Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республики и за ее пределами, возлагая на политика ответственность за похищения и убийства его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции ЕС, США и других стран. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны, глава региона регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, угрожает президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он допускал применение Россией ядерного оружия.
- После того, как на предложение наделить Кадырова титулом «отца народа» обратили внимание СМИ, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поддержал это предложение, но заявил, что «мехк-да» или «мехкан да» переводится с чеченского на русский как «высшее должностное лицо республики».
- В октябре 2022 года депутаты Народного собрания Дагестана приняли пакет поправок в Конституцию республики. Среди прочего они предусматривают снятие с главы Дагестана функций гаранта «единства и территориальной целостности республики». Многие юристы, правозащитники, общественные и политические деятели Дагестана раскритиковали эти изменения. На предшествовавший принятию поправок круглый стол, инициированный Народным собранием, недовольных поправками активистов не допустили.
- По мнению некоторых активистов и экспертов, демаркация границы между Чечней и Дагестаном остается спорной. В частности, не решен вопрос Ауховского района, ликвидированного после депортации чеченцев в 1944 году, – вопрос о его восстановлении Чечня поднимает с 1990 года.
- В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об изменении границы между регионами, вызвавшее массовые протесты в Ингушетии.
- Частный самолет с бортовым номером RA-73417, которым, предположительно, пользуется Рамзан Кадыров, вновь попал на радары. В начале февраля его зафиксировали на Мальдивах, у берегов Таиланда и в Объединенных Арабских Эмиратах. В те же даты там были замечены сыновья главы Чечни. Сам чиновник отрицает, что покидал республику, и утверждает, что у него нет самолета. Информацию о путешествиях детей на курорты он не комментирует. Сайт Кавказ.Реалии разбирался в этой истории.
CNN показала новые кадры из клиники Саакашвили – «главного критика Путина»
Телекомпания CNN показала новые кадры, демонстрирующие состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, как выразилась ведущая программы – «главного критика Путина». Видео снято камерами наблюдения, установленными в палате политика в клинике «Вивамед» в Тбилиси, где он проходит лечение, пишет SOVA.
Телеведущая предупредила зрителей, что кадры могут быть для них тяжелыми. В эфире также показали видео с одного из судебных заседаний, когда Саакашвили, включившись из клиники по видеосвязи, задрал футболку, чтобы продемонстрировать собравшимся свое состояние. Параллельно на экране появились кадры 2020 года, на которых Саакашвили – до его возвращения н родину и ареста. Ведущая обратила внимание на очевидную и «тревожную» разницу.
В студии CNN находился и американский адвокат Саакашвили Массимо Д’Анджело. Юрист рассказал о критическом состоянии здоровья экс-президента Грузии, подчеркнув, что «оно продолжает стремительно ухудшаться». Д’Анджело напомнил, что у политика были взяты образцы волос, ногтей и ткани тела, изучив которые, одна из лабораторий в США заключила, что в организме Саакашвили – повышенное содержание тяжелых металлов, в частности, ртути и мышьяка.
Адвокат также напомнил, что с призывом освободить экс-президента и отправить его на лечение за границу к властям Грузии обратились многие западные лидеры. Свое посредничество предложил премьер-министр Польши, президент Украины. Кроме того, 27 стран Европы выразили солидарность с Саакашвили, добиваясь его освобождения, добавил Д’Анджело.
На вопрос телеведущей, сомневается ли он в том, что Саакашвили был отравлен, а след ведет в Москве и к Путину, адвокат ответил: «Мы нисколько в этом не сомневаемся». По его словам, то, что сейчас происходит с Саакашвили – «это история о добре и зле, о полицейском государстве и свободном государстве». Д’Анджело назвал Саакашвили «отцом демократии в регионе», коснувшись его противостоянии с олигархом Бидзиной Иванишвили, сменившем власть в Грузии. При этом адвокат назвал бизнесмена «прокси Путина».
По мнению Массимо Д’Анджело, усилий, принимаемых США для спасения Саакашвили, недостаточно. Он напомнил, что Вашингтон оказывает Тбилиси значительную финансовую поддержку, но сейчас там происходит откат демократии. По мнению адвоката, Соединенным Штатам следует усилить давление, вплоть до приостановки финансовой помощи Грузии, введения санкций и установления визовых ограничений.
- Бывший президент Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, находится в клинике «Вивамед» с 12 мая 2022 года.
- На этой неделе, 6 февраля, судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили об отсрочке приговора или освобождении его от наказания по состоянию здоровья.
- Саакашвили обратился к аппарату Народного защитника Грузии с просьбой прислать к нему независимый медицинский консилиум, заявив, что за последние дни стал чувствовать себя намного хуже.
- Власти Грузии не признают критическое состояние Саакашвили. Представители Минюста утверждают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, сам он симулирует а лоббированием темы освобождения занимается американская компания.
Советник Офиса Зеленского упрекнул лидера «Грузинской мечты» в невежестве
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, пишет SOVA. 8 февраля тот сказал, что, поскольку «на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество» в Украине, желание втянуть в войну Грузию возросло. Позже Кобахидзе добавил, что «преимущество России» – это факт, который подтверждают власти Украины и представители США и Европы.
Михаил Подоляк, однако, счел, что своим заявлением председатель «Мечты» лишь продемонстрировал свой уровень невежества. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» он сыронизировал на тему того, что «Россия выигрывает войну».
«Грузия должна занять нейтральную позицию и постараться не комментировать войну, это было бы очень выигрышно для Грузии со стратегической точки зрения. А во-вторых, конечно, не следует показывать такой уровень невежества и говорить, что Россия побеждает в этой войне. В трехдневной войне Россия, конечно, «побеждает». Но хотелось бы, чтобы господин Кобахидзе изучил, как обстоят дела у Путина и его плана поставить Украину на колени за три дня», - сказал Подоляк [перевод с грузинского].
Советник Офиса Зеленского также напомнил, что война с Россией продолжается уже год, но Москва не добилась значительных успехов. По его словам, сейчас вопрос лишь в том, как быстро россияне сбегут из Украины. «Думаю, что в ближайшее время мы сможем обсудить это на конкретных примерах».
Подоляк также добавил, что считает бессмысленным на данном этапе поддерживать коммуникацию с грузинской стороной, кроме как на дипломатическом уровне. По его словам, несмотря на память о трагедии 2008 года, позиция властей Грузии сводится к тому, что Россия имеет право убивать людей в Украине.
Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турции
Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз передан посольству Турецкой Республики, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу парламента. Продукты и предметы быта будут отправлены пострадавшим от землетрясения.
Для приобретения гуманитарного груза депутаты и сотрудники аппарата парламента собрали деньги на специально открытом благотворительном казначейском счете.
Согласно решению председателя парламента, на благотворительную акцию также были направлены суммы, отчисленные у депутатов из-за неуважительных прогулов парламентской работы за декабрь 2022 года.
- В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, свыше 23,7 тысячи человек: более 20,2 тысячи – в Турции и 3,5 тысячи – в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
- По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Генштаб ВСУ: за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет
За прошедшие сутки российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ.
По данным ведомства, Россия использовала 32 зенитные ракеты С-300, а также 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Кроме того, за 10 февраля было нанесено 59 авиационных ударов, из них 28 с применением беспилотников «Шахед-136». Согласно заявлению Генштаба ВСУ, 22 беспилотника были сбиты. Кроме того, сообщается о 90 обстрелах из реактивных системам залпового огня.
В пятницу Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в различных регионах на юге, востоке, западе страны. Пострадали объекты энергетики.
В ночь на 11 февраля Россия атаковала дронами «Шахед» два объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. Он оценил разрушения в результате атаки как «существенные». Пострадавших нет. Кроме того, сообщается, что четыре дрона были сбиты в Одесской области, пять - в Николаевской области.
Из-за глобального потепления склоны Альп вместо снега покрыли кактусы
Из-за глобального потепления на склонах Альп в швейцарском кантоне Вале разрослись кактусы рода Опунция. Они уже составляют до трети местного растительного покрова, угрожая биоразнообразию.
По словам Питера Баумгартнера, профессора геологии, которому кантон поручил написать отчет о кактусах, опунция легко переносит температуру до -15°C, но ей нужны сухие места, она «не любит снежный покров».
Согласно недавнему исследованию итальянских ученых, снег покрывает Альпы примерно на месяц меньше среднего исторического значения, что «беспрецедентно за последние шесть веков». По данным федерального управления метеорологии и климатологии Швейцарии, количество снежных дней в горах на высоте 800 метров сократилось вдвое с 1970 года. Потепление в Швейцарии уже разогналось до 2,4°C.
Опунция, завезенная в Швейцарию из Северной Америки не позднее конца 18 века, сейчас вторгается в природные заповедники страны и угрожает ее биоразнообразию. «Каждая подушечка закрывает почву и не дает прорастать другим растениям», – объяснил сотрудник службы природоохраны Вале. Экспансией кактусов обеспокоены еще в двух кантонах Швейцарии, а также в долинах Италии.
Вскоре в Вале возобновится кампания по выкорчевыванию опунции. Однако кактусы очень живучи – Баумгартнер считает, что можно лишь ограничить их распространение.
Словакия рассмотрит просьбу Украины о поставках истребителей МиГ-29
В Словакии обсуждается возможное начало переговоров о поставке Украине истребителей МиГ-29 - после официального обращения Киева к правительству Словакии о поставках боевых самолетов. С таким заявлением выступил в пятницу словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Украинский президент попросил меня о поставке «мигов». Теперь, когда мы получили официальную просьбу из Киева, стало возможным начать переговорный процесс», объявил Хегер.
Западные страны, поставляющие вооружения Украине, до сих пор отказывались от поставок Киеву боевых самолетов или дальнобойных систем для поражения целей в глубине России.
В четверг 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал от нескольких европейских лидеров о их готовности начать поставки истребителей в Украину. Это стало бы одним из наиболее значительных сдвигов в наращивании западной помощи Украине, отмечает Reuters.
Переговоры будут вестись как между Словакией и Украиной, так и с участием Европейской комиссии. Словакия могла бы просить о возмещении ей поставок истребителей в Украину, рассказал Хегер.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что его страна более не нуждается в истребителях МиГ и могла бы найти покупателя. Другим решением могла бы стать отправка истребителей в Украину, где их ожидают на фронте. По словам Надя, пока никакие решения не приняты.
Байден приедет с визитом в Польшу в двадцатых числах февраля
Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, сообщили в пресс-службе Белого дома. Он встретится с польским президентом Анджеем Дудой, обсудит вопросы сотрудничества двух стран, дальнейшую поддержку Украины и усиление противодействия НАТО военной агрессии России. Байден также встретится с лидерами стран так называемой «Бухарестской девятки» – членов НАТО на его восточном фланге.
Перед годовщиной вторжения России в Украину Джо Байден намерен еще раз подчеркнуть, что США будут и далее поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось.
- В прошлый раз Байден был в Польше в марте прошлого года, через месяц после начала войны в Украине. Он посетил дислоцированные в Польше воздушно-десантные дивизии армии США и обсуждал с польским руководством вопросы гуманитарной помощи украинским беженцам. Также в Варшаве он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым.
- Тогда в своей речи в Королевском замке в Варшаве Байден впервые заявил: «Путин не должен оставаться у власти». Затем Белый дом смягчил высказывание президента, разъяснив, что тот не призывал к свержению власти в России, а имел в виду, что Кремль не должен использовать свою власть для агрессии против других государств.
США сбили над Аляской объект размером с небольшую машину
Белый дом объявил, что в пятницу, в первой половине дня, президент Джо Байден отдал приказ министерству обороны на поражение объекта, пролетавшего над Аляской на «большой высоте».
«Министерство обороны США наблюдало пролет объекта в течение 24 часов», – сообщил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, объект находился на высоте 12 километров и мог угрожать самолетам гражданской авиации, отмечает телеканал CNN.
Объект упал в пределах территориальных вод США, которые в настоящее время покрыты льдом, пояснил Кирби. Он подчеркнул, что цель не была «воздушным шаром». Предмет, размером в небольшой автомобиль, упал в границах территориальных вод США.
Би-би-си сообщает, что неизвестная воздушная цель была поражена многоцелевым истребителем пятого поколения F-22 Raptor. Обломки сбитого аппарата были были собраны и погружены на подошедшие к месту падения корабли для «последующего лабораторного исследования».
Принадлежность объекта пока не названа. По словам Кирби, предстоит выяснить, принадлежал ли сбитый аппарат Китаю или иному владельцу.
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 тысячи человек
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, свыше 23,7 тысячи человек: более 20,2 тысячи – в Турции и 3,5 тысячи – в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.
По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь четырех миллиардов долларов.
На север Сирии, где остается последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только на четвертые сутки после землетрясения добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли как минимум 1900 человек, сотни людей оказались под завалами.
Власти Сирии заявляют, что введенные против режима Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает строительной техники и нефти. Накануне власти США объявили, что действующие против Сирии американские санкции не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
С российских видеосервисов уберут фильмы и сериалы Disney
В марте у российских онлайн-кинотеатров истекают лицензии на показ фильмов, мультфильмов и сериалов американской студии Disney. Продлевать их кинокомпания не планирует из-за российского вторжения в Украину – контент с видеосервисов уберут.
Об этом газете «Ведомости» рассказали четыре топ-менеджера видеосервисов и подтвердил источник, знакомый с условиями сделок.
В ответ на российское вторжение в Украину студия Disney, как и другие кинокомпании, прекратила прокат и лицензирование своей продукции в России. Однако контент Disney все еще доступен в российских онлайн-кинотеатрах. По договоренности со студией ее фильмы и сериалы оставили на платформах до истечения лицензий на их показ, пишут «Ведомости».
По словам двух топ-менеджеров киносервисов, продукция Disney привлекает пользователей: это следует из часов просмотра и прироста подписчиков. Наибольшей популярностью пользуется детско-семейный контент: мультфильмы «Король лев», «Душа», «Холодное сердце» и фильмы «Круэлла», «Один дома».
Исключение Disnеy из библиотек российских видеосервисов может привести к снижению выручки онлайн-кинотеатров на 2-3%, пишут «Ведомости».
В декабре 2022 года вместо канала Disney, который был вторым в рейтинге детских каналов в России, был запущен телеканал «Солнце» с «преимущественно российским контентом». Disney показывал в России с 2010 года.
- В феврале из российских онлайн-кинотеатров удалили фильмы о волшебнике Гарри Поттере: киностудия Warner Bros. также не продлила лицензию на их показ. Ранее студия запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в «Национальную медиагруппу». Это СТС, РЕН-ТВ, «Пятый канал» и «Домашний», а также видеосервис more.tv.
Минюст РФ подал иск о ликвидации петербургского отделения ПАРНАСа
Главное управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу подало в городской суд иск о ликвидации петербургского отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС). Рассмотрение иска назначено на 28 февраля.
С ноября прошлого деятельность отделения была приостановлена судебным решением из-за нарушений закона о политических партиях. Суд указал, что петербургский ПАРНАС не предоставлял отчетов о проведении конференций, о смене руководства и некоторой другой необходимой информации. Отделение должно было исправить недочеты до 1 декабря.
Глава отделения - петербургский муниципальный депутат Наталья Грязневич. В декабре прошлого года она была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов и покинула Россию.
В январе по иску Минюста было ликвидировано региональное отделение ПАРНАСа в Чувашии. Формальными причинами тоже были неточности в документах. Председатель партии Игорь Малов заявил, что реальные причины преследования политически мотивированы и связаны с антивоенной позицией партии.
- Партия ПАРНАС была зарегистрирована в 1991 году. С 2012 года и до самой своей гибели сопредседателем партии был Борис Немцов. Летом 2021 года, перед выборами в Госдуму, Минюст уведомил руководство партии о временной приостановке ее государственной регистрации из-за «выхода части показателей за пределы знакомест» в документации. Летом 2022 года в СМИ появлялась информация о приостановке деятельности ПАРНАС в связи с тем, что Россию покинул ее председатель, бывший премьер-министр Михаил Касьянов.
Несовершеннолетние сыновья Кадырова замечены за рулем в Дубае
Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Эли и Адам замечены за рулем автомобиля в Дубае. Это нарушает законодательство Объединенных Арабских Эмиратов, в соответствии с которым управлять автомобилем можно с 18-летнего возраста, пишет Кавказ.Реалии.
Видео с Эли Кадыровым, Адамом Кадыровым и чеченским спортсменом, гражданином Швеции Хамзатом Чимаевым, едущими за рулем трех разных автомобилей, 10 февраля опубликовал сам Чимаев в сториз в своем инстаграме. О том, что видео снято в Дубае, говорит арабский шрифт на номерном знаке одной из машин, а также другие недавние публикации в инстаграме Чимаева и сториз в инстаграме Эли Кадырова.
Согласно информации на сайте правительства ОАЭ, водить автомобиль могут лица, достигшие необходимого для получения национальных водительских прав возраста – 18 лет, – и имеющие такие права.
Отсюда следует, что у 16-летнего Эли и 15-летнего Адама Кадыровых не могло быть законных оснований для управления автомобилем в Дубае.
Российские законы также предусматривают выдачу прав и разрешение на вождение автомобиля лишь с 18-летнего возраста.
- Частный самолет с бортовым номером RA-73417, которым, предположительно, пользуется Рамзан Кадыров, в начале февраля побывал на Мальдивах, у берегов Таиланда и в Объединенных Арабских Эмиратах. В те же даты там были замечены сыновья главы Чечни. Сам чиновник отрицает, что покидал республику, и утверждает, что у него нет самолета. Информацию о путешествиях детей на курорты он не комментирует.
- В прошлом году журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование о вилле в Дубае, которая, как утверждается, принадлежит Рамзану Кадырову. В тексте тоже упоминался его частный самолет, который как минимум дважды в 2021 году был зафиксирован по дороге из Грозного на Мальдивы.
- Люди из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова оказались в числе владельцев дорогостоящей недвижимости в Дубае, выяснило издание "Важные истории" на основании утечки информации, исследованием которой занимались 19 СМИ из разных стран. В частности, предприниматель Руслан Байсаров, которого журналисты называют "кошельком" Кадырова, по состоянию на январь 2020 года числился владельцем пяти квартир и виллы с видом на море на искусственном острове Пальма Джумейра. Общая рыночная стоимость дубайской недвижимости Байсарова превышает 10 миллионов долларов.
- В декабре 2022 года Эли Кадыров победил бойца Ислама Акбарова в своем дебютном бою на турнире аффилированной с Рамзаном Кадыровым лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat. Эли Кадырова тренирует Хамзат Чимаев, который считается одним из самых приближенных к Кадырову спортсменов.
- В ноябре 2022 года команда оппозиционного политика Алексея Навального обратила внимание, что Адам Кадыров носит часы марки Audemars Piguet за 85 миллионов рублей. Они видны на фото, которое в своем инстаграме опубликовал боец ММА Абдурахман Дудаев. Снимок сделан 23 октября, судя по чекину – в пятизвездочном отеле Raffles The Palm Dubai в ОАЭ.
Мирзоян и Донфрид обменялись мнениями вокруг гуманитарной ситуации в Карабахе
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел сегодня телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу МИД Армении, собеседники коснулись вопросов региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями вокруг урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, сложившегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса.
Арарат Мирзоян подтвердил необходимость немедленного снятия незаконной блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана, а также восстановления без какого-либо предусловия нормального режима коридора, определенного трехсторонним заявлением от 9 ноября.
Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня также провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, вновь обсудив вопрос Лачинского коридора.
Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, перекрыта уже в течение 61 дня. Ее 12 декабря прошлого года перекрыла группа азербайджанцев, называющих себя «экоактивистами». Блокада дороги также сопровождается периодическими перебоями с подачей газа и электроэнергии из Армении в Карабах на подконтрольной Азербайджану территории.
В Тбилисском суде слушается дело о жестоком убийстве женщины в автобусе
Прокуратура настаивает на пожизненном заключении для гражданина Грузии Роина Мебония, в мае прошлого года убившего жену в рейсовом автобусе в Тбилиси, на глазах у пассажиров и собственных детей.
Процесс идет в Тбилисском городском суде. Защита настаивает, что в момент совершения убийства Мебония находился в состоянии помрачения рассудка и не осознавал своих действий, пишет агентство «Новости-Грузия».
Адвокат заявляет, что его подзащитного надо освободить от уголовной ответственности по состоянию здоровья и отправить на лечение, а не в тюрьму, так как он нестабилен психически.
Трагедия произошло в Тбилиси 21 мая 2022 года, в автобусе №323, который следовал по проспекту Гурамишвили. Мужчина нанес своей жене, 30-летней Софо Кварацхелия, множественные ножевые ранения, она скончалась на месте. Родители женщины говорят, что до сих пор не могут справиться с последствиями психической травы детей, на глазах которых произошло убийство их матери.
Обвиняемому были предъявлены обвинения в совершении убийства члена семьи с особой жестокостью, что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет, или пожизненным заключением.
Актер Александр Филиппенко уехал из России
Актер Александр Филиппенко уехал из России. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказала его дочь Александра.
Ранее театр Моссовета, в котором работал Филиппенко, не возобновил с ним контракт, а организаторам концертов актера начали отказывать в предоставлении площадок. По словам Александры Филиппенко, произошедшее связано с общественной позицией отца.
Как отмечает «Дождь», в мае прошлого года, в «День вышиванки», Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он в украинской одежде сидит за столом. «Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях, проведенных в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви - в первую очередь друзьям, находящимся в Украине», - объяснила дочь актера, добавив, что сейчас ее отец живет в Вильнюсе.
Александр Филиппенко - народный артист России, сыгравший более ста ролей в театре и кино. Также он приобрел известность благодаря сольным выступлениям, во время которых он читает произведения Гоголя, Зощенко, Довлатова, Солженицына, Левитанского, и многих других авторов.
Филиппенко неоднократно критически высказывался о власти Владимира Путина, публично поддерживал российскую оппозицию и выступал на митингах и вечерах в поддержку политических заключенных. В 2014 году вместе с рядом других деятелей культуры актер выразил несогласие с аннексией Крыма.
- После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать, в том числе, деятелей культуры, которые выступили против войны. Десятки режиссеров, актеров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну. За антивоенную позицию против некоторых из них - как, например, против лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука и актера Артура Смольянинова - были заведены административные дела о дискредитации действий российской армии.
Черногория закрыла программу выдачи «золотых паспортов»
В Черногории завершилась программа выдачи гражданства в обмен на инвестиции. Об этом делегация правительства страны оповестила Еврокомиссию.
Согласно сообщению, официально программа перестала действовать 31 декабря 2022 года. В документе также отмечается, что программа имела «особое значение» для экономических интересов Черногории, но страна учла предостережения Еврокомиссии о возможных рисках.
В октябре 2021 года власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны в обмен на инвестиции. Большинство получателей так называемых «золотых паспортов» оказались выходцами из России.
Среди тех, кто получил «золотой паспорт» Черногории, были указаны тезки бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова, генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского.
- Программа «золотых паспортов» была запущена в Черногории в 2019 году. Гражданство страны предоставлялось за покупку недвижимости на сумму в 450 тысяч евро на юге страны и в столице. Также требовалось внести благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро.
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