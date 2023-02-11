Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 25 тысяч человек

В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, более 25 тысяч человек.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил, что по последним данным в Турции погибли более 21,5 тысяч человек. Более 3,5 тысяч погибли в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.

Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.

В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.

По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь четырех миллиардов долларов.

На север Сирии, где остается последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только на четвертые сутки после землетрясения добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли как минимум 1900 человек, сотни людей оказались под завалами.

Власти Сирии заявляют, что введенные против режима Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает строительной техники и нефти. Накануне власти США объявили, что действующие против Сирии американские санкции не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года.