Число жертв землетрясения в Японии превысило 120

Число жертв землетрясения, случившегося в префектуре Исикава в Японии 1 января, достигло 126. Об этом в субботу сообщает телеканал NHK.

По последним данным, ранения в результате землетрясения получили больше 500 человек, больше 200 - считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция в Исикаве продолжается, но спасатели предупреждают, что с каждым днём шансы найти выживших уменьшаются.

Работу спасательных служб затрудняют ухудшившиеся погодные условия – снег и низкие температуры. На полуострове Ното до сих пор продолжаются повторные подземные толчки. Последний из них в субботу 6 января достигал магнитуды 5,3.

По словам властей, часть уже поврежденных дорог может полностью разрушиться.