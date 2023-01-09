Член СПЧ рассказала, как освобождали завербованных на войну заключённых

Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала РИА Новости, как осуществлялась юридическая процедура освобождения и помилования заключенных, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в боевых действиях в Украине. По ее словам, приказы об освобождении и указы президента о помиловании были оформлены в соответствии с законом, но не публиковались, поскольку составляли государственную тайну.

Меркачева также заявила, что самих этих документов у нее нет, но родственники бывших заключенных подтвердили ей, что у них они имеются. Она не уточнила, видела ли она документы своими глазами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже сообщил, что помилование осуществляется строго по закону.

Ранее многие журналисты и правозащитники обращали внимание на то, что завербованные заключенные переводятся в лагеря боевой подготовки по обычному тюремному этапу, и непонятно, на каком основании они освобождаются из мест лишения свободы.

Глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова выразила сомнение в том, что справки об освобождении и помиловании, которые якобы получают заключенные, могут быть действительны. Она подчеркнула, что помилование - длительный процесс, который начинается с регионального уровня и заканчивается указом президента, но, по ее сведениям, региональные общественные палаты никаких прошений о помиловании не рассматривали. Соответствующие указы президента тоже не были опубликованы в открытом доступе.