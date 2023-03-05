«ЧВК Вагнера» открыла новые пункты по вербовке на базе спортивных клубов

«ЧВК Вагнера», основанная близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, открыла в период со 2-го по 4-е марта по меньшей мере три новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты не исключили, что действия призваны компенсировать вагнеровцам потерю доступа к вербовке новых бойцов в исправительных колониях.

ISW пишет, что новые вербовочные центры «ЧВК Вагнера» базируются в спорткомплексе «Динамо» в Самаре, спортивном клубе «Антарес» в Ростове-на-Дону и здании Федерации бокса России в Тюмени.

По информации самой «ЧВК Вагнера», вербовочные пункты заработали на базе восьми спортивных клубов в Москве, обратила внимание «Медуза». 2 марта Пригожин говорил о том, что для набора новых бойцов компания стала сотрудничать со спортивными клубами.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Санк-Петербурге в недавно открывшемся «ЧВК Вагнер Центре» заработал молодежный патриотический клуб «Вагнеренок». Его фициально заявленная задача - «привить молодому поколению любовь к своей Отчизне».