CNN: Илон Маск больше не хочет оплачивать Starlink для Украины

Компания Илона Маска Space X в сентябре отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. Об этом сообщает СNN.

С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь в условиях, когда другие способы подключения к интернету не работают. Наличие связи в условиях боевых действий важно организации боевых действий. Высокопоставленные представители Украины не раз благодарили SpaceX за поставки.

На фоне обсуждений в твиттере "мирного плана" Маска, который, иногда в резких выражениях, отвергли представители Украины, глава SpaceX написал, что компания уже поставила Украине оборудование на 80 миллионов долларов, а к концу года эта сумма превысит 100 миллионов. По словам Маска, поставки велись за счёт SpaceX. В твиттере Маск написал, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц. Он не комментировал сообщение CNN, что ещё в сентябре просил Пентагон взять финансирование на себя.

"Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение бесконечного периода времени", — говорится в письме компании, которое цитирует CNN. В материале также говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запрашивал ещё почти 8000 терминалов Starlink. Сообщается, что этот запрос вызвал у Space X "большие трудности".

Ранее Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника впервые сообщила об отключениях терминалов в районах боевых действий, что затруднило действие украинских войск. Маск в ответ на публикацию написал, что происходящее на поле боя засекречено. Ряд украинских журналистов и военных в соцсетях подтвердили, что отключения были, но многие написали, что с ними не сталкивались, и связь Starlink работает без сбоев.