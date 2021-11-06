CNN сообщил подробности визита главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 миллиардов компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Выплата была присуждена им в 2014 году арбитражным судом в Гааге. Дело направлено на новое рассмотрение в суд в Амстердаме.

Некогда крупнейшая нефтяная компания России подверглась процедуре банкротства в 2006 году после того, как её основатель Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов.

Большая часть активов ЮКОСа перешла к государственной компании "Роснефть". Бывшие акционеры ЮКОСа обратились в Постоянную палату третейского суда - международный арбитраж в Гааге, пытаясь вернуть средства.

В 2014 году арбитраж в Гааге обязал Москву выплатить акционерам рекордные 50 миллиардов долларов, признав российское государство виновным в нарушении международных обязательств из-за действий, которые привели к банкротству ЮКОСа. Россия впоследствии, на протяжении семи лет, пыталась оспорить этот вердикт в различных нидерландских судебных инстанциях.

В решении Верховного суда отмена решения суда низшей инстанции объясняется процедурными вопросами. При этом отмечается, что аргументы России о том, что международные обязательства были неправильно истолкованы в Гааге, являются несостоятельными, как и позиция Москвы, что у нидерландских судов нет юрисдикции в этом вопросе.

Москва даёт понять, что не планирует выплачивать деньги при любом решении судов. В декабре 2020 года Конституционный суд России фактически постановил, что страна не обязательно должна выплачивать эти деньги.