В Польшу и Румынию перебросят 3 тысячи американских военных

В страны центральной и юго-восточной Европы в ближайшее время будут отправлены 3 тысячи американских военных - для укрепления безопасности стран НАТО в связи с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщил CNN, сославшись на представителей администрации Джо Байдена.

Впоследствии сообщение подтвердил официальный представитель Пентагона. По заявлению Минобороны США, президент Байден отдал приказ об отправке в Европу 2-х тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов. Они будут отправлены в Польшу.

Еще тысяча американских военных будет отправлена в Румынию, однако не из самих США, а из Германии.

Ранее США привели 8500 военнослужащих в состояние полной готовности к отправке в Европу.

Байден на прошлой неделе заявил, что американские военные будут направлены в Европу «в ближайшее время», добавив, что речь идет о небольшом числе военнослужащих.

Сообщалось также, что Британия в ближайшее время направит в Польшу и Эстонию дополнительный контингент.

США и их союзники неоднократно заявляли, что любые агрессивные действия России по отношению к Украине приведут к росту числа военнослужащих НАТО, размещенных на так называемом восточном фланге Североатлантического союза. Отправка войск в саму Украину не планируется. Представитель Пентагона в среду еще раз подтвердил, что американские военные «не будут сражаться» на территории Украины.