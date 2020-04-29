Палата представителей Конгресса не возобновит заседаний из-за вируса

Палата представителей Конгресса США отменила планировавшиеся на следующую неделю заседания в связи с опасностью заражения коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава демократического большинства в Палате представителей Стени Хоер.

По его словам, врач Палаты представителей считает, что в данной ситуации проведение заседаний верхней палаты Конгресса представляет повышенный риск, и он рекомендует законодателям не подвергать такому риску. Президент США Дональд Трамп подверг законодателей-демократов критике, заявив, что они "наслаждаются отпуском". Одновременно Сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, намерен провести заседания на будущей неделе

Конгресс прервал нормальную деятельность в марте, собираясь в последние недели лишь на редкие голосования по законопроектам, посвященным финансированию мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Используя особые правила голосования, согласно которым в зале требуется присутствие небольшого числа законодателей, Конгресс одобрил два законопроекта, предусматривающих выделение 3 триллионов и 484 миллиардов долларов. На следующей неделе Конгресс должен был обсудить меры дополнительной финансовой поддержки штатов и муниципалитетов. Эта сумма может достичь 500 миллиардов долларов.

Члены обеих партий пытаются договориться о процедурах, которые помогут Конгрессу работать более эффективно в беспрецедентной для американского парламента ситуации, в частности, введения дистанционного голосования и голосования по доверенности, которое запрещено существующими правилами.