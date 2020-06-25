В России выявлены 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак подаст иск о клевете на немецкую версию Business Insider. Поводом для этого стала статья под названием "Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“" , опубликованная изданием 24 июня.

"Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов", — написала Собчак в социальных сетях.

Собчак подчеркнула, что люди "НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов". "Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность", — заявила телеведущая.

В одном из постов в инстаграме, который приводит Business Insider, Собчак написала: "Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости".

Накануне стало известно, что немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за нескольких её постов в инстаграме, посвящённых движению Black Lives Matter. О прекращении отношений с Собчак заявил официальный представитель Audi Вернер Нойхольд. Он подчеркнул, что "компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".

Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.