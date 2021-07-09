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COVID-19 в Грузии: 1108 новых случаев, семь пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще семь пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5421.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1108 новых случаев коронавируса. Накануне провели 23 895 тестов: PCR-тестов – 10 137, экспресс–тестов на антиген – 13 758.
Выздоровели еще 714 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 374 836, выздоровевших – 357 804.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 4,64%, за последние 14 дней составляет 3,47%, за неделю – 3,89%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5598 человек, всего использовано вакцин – 289 399.
Другие новости дня
Россия остается крупнейшим импортером грузинского вина
Грузия экспортировала на рынок России в январе–июне текущего года более 28 млн бутылок вина, что на 8% больше по сравнению с аналогичными данными за 2020 год. Таким образом, РФ остается крупнейшим импортером грузинского вина.
По данным Национального агентства вина Грузии, на втором месте по объему закупок находится Украина. С января по июнь в эту страну было экспортировано более 5,2 млн бутылок вина, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 2,8 млн бутылок вина (плюс 31%).
По данным агентства, грузинское вино за шесть месяцев также экспортировалось в Азербайджан (более 133 тыс. бутылок, на 41% больше прошлогодних показателей), в Китай (более 2,7 млн бутылок, что на 10% больше, чем в прошлом году), в Казахстан (почти 2 млн бутылок, на 61% больше прошлогодних показателей) и Турцию (30 930 бутылок, что на 115% больше, чем в 2020 году).
Как пишет ТАСС, Грузия с января по июнь также поставила 502 353 бутылки в США, что на 35% больше, чем в прошлом году, 273 860 бутылок вина в Израиль, что на 63% больше, чем в 2020 году, 364 459 бутылок в Германию, что на 4% больше прошлогодних показателей, и 348 538 бутылок в Эстонию, что на 3% больше, чем в прошлом году.
От ЦИК РФ требуют снять список «Единой России» с выборов из-за связей Лаврова с «Талибаном»
Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока», правозащитница Марина Литвинович подала жалобу в Центризбирком и потребовала не регистрировать список «Единой России», так как глава МИД России Сергей Лавров, включенный в список ЕР, «причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической в РФ».
Как пишет информагентство Znak, в жалобе Литвинович указывается, что согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» не могут быть избранными те граждане, кто причастен к деятельности организации, запрещенной на территории России. Правозащитница привела несколько примеров, когда Лавров проводил официальные встречи с представителями «Движения Талибан».
«Таким образом считаю, что Сергей Лавров, включенный в федеральный список ЕР причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической РФ, поскольку осуществлял сотрудничество с данной организацией и не прекратил это сотрудничество после признания организации террористической. Исходя из изложенного, федеральный список ЕР, поданный для заверения в Центризбирком, не может быть заверен в таком составе», – говорит Литвинович и требует «отказать в заверении списка кандидатов ЕР».
Правозащитница отмечает, что такое решение будет справедливым, ведь на этом же основании на прошлой неделе отказали в праве участвовать в выборах политикам Олегу Степанову и Илье Яшину.
Отметим, что накануне на сайте МИДа появилась информация, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации «с делегацией политического офиса Движения талибов». Речь идет о запрещенной в России террористической организации «Талибан», которая в настоящее время ведет боевые действия в Афганистане: боевики убивают людей, захватывают населенные пункты и отдельные участки границы с Таджикистаном. В МИДе заявляют, что в ходе дипломатической встречи были обсуждены перспективы запуска межафганских переговоров.
Абхазия рассчитывает получить очередную партию российской вакцины к началу августа
Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины от коронавируса в конце июля–начале августа. Об этом президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил в интервью Абхазскому телевидению.
«С дополнительной заявкой мы обратились к руководству Российской Федерации. Россияне обещали нам оказать поддержку. 12 июля по этому поводу в Москве, в Российском фонде прямых инвестиций состоится совещание. Наша заявки находятся в приоритетном положении. Я рассчитываю на то, что в течение июля, до конца июля–начала августа мы получим еще одну партию вакцины», – отметил он.
Аслан Бжания говорит, что планирует вакцинироваться российским препаратом и сам.
«Пока мне, по ряду обстоятельств, это делать нельзя. Как только врачи мне разрешат, я обязательно воспользуюсь этой возможностью», – добавил он.
- Первая партия российской антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля.
- Накануне стало известно, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Сухуми завершилась. Ведутся переговоры с Москвой о поставке новой партии вакцины.
- Абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
На пикет в годовщину задержания Фургала вышли 10 человек
В Хабаровске на пикет в годовщину задержания бывшего губернатора края Сергея Фургала вышли около 10 человек. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила одна из организаторов бессрочного протеста в поддержку политика Ирина Сторожева.
По её словам, участники выстроились в ряд с плакатами в руках. Один из активистов использовал мегафон. Требованиями пикета было обеспечение Сергею Фургалу медицинской помощи со стороны не связанных со ФСИН врачей, а также справедливый и открытый суд в Хабаровске. За акцией следил экипаж дорожно-патрульной службы, мероприятие не требовало согласований так как проходило в специально отведённом для протестов месте.
11 июля 2020 года на несогласованный с властями митинг в Хабаровске против задержания Фургала вышли, по разным оценкам, от 35 до 60 тысяч человек. После этого массовые протесты продолжались примерно до нового года.
- Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан ровно год назад в рамках уголовного дела об организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал не признает обвинения и утверждает, что у следствия нет доказательств против него, называет своё преследование политическим.
- В Хабаровске с июля 2020 года проходили акции в поддержку Фургала и с требованием провести судебный процесс по его делу в регионе. За два года до ареста Фургал как кандидат от ЛДПР обошёл на выборах губернатора кандидата от "Единой России" со значительным преимуществом в голосах.
Байден: военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа
Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа, заявил президент Джо Байден.
Глава Белого дома отметил, выступая в четверг, что американцы в своё время вошли в Афганистан не для того, чтобы укреплять его государственность. "Афганские лидеры сейчас должны объединиться, чтобы вместе двигаться к будущему", - подчеркнул президент США.
После вступления в должность Байден объявил о намерении вывести из Афганистана всех американских военных к 11-му сентября нынешнего года, а именно к 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Именно после этих атак американцы начали операцию в Афганистане против движения "Талибан" (запрещено в России) и террористической группировки "Аль-Каида".
Байден считает верным своё решение не затягивать сроки вывода. "Скорость – это безопасность", - подчеркнул он 8-го июля. Заявление сделано на фоне начавшегося в Афганистане наступления талибов на правительственные силы. Значительная часть афганских военных отступила в Таджикистан. Под контроль исламистов перешли обширные территории на севере Афганистана.
Выступая в четверг, Джо Байден также сообщил о гарантиях безопасности тем афганцам и их семьям, которые работали с американскими военными. "В Соединённых Штатах для вас есть дом", - сказал глава американской администрации, добавив, что уже в июле Вашингтон начнёт вывозные рейсы для получивших специальные визы. Некоторым из этих афганцев, по словам Байдена, будет оказана помощь в переезде в третьи страны.
15 партий и общественных организаций подписали совместное обращение к Аслану Бжания
Лидеры абхазских политических партий и общественных организаций подписали совместный документ о путях достижения социального согласия и стабилизации общественно-политической обстановки.
Как пишет «Абхазия-Информ», принятие совместного документа стало возможным благодаря инициативе РОО «Аидгылара» от 22 марта 2021 года «О политической амнистии и путях выхода из политического кризиса».
15 руководителей партий и организаций обратились к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания с призывом разработать Общественный договор между политическими силами, в котором должны быть определены основные правила игры и цивилизованной политической конкуренции.
«Осознавая реальность угроз для нашего государства, без оглядки на политические взгляды, считаем необходимым поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в государстве. Мы призываем и другие политические партии, и общественные организации поддержать данную инициативу. Такие консультации способствуют консолидации общества и открывают большие перспективы к переходу к здоровой политической конкуренции», – говорится в обращении.
Отметим, что документ не подписал лидер абхазской оппозиции, руководитель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.
Глава МИД Индии привезет в Грузию мощи христианской мученицы – царицы Кетеван
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 9-10 июля посетит Грузию – это будет первый официальный визит главы внешнеполитического ведомства южно-азиатского государства в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», в рамках визита Джайшанкар проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и главой Минэкономики Натией Турнава.
Глава МИД Индии также примет участие в церемонии открытия памятника выдающемуся политическому деятелю Махатме Ганди, лидеру национально-освободительного движения Индии. Монумент, выполненный скульптором Гаутамой Пали, был подарен грузинской стороне по случаю 150-летия со дня рождения Ганди.
Наиболее важная часть визита Джайшанкара связана с передачей Грузии мощей средневековой царицы Кетеван, объявленной христианской мученицей и причисленной Грузинской православной церковью к лику святых.
Согласно существующим правилам, Индия не рассматривает передачу другой стране исторических памятников и святынь, найденных во время археологических раскопок на своей территории. Тем не менее, Дели и Тбилиси вели интенсивные переговоры по поводу передачи святых мощей в постоянное владение Грузии.
«Исходя из существующих благожелательных отношений, взаимной поддержки и тесного сотрудничества, премьер-министр Индии принял беспрецедентное решение о безвозмездной передаче в постоянное владение Грузии святых мощей святой великомученицы царицы Кетеван», – подчеркивают в МИД Грузии.
Кетеван Багратиони была царицей Кахетинского царства, которую в 1614 году взял в заложники шах Персии Аббас I. В Исфахане её вместе с внуками – Александром и Леваном – бросили в темницу, где она провела 10 мучительных лет. Шах обещал сделать её царицей Персии, если только она примет ислам. Однако ни пытки, ни подкуп не могли поколебать её твёрдость в вере. 13 сентября 1624 года, после пыток раскалёнными щипцами, царицу Кетеван сожгли.
Португальские монахи, наблюдавшие казнь царицы, тайно выкрали ее останки. Голову и правую руку они послали сыну Кетеван царю Теймуразу, они хранились в церкви Алаверди до 1723 года, однако позже были утеряны.
Другие части мощей царицы-мученицы были доставлены в Ватикан, в Бельгию, а также в монастырь Святого Августина в Гоа в Индии. В начале XIX века монастырь в Гоа был разрушен.
В 2013 году журналист авторитетного издания Archeology сообщил, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.
В 2017 году мощи Святой Кетеван уже привозили в Грузию – тогда христианскую святыню полгода выставляли в храме Самеба.
Учреждения культуры закрывают в Абхазии из-за коронавируса
В Абхазии из-за роста заражений коронавирусом со следующей недели будет ограничена деятельность учреждений культуры.
«С 12 июля приостановить деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений», – говорится в приказе, который издал министр культуры самопровозглашенной республики Гудиса Агрба.
Решение прокомментировал гендиректор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба. Он говорит, что учреждения культуры – «единственные учреждения, где строго соблюдаются антиковидные нормы», а «рестораны и т.д. ни у кого духу не хватит закрыть».
«В отсутствие распоряжения президента издаётся приказ о приостановке нашей деятельности. Как такое вообще может быть? Кто-нибудь подумал, какой чудовищный удар наносится и по творческой, и по финансово-хозяйственной стороне нашей деятельности? Именно сейчас, когда мы должны были работать для гостей Абхазии, когда мы формируем положительный образ страны, нас несправедливо загоняют в угол. Я не буду выходить в город, на набережную, ходить в кафе и рестораны, чтобы не было так больно и обидно наблюдать, что кому-то можно все, а тем, кто соблюдает правила – нельзя ничего», – пишет Хинтба в соцсети.
- С 5 июля в Абхазии запретили проводить свадебные, торжественные, праздничные, поминальные и иные массовые мероприятия в закрытых помещениях объектов общественного питания.
- Накануне стало известно, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции в Сухуми завершилась. Ведутся переговоры с Москвой о поставке новой партии вакцины.
COVID-19 в Абхазии: 164 новых случая, один – летальный
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 458 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 164 из них.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 115 человек. В тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 37 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 28, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 7 июля скончался мужчина 86 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 18 505 человек. Зарегистрировано 257 летальных случаев. Выздоровели 15 677 человек.
Лондон заявил об ухудшении ситуации с демократией в мире на фоне пандемии
МИД Великобритании, которая сейчас председательствует в "Группе семи", назвал предыдущий 2020-й год периодом вызовов, когда помимо серьёзных последствий для здоровья пандемия COVID-19 ускорила множество негативных тенденций, в том числе ухудшение ситуации с правами человека и демократией в ряде стран.
Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб в предисловии к докладу упоминает Россию наряду с Беларусью, Китаем и Мьянмой среди стран, где есть проблемы с соблюдением основных прав и свобод, происходят атаки на демократию и фальсификации на выборах. Рааб подчёркивает готовность Лондона защищать базовые ценности.
В 2020-м году "для беспринципных и оппортунистских правительств" появилась возможность усилить репрессии и попирать международное право, отмечает Рааб.
По поводу России в ежегодном отчёте британского МИДа говорится, что "уже и без того ограниченное пространство для свободы выражения и гражданского общества еще более сузилось после череды законодательных поправок и изменению в Конституцию". В этой связи приводятся поправки в российскую Конституцию, устанавливающие ее верховенство над решениями международных органов, поправки в законодательство об иноагентах, которые позволили объявлять таковыми физических лиц, ограничения прав на протест, в том числе на одиночные пикеты.
Серьёзным ударом по демократии и политическому плюрализму в России в докладе британского МИД названо отравление оппозиционного политика Алексея Навального.
Среди прочего отмечается, что большинство СМИ в России остаются под контролем правительства, а "немногие независимые медиа работали в нарастающей недружелюбной обстановке". Издание "Коммерсантъ" обращает внимание, что в числе главных эпизодов нарушения свобод в России авторы британского отчета назвали дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Они упоминают о задержаниях журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Сафронова, а также о задержаниях сотрудников СМИ, встававших в пикеты, чтобы выразить обеспокоенность приговором журналистке Светлане Прокопьевой.
В июле прошлого года российский суд признал псковскую журналистку, которая сотрудничает с Радио Свобода, виновной в оправдании терроризма за высказывания в авторской колонке. Её приговорили к крупному денежному штрафу. Во вторник на этой неделе Верховный суд страны оставил вердикт без изменений. В поддержку Светланы Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, ряд российских политиков и гражданских активистов. Сама она намерена продолжить оспаривать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека.
Российские власти всегда категорически отрицали обвинения в серьёзных нарушениях прав и свобод и фальсификациях на выборах.
К убийству президента Гаити могут быть причастны 28 человек
Полиция Гаити заявила, что группа иностранных наемников, убивших президента Жовенеля Моиза, состояла по меньшей мере из 28 человек. По словам главы полиции Леона Шарля, задержаны 15 граждан Колумбии и двое граждан США. Трое колумбийцев были убиты в ходе полицейской операции, поиски ещё восьмерых продолжаются.
Глава полиции Гаити провел пресс-конференцию, на которую привели задержанных: их показали журналистам сидящими на полу в наручниках, у многих руки были скованны за спиной, сообщает "Би-би-си". Власти также продемонстрировали изъятое у них оружие, колумбийские паспорта, рации и различные инструменты, в том числе молотки и ножницы для резки арматуры. Леон Шарль также добавил, что полиция ищет организаторов преступления.
Власти Колумбии уже пообещали помогать в расследовании убийства президента Гаити. В Вашингтоне пока не подтвердили информацию о том, что в числе нападавших были граждане США.
Нападение на резиденцию президента Гаити в столице страны Порт-о-Пренсе произошло в ночь на 7 июля. На опубликованном видео с камер наблюдения вооруженные люди в черном представляются сотрудниками агентства США по борьбе с оборотом наркотиков и велят всем лечь на пол. Президент Жовенель Моиз умер на месте. В его теле обнаружено 12 пулевых ранений. Его жена, Мартин Моиз, также была ранена. Позже её доставили на лечение в США.
Руководство службы безопасности президента подозревается в бездействии во время покушения. Сотрудников службы вызвали на допрос.
Гаити является одной из беднейших стран в мире. Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы проходят чуть ли не ежедневно и часто сопровождаются беспорядками и погромами. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооружёнными бандами.
У ребенка, переведенного из Абхазии в тбилисскую клинику, подтвердился дельта-штамм коронавируса
У ребенка, переведенного из самопровозглашенной республики Абхазия в Детскую новую клинику им. Цицишвили в Тбилиси, первичным специфическим PCR-исследованием подтвердился т.н. индийский штамм коронавируса.
Как сообщила «ИнтерпрессНьюс» медицинский директор клиники Майя Чхаидзе, еще у одного ребенка, помещенного в клинику, подтвердился т.н. британский штамм коронавируса.
Как отметила Чхаидзе, состояние здоровья детей тяжелое и они оба находятся на управляемом дыхании.
«PCR-тест подтвердил штамм «Дельта», но это не окончательный ответ, требуется секвенирование. Сколько времени на это потребуется, точно не знаю. Детям по два месяца. У одного «британский» штамм, у другого – «Дельта», т.е. индийский. Они находятся на управляемом дыхании», - заявила Чхаидзе.
В клинике Цицишвили сейчас проходят лечение трое младенцев. Состояние всех троих тяжелое. Дети были доставлены в клинику Цицишвили с респираторными осложнениями, проблемами с дыханием и пониженной сатурацией. Двум пациентам по два месяца, а одному - две недели.
Завершился процесс собеседования с кандидатами в председатели и члены ЦИК Грузии
Собеседование с кандидатами в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии завершилось. Члены комиссии должны направить отобранных кандидатов президенту Грузии, после чего президент представит их парламенту страны на утверждение, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как отметил в беседе с журналистами председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ника Симонишвили, возможно, комиссия не сможет отобрать кандидатов в председатели и члены ЦИК.
«Мы можем и не достигнуть консенсуса по кандидатам, и решится большинством голосов. Теоретически и практически есть вероятность того, что кандидаты не будут отобраны. Поэтому, мы будем это обсуждать», - отметил Симонишвили.
Собеседование на должность председателя ЦИК прошли Вили Пачкория, Майя Гурамишвили, Георгий Каландаришвили, Имеда Клдиашвили, Георгий Сантуриани, Илья Чантурая, Лили Бегиашвили, Бондо Гасвиани.
В конкурсе же на должность члена Центральной избирательной комиссии приняли участие Эмзар Какулия, Гия Цацашвили, Константин Читанава, Тамаз Такадзе, Анна Микеладзе, Мари Капанадзе и Арчил Мдивнишвили.
В Грузии произошло третье за день землетрясение
В Грузии произошло третье за сегодняшний день землетрясение, последние толчки были зафиксированы в 17:38 по тбилисскому времени.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения магнитудой 3,3, как и в предыдущие несколько дней, находился в 24 километрах от Дманиси, близ села Самеба (регион Квемо Картли).
В этом же месте землетрясение произошло сегодня в 10:25 и в 14:03 по тбилисскому времени.
В последнее время в Дманисском районе землетрясения происходят практически каждый день, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Накануне, 7 июля, подземные толчки были зафиксированы близ села Самеба в 15:08 по тбилисскому времени. Мощность стихии составила 3,1 магнитуды.
- Во вторник, 6 июля, близ Дманиси также были зафиксированы толчки магнитудой 3,9. Землетрясение произошло в 23:53 по тбилисскому времени у села Ирганчай, в 18 километрах к юго-западу от Дманиси.
- 1 июля и 25 июня на этой территории были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1.
Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca
Румыния передаст Грузии 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.
«На заседании 8 июля 2021 года правительство Румынии приняло решение передать Грузии более 10 000 доз вакцины AstraZeneca. Вакцины будут доставлены в ближайшее время», - написал румынский дипломат в Twitter.
- Грузия столкнулась с дефицитом вакцин от коронавируса. Запас препаратов подходит к концу. Платформа COVAX не смогла доставить в страну 43 тысячи доз препарата AstraZeneca. Часть граждан из-за этого не может получить вторую дозу вакцины.
Вопрос водоснабжения сел, расположенных вдоль разделительной линии, обсудили в Эргнети
В селе Эргнети сегодня прошла техническая встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Она была посвящена вопросу водоснабжения сел, расположенных вдоль разделительной линии.
Как заявил журналистам представитель СГБ Грузии Ираклий Антадзе, договоренность о работе оросительных каналов была достигнута два года назад, однако в жаркую погоду возникают проблемы с водоснабжением.
«Были намечены конкретные меры, которые будут реализованы в ближайшие дни», – сказал Антадзе.
Ранее представитель властей самопровозглашенной республики Южная Осетия Мурат Джиоев заявил, что «по таким вопросам, как водоснабжение приграничных сел, нужно и можно договариваться без большой политики».
Что касается освобождения граждан Грузии, находящихся в цхинвальской тюрьме, этот вопрос стороны обсудят на встрече в рамках МПРИ 13 июля.
Главный тренер сборной России по футболу отправлен в отставку
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отправлен в отставку после неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу. На турнире российская команда заняла четвёртое место в группе и не попала в плей-офф.
О расторжении контракта сообщается на сайте Российского футбольного союза. Президент РФС Александр Дюков заявил, что решение принято вместе с тренером. Однако тот после вылета заявлял, что не собирается уходить.
Вопрос о выступлении команды на Евро обсуждался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он тогда заявил, что сборная по футболу "не отличилась", что, с его точки зрения, "не может остаться незамеченным".
Черчесов на пресс-конференции после вылета с чемпионата заявил, что занимается "непростым государственным делом". "С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять, — сказал он. Как я понимаю должность главного тренера, когда читаю, что меня пригласили, там ещё что-то. Меня никто сюда не приглашал. Это называется в моём понимании назначением, которое не обсуждается и не рассуждается". "Каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание – я его выполняю", — заявил он тогда.
По данным Sports.ru, тренер входил в пятёрку самых высокооплачиваемых на турнире с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
- Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нём команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, куда ей не нужно было отбираться как хозяйке турнира, а на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Черчесов — заслуженный мастер спорта, бывший вратарь московского "Спартака", "Локомотива", дрезденского "Динамо" и "Тироля". Двукратный чемпион СССР и России, трижды выигрывал чемпионат Австрии. Трижды признавался лучшим вратарём года.
- Как главный тренер выиграл чемпионат Польши с "Легией" и занял второе место в чемпионате России со "Спартаком". За выступление на чемпионате мира он был награждён орденом Александра Невского.
- Чемпионат Европы-2020 из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год. Он впервые проходит сразу в нескольких странах, в финале в Лондоне 11 июля сборная Англии сыграет со сборной Италии.
Выступление премьер-министра Испании прервали из-за российского самолета
Пресс-конференция с участием главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за российского военного самолёта. Инцидент произошёл на военно-воздушной базе НАТО в городе Шяуляй на севере Литвы.
Во время выступления Науседы, к Санчесу подошёл представитель размещенного на базе испанского контингента, после этого конференция была прервана. Как сообщает испанская газета El Mundo, причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем.
После сигнала тревоги в помещении, где проходила пресс-конференция, появились военные, которые начали готовиться к вылету. Из-за появления российского самолета были подняты в воздух два испанских истребителя.
Испанские военные, размещённые на базе на основе ротации, должны были опознать и сопроводить российскую цель. Взяв слово, Педро подчеркнул важность испанского присутствия в защите безопасности всех членов НАТО. Российское министерство обороны инцидент не комментировало.
36 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии
За сутки в Южной Осетии выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 34). Глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева говорит, что наблюдается рост заболеваемости
«Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, естественно необходимо соблюдать меры безопасности – масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно. Мы приступаем к рейдовым мероприятиям, будем проверять все объекты на соблюдение санитарных норм, обозначенных в рекомендациях оперштаба, в основном это касается предпринимателей», – сказала главный санитарный врач.
По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 231 человек, пятеро накануне были сняты с учета медиков.
«Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...», – сказала Кочиева.
Число выявленных случаев заражения с начала пандемии достигло 3650, выздоровели 3419. Югоосетинские власти не публикуют информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
В Абхазии заканчивается вакцина «Спутник V». Ковид-вакцинация приостановлена
Начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
«Запись на вакцинацию приостановлена. Что касается граждан, которые ожидают вакцинирования вторым компонентом, они в обязательном порядке будут вакцинированы в указанные им сроки», – сказала она.
По словам Воуба, побочных эффектов от вакцины выявлено не было ни у одного человека.
Всего в Сухуми вакцинировано 2995 человек. Из них: в городской клинической больнице – 835, в Сухумской поликлинике №1 – 1399, в поликлинике № 3 (Синоп) – 761. Вакцинация в абхазской столице проводилась дополнительно еще в трех пунктах: в Сухумской поликлинике моряков, где вакцинировано 110 человек, в Республиканской больнице – 256 человек, в Сухумской районной поликлинике - 360 человек.
Как сообщает пресс-служба Минздрава самопровозглашенной республики Абхазия, руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины.
«О датах поступления вакцины в Абхазию населению будет сообщаться по мере поступления новой информации», – говорится в сообщении.
- Первая партия российской антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля.
- Накануне стало известно, что абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
Три младенца с COVID-19 подключены к аппарату ИВЛ в тбилисской клинике
Дельта–штамм коронавируса распространяется среди детей активнее, чем другие варианты вируса. Как пишет Общественный вещатель, об этом заявил глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессор Иванэ Чхаидзе.
По его словам, трое инфицированных детей в возрасте до одного года подключены к аппарату ИВЛ в детской клинике им. Цицишвили.
«Индийский вариант коронавируса больше заражает население молодого возраста. У детей этот вариант встречается чаще, чем «альфа» и «китайский» варианты. За этим стоит больший риск. Риск госпитализации детей, ухудшения их состояния. В одной из ведущих клиник Грузии им. Цицишвили, занимающейся лечением инфицированных коронавирусом педиатрических пациентов, в реанимации находятся уже трое пациентов в возрасте до одного года, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние их здоровья тяжелое. Во время второй волны коронавируса такой степени тяжести заболевания не было», – заявил Иванэ Чхаидзе.
Что касается вопроса о наличии у детей сопутствующих заболеваний, то, по словам Чхаидзе, в случае дельта-штамма вируса сопутствующие заболевания не имеют значения.
- За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 20 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5415 человек.
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции
29 июня Джейкоб Зума был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны – он не явился на заседание по делу о коррупции. Это первый случай в истории ЮАР, когда бывший президент был приговорен к тюремному заключению.
Изначально Зума отказался сдаться полиции, но в коротком заявлении в среду Фонд Джейкоба Зумы заявил, что он "решил подчиниться". Ранее правоохранительные органы ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдался до конца среды. Бывший президент был помещен в исправительный центр Эсткур в его родной провинции Квазулу-Натал.
Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с начала 2009 года, а в начале 2018-го был вынужден уйти в отставку. Таким образом Зума избежал рассмотрения в парламенте вопроса о вотуме доверия президенту страны, который собиралась внести его собственная правящая партия Африканский национальный конгресс.
Бывший президент ЮАР обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. В случае признания его виновным в рамках этого дела ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет и крупный штраф.
Туркменистан сделал обязательной вакцинацию от COVID-19
Власти Туркменистана обязали граждан старше 18 лет вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Сообщение было опубликовано 7 июля в государственных СМИ страны. При этом Туркменистан — одна из нескольких стран мира, официально не зарегистрировавших ни одного случая COVID-19 на своей территории.
В сообщении государственных СМИ не указывается, какой вакциной будет иммунизироваться население, — уточняет Туркменская служба Радио Свобода. Однако 27 июня президент Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о покупке страной полутора миллионов доз вакцины китайской корпорации "Синофарм".
В январе власти республики первыми в Центральной Азии зарегистрировали российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", однако поставки этих препаратов идут в символических масштабах, а российские власти сообщают, что их не хватает и для внутреннего рынка.
С начала пандемии в Туркменистане резко выросло чисто госпитализаций населения с пневмониями, передавали корреспонденты Туркменской службы РС. В ряде регионов были переполнены больницы, не хватало препаратов и врачей. Однако власти не признавали, что это как-то связано с коронавирусной инфекцией.
Тем не менее в стране вводились жёсткие карантинные меры. Закрывалось междугороднее сообщение, останавливались поезда и перекрывались дороги, представителям возрастной группы риска было запрещено покидать родные города, а всех жителей обязали носить маски, как изначально утверждалось, из-за повышенного содержания пыли в воздухе.
- Ранее население обязали вакцинироваться власти Таджикистана. В России в ряде регионов введена обязательная вакцинация для чиновников, учителей и работников сфер торговли и развелчений. Однако Кремль заявляет, что не считает, что это обязанность — так как работники могут уволиться.
ЕСПЧ: запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в РФ незаконен
Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в России. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Как отмечает "Коммерсантъ", суд в Страсбурге рассматривал дело 12 лет.
Жалобу в ЕСПЧ подали четыре сотрудника полиции из разных регионов страны. Во всех случаях полицейские просили начальство отпустить их в отпуск по уходу за детьми, однако им отказали в этом. В итоге полицейские были уволены со службы: трое — за систематическое отсутствие на работе, а ещё один — по состоянию здоровья.
Суды в России, куда обращались истцы заявляли, что полицейские сами выбирали службу, "ограничивающую их в правах". Согласно постановлениям российских судов , мужчины-полицейские имеют право на декретный отпуск только в том случае, если их ребёнок остался без материнского ухода.
ЕСПЧ посчитал такую практику гендерной дискриминацией мужчин. "Гендерные стереотипы, такие как восприятие женщины в качестве основного воспитателя детей, а мужчины — в качестве основного кормильца, не могут служить достаточным обоснованием для различий в обращении между мужчинами и женщинами в отношении права на отпуск по уходу за ребенком", — говорится в решении ЕСПЧ.
Также суд посчитал, что российские власти не смогли "обеспечить баланс" между сохранением эффективности полиции и правом сотрудников не подвергаться дискриминации по признаку пола.
Адвокат Константин Маркин, представлявший интересы одного из заявителей, сотрудника ГИБДД из Сыктывкара Александра Груба, надеется, что российские суды будут рассматривать подобные дела с учётом решения ЕСПЧ. В такие же ситуации до сих пор попадают военнослужащие, сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств, отметил адвокат.
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