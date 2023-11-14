Дагестанских погромщиков судят только по административным статьям

В Дагестане на участников антисемитских беспорядков в международном аэропорту Махачкалы составили как минимум 336 протоколов, и все они - по мелким административным статьям.

Подавляющее большинство протоколов, 302, были составлены по статье о нарушении правил проведения митингов, лишь нескольких человек обвинили в неповиновении полиции и мелком хулиганстве.

29 октября несколько сотен человек захватили аэропорт Махачкалы, пытаясь найти евреев среди пассажиров транзитного рейса из Тель-Авива. Собравшиеся, на фоне действий Израиля в Газе, требовали изгнать евреев из Дагестана. Полицейские лишь пытались успокоить толпу, заявляя, что они «понимают» состояние людей и собравшиеся «не чужие» для них.

После того как люди прорвались на летное поле, в аэропорт, ущерб которому, по официальным данным, оценен в сотни миллионов рублей, зашли бойцы Росгвардии. В результате беспорядков серьезно пострадали несколько полицейских. Однако ни одного дела по уголовной статье об участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, пока не заведено.

Глава Дагестана Сергей Меликов сначала заявил, что «прощения не будет никому» из участников беспорядков, однако после призывов проявить снисхождение к погромщикам смягчил риторику и заявил: «Что случилось, то случилось».