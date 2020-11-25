Даригу Назарбаеву выдвинули кандидатом в депутаты Мажилиса

Бывшего спикера Сената Казахстана Даригу Назарбаеву – старшую дочь бывшего президента Нурсултана Назарбаева – выдвинули кандидатом в депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) от партии "Нур Отан", пишет казахская служба Радио Свобода.

На партийном съезде в Нур-Султане утвердили список из 126 кандидатов. Дарига Назарбаева – в числе 49 кандидатов, выдвинутых по так называемой центральной партийной квоте. В этом же списке "по квоте" значатся нынешний спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и действующий премьер-министр Аскар Мамин. Еще 77 человек в партийном списке отобраны по итогам процедуры "праймериз".

Дарига Назарбаева находилась во время съезда в одном зале с отцом и действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым, спикером Мажилиса Нурланом Нигматулиным, заместителем председателя партии "Нур Отан" Бауыржаном Байбеком и другими.

Второго мая президент Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой в качестве депутата Сената и спикера палаты. Именно спикер по казахстанским законам является вторым лицом в государстве и занимает пост президента в случае его отставки или смерти. По какой причине были прекращены полномочия Назарбаевой, не уточнялось, но в твиттере Токаев поблагодарил дочь Назарбаева за "активную и плодотворную работу" на посту спикера.

Назарбаева заняла этот пост в марте 2019 года, сразу после того как Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента. Перед этим она с 2016 года была депутатом Сената Казахстана, а еще раньше – депутатом нижней палаты парламента Казахстана (Мажилиса), а также занимала посты в правительстве Казахстана.

В августе этого года в Лондоне умер ее 29-летний сын Айсултан Назарбаев, который в последние месяцы своей жизни писал в фейсбуке о масштабной коррупции с участием членов семьи экс-президента Казахстана и выдвигал обвинения в адрес своих родных. В июне Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев отстояли в британском суде свою роскошную недвижимость в Лондоне – два особняка и квартиру общей стоимостью около 100 миллионов долларов, которые находились под арестом по требованию Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются всеобщим голосованием по партийным спискам, девять – Ассамблеей народов Казахстана, консультативным органом, пожизненным председателем которого является Нурсултан Назарбаев.

Выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, назначены на 10 января, а на 11 января назначены выборы депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Ранее Токаев заявил, что права парламентской оппозиции Казахстана в новом парламенте будут расширены.

В стране официально зарегистрированы шесть партий, в парламенте представлены три из них. У партии "Нур Отан" бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в нынешнем созыве 84 мандата. В парламенте представлены еще две провластные партии – "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана.