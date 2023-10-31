Делегация Израиля в ООН надела жёлтые звёзды как «символ гордости»

Делегация Израиля в ООН надела жёлтые звёзды и пообещала носить их, пока члена Совета безопасности ООН не осудят нападение ХАМАС на Израиль.

«Как мои дедушки и бабушки, а также дедушки и бабушки миллионов евреев, отныне я и моя команда будем носить жёлтые звезды», – объявил представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он добавил, что будет носить звезду с надписью Never Again [Никогда больше] как «символ гордости». Жёлтые звёзды евреев заставляли носить, в частности, в нацистской Германии.

Эрдан осудил Совбез ООН за «молчание» после того, как тот отклонил четыре проекта резолюции по войне Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС. Две из них с разницей в неделю подготовила Россия, ещё одну – Бразилия. Их проекты заблокировали, потому что них не упоминалось право Израиля на самооборону. Проект США тоже не прошёл, так как в нём не было чёткого призыва к прекращению огня.

Будучи в тупиковой ситуации, в пятницу, 28 октября, ни к чему не обязывающую резолюцию приняла Генассамблея ООН. Документ призывает к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию» между израильскими войсками и боевиками ХАМАС в секторе Газа. Израиль назвал резолюцию «позорной».

Вечером 30 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к иностранным медиа ещё раз заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня.

«Призывы к прекращению огня – это призывы к поражению перед ХАМАС, перед терроризмом, перед варварством», пояснил он, предложив «цивилизованным странам» поддержать Израиль. «Это не только война Израиля. Если ХАМАС и Иран победят, вы станете их следующей целью», сказал он.

Ранее в тот же день, открывая заседание израильского правительства, Нетаньяху заявил, что «ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побеждён, будет другая Газа», и предостерёг другую радикальную антиизраильскую группировку «Хезболла» от вмешательства в войну.