Депардье закрывает из-за простоя свой продюсерский центр в России

Французский актер Жерар Депардье закрывает из-за простоя свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Об этом ТАСС рассказал друг артиста и продюсер Арно Фрилли.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», - сказал Фрилли. Он допустил открытие нового центра в будущем.

Фрилли подчеркнул, что решение не связано с кризисом из-за войны России с Украиной.

Кроме того, продюсер сообщил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье «Нормандия - Неман». Депардье намеревался снимать его в Калининградской области как российско-французский проект. После российского нападения на Украину французская сторона вышла из проекта. «Мы все еще надеемся, что сможем реализовать его тем или иным образом», - сказал Фрилли.

В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство. В марте французский актер осудил российскую вооруженную агрессию в отношении Украины. Депардье назвал действия российского президента безумными и неприемлемыми.