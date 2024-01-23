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Депутат Госдумы записал видео с извинениями перед Кадыровым

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев записал видеоролик, адресованный главе Чечни Рамзану Кадырову и российским мусульманам. Он извинился за свои слова из телеинтервью с критикой и оскорблениями в адрес трудовых мигрантов-мусульман в России.

«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы их называете, с которыми вы боролись у себя в республике … Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду тех радикалов», – сказал Матвеев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Критику Кадырова вызвало интервью Матвеева ютьюб-каналу блогера Павла Иванова. В нем депутат назвал часть приезжающих в Россию мигрантов «дикими дикарями», «агрессивно навязывающими» жителям России исламское право. По его словам, российская власть «прогибается под исламский фактор», в том числе строя мечети. По завершении войны в Украине, прогнозирует депутат, между мусульманами и православными в России пройдут «серьезнейшие столкновения».

Кадыров отреагировал на интервью 23 января. В его телеграм-канале появилась запись, в которой он выступает от лица «убежденных мусульман», защищающих Россию участием во вторжении в Украину. «Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО (Украине. – РС). Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь».

Кадыров отметил, что Матвеев «сидит в тылу». Таких людей он назвал «самыми опасными врагами»: «безродными, трусоватыми» и вносящими «раскол в ряды настоящих патриотов». «Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», – написал глава Чечни.

Родившийся в Днепропетровске 55-летний Матвеев - доктор исторических наук и профессор Самарского государственного университета. Он 14 лет был депутатом регионального парламента в Самарской области, КПРФ выдвигала его в 2014 году на пост губернатора региона.

В 2010-х годах он активно участвовал в акциях протеста и баллотировался в Координационный совет оппозиции. Несмотря на поддержку сепаратистских образований на востоке Украины, депутат стал единственным членом Госдумы, открыто выступившим против российского вторжения 2022 года.

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