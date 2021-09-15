Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию имени Сахарова

Издание "Важные истории" (включённое в России в список СМИ-"иностранных агентов") во вторник опубликовало расследование о женщине по имени Светлана Полякова. "Важные истории" утверждают, что её семья обзавелась активами на более чем 1 миллиард рублей, а её родственники стали занимать ключевые посты в министерстве иностранных дел. Утверждается также, что её "связывают близкие отношения" с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как пишут "Важные истории", Полякова "обладает значительным влиянием в МИД России", а также занималась бизнесом, связанным с министерством. Полякова была награждена орденом РПЦ как сотрудница МИД России, однако неясно, действительно ли она сейчас работает в министерстве и на какой должности.

О том, что Полякова является приближённой Лаврова, изданию, как оно утверждает, рассказали источники, связанные с МИД. По их данным, Лаврова связывают с ней давние отношения, а на несколько важных постов в МИД были назначены её близкие знакомые. В частности, её бывший партнёр по бизнесу стал заместителем управляющего делами МИД, высокую должность также получила вдова её покойного брата. По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться.

"Важные истории" также пишут, что Полякова как минимум трижды путешествовала вместе с Сергеем Лавровым.

Поляковой, как утверждается, принадлежит дорогая квартира в Москве - в одном доме с матерью бывшей гимнастки и медиаменеджера Алины Кабаевой и бизнесмена Леонида Михельсона. Помимо этого, Светлана Полякова владеет апартаментами в Сочи и домом в Подмосковье. Дочь Поляковой, как утверждается, взяла в аренду на 999 лет (то есть фактически приобрела) квартиру в престижном районе Лондона. Общая стоимость недвижимости семьи Поляковой, по оценкам "Важных историй", более 1 млрд рублей.

Как пишет издание, ни МИД, ни Полякова не ответили на его запросы.

Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 15 лет. На предстоящих выборах в Госдуму он вошёл в первую пятёрку партийного списка "Единой России".