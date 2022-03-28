Deutsche Welle внесена в реестр СМИ–«иноагентов»

Минюст России внес немецкое издание Deutsche Welle (DW) в реестр СМИ-"иноагентов". Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В начале февраля Министерство иностранных дел России объявило о "первом этапе ответных мер" на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Москва прекратила спутниковое и иное вещание на территории России, отозвала аккредитации сотрудников российского бюро DW и закрыла корреспондентский пункт DW в России.

Гендиректор DW Петер Лимбург тогда заявил, что, если телерадиокомпания покинет Россию, то будет еще более активно освещать события в этой стране.

"Мы не будем просто игнорировать то, что происходит в России, мы будем сообщать. И будем делать все больше и больше", – сказал Лимбург.

Он назвал действия российских властей "чрезмерной реакцией". В МИД Германии, в свою очередь, сказали, что решение запретить вещание Deutsche Welle в России еще больше осложняет отношения РФ и ФРГ.

На прошлой неделе Минюст включил в список "иностранных агентов" газету "Троицкий вариант — Наука", благотворительный фонд "КАФ" и НКО "Друзья Балтики".

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую даже минимальную сумму из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.

За десять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. Нарушителей закона, которые продолжают свою деятельность без специальных маркировок, штрафуют на сотни тысяч рублей.

Всего в России "иностранными агентами" объявлены около 400 человек, СМИ и организаций.