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Директор украинского офиса Amnesty International заявила о своём уходе
Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что уходит из организации после почти семи лет работы. Такое решение она приняла после публикации правозащитниками доклада о нарушении законов войны украинскими военными.
По словам Покальчук, она и руководство организации «разошлись ценностно». Украинский филиал организации ранее заявил, что не принимал участия в подготовке доклада.
«Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же тут такого - осудить армию защитников «, - написала Оксана Покальчук в «Фейсбуке».
В докладе AI, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Президент Украины Владимир Зеленский называл публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.
Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов».
«Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, которые проводились в соответствии с теми же строгими стандартами и процедурами должной осмотрительности, что и вся работа Amnesty International», – прокомментировала Калламар.
По данным журналистки Татьяны Козыревой, после публикации доклада Amnesty International лишилась аккредитации ВСУ.
Доклад активно освещали российские СМИ, хотя о других отчётах Amnesty International, касающихся войны в Украине, они не сообщали. Работу правозащитников также комментировал и МИД России, в том числе Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что ВСУ используют гражданское население в качестве «живого щита».
Другие новости дня
«Энергоатом» сообщил об отключении одного из блоков Запорожской АЭС
Украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС.
«В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков», - написала компания утром 6 августа.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происходящее на станции «ядерным терроризмом от России».
Накануне Запорожская АЭС подверглась обстрелам. Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи. Позднее компания сообщила, что пострадала электрическая подстанция «Луч» – шесть из семи микрорайонов остались без света. Во время второго обстрела, как утверждает «Энергоатом», удары пришлись на площадку АЭС возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. По данным компании, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Россия обвиняет в атаке украинских военных. Институт изучения войны заявил, что точно установить, кто вел обстрел, пока невозможно.
Источники The Insider на Запорожской атомной электростанции передали изданию видео, датированное 2 августа, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз. По данным этого источника, машинный зал был заминирован. По другой информации, заминирована была территориями вокруг станции.
- 3 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил опасения по поводу состояния Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины. По словам Гросси, на станции массово нарушаются протоколы безопасности.
Арестован врач, стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера Георгия Галдава
Арестован врач, стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера Георгия Галдава. Информацию об этом Общественному вещателю Грузии подтвердили в МВД.
Георгий Галдава был прооперирован.
Георгий Николишвили, заведующий хирургическим отделением Тбилисской центральной больницы, сообщил, что после операции пациента перевели в реанимацию.
Как сообщает пресс-служба МВД, расследование возбуждено по обвинению в покушении на убийство.
Граждан Грузии в Израиле предупредили об ограничениях после обстрелов со стороны сектора Газа
Посольство Грузии в Израиле предупредило граждан об установлении ограничений на фоне обострения ситуации в секторе Газа.
В субботу, 6 августа, до 20:00 будут действовать следующие ограничения:
- Для проживающих в радиусе 80 км от сектора Газа:
- Разрешены мероприятия и собрания не более 10 человек на открытом пространстве и не более 50 человек в закрытых помещениях.
- Образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, детских садах и летних лагерях приостановлен.
Находиться на рабочих местах разрешается только в тех учреждениях, где есть убежища.
Те же меры безопасности применяются к жителям центрального и западного Негева. Отличаются только ограничения на собрания – в закрытом помещении допускаются 100 человек, пишет агентство «Новости-Грузия».
Кроме того, изменено расписание взлетов и посадок в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Посольство также напоминает, что власти Израиля открыли все общественные бомбоубежища на юге страны – в Ашдоде, Шдероте, Беэр-Шеве, а также в нескольких центральных городах.
«Просим учитывать и соблюдать указанные нормы безопасности», - говорится в сообщении. В случае продления действия ограничений, граждан уведомят дополнительно.
В пятницу сирены воздушной тревоги сработали в центральных и южных районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных ударах. Ответственность за ракетные обстрелы взяла на себя террористическая группировка «Исламский джихад», базирующаяся в секторе Газа. В ответ израильские военные начали поражать цели радикалов в рамках операции, которая получила название «Рассвет».
Кабмин Украины одобрил конфискацию 903 российских активов
Кабинет министров Украины утвердил перечень российского имущества и активов, которые будут конфискованы в пользу государства. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество», – заявил Шмыгаль.
Он отметил, что все объекты разделены на три категории: имущество, принадлежащее российскому государству; активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков.
Шмыгаль добавил, что конфискованные активы будут конвертированы в денежные средства, которые будут направлены в оборону и восстановление Украины.
23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.
10 марта Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и ее резидентов. Согласно закону, изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации стоимости, «учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа».
Гамкрелидзе покидает пост директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии
Иммунолог Амиран Гамкрелидзе покидает должность гендиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили в интервью PalitraNews.
По его словам, Гамкрелидзе покинул пост, который занимал почти десять лет, на основании личного заявления. Временно исполнять его обязанности будет замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
«Это не имеет ничего общего с предпандемическим периодом или текущими событиями во время пандемии. Он достойно служил своей стране и достойно покидает свой пост, уступает арену другим людям», - заявил Азарашвили.
Ожидается, что Гамкрелидзе сделает заявление по поводу своей отставки в понедельник.
Гамкрелидзе 71 год. В 1997-2001 годах он был первым заместителем министра здравоохранения Грузии, а в 2001-2004 годах сам возглавлял ведомство. До того, как в 2013 году Гамкрелидзе возглавил Национальный центр по контролю заболеваний, он преимущественно занимался академической деятельностью.
Сын Гамкрелидзе, Николоз, возглавляет крупнейшую в стране сеть медицинских клиник, аптек и медстрахования.
Югоосетинская сторона отпустила граждан Грузии, задержанных за контрабанду
Двое нарушителей де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 5 августа, были переданы грузинской стороне после суда и вынесения приговора.
«Граждане Грузии Гогичашвили Тамаз Заурович, 1973 г.р., житель н.п. Авлеви Карельского муниципалитета и Мегрелишвили Заза Нодарович, 1971 г.р., житель г. Тбилиси были задержаны 15 декабря 2021 года в окрестностях н.п. Лопан Знаурского района за нарушение режима госграницы Республики и контрабанду табачной продукции», - говорится в сообщении КГБ республики, опубликованном в телеграм-канале.
КГБ уточняет, что 25 июля решением Знаурского районного суда Гогичашвили и Мегрелишвили признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.322 югоосетинского УК «Незаконное пересечение государственной границы» и ст.200.2 «Контрабанда табачных изделий» УК РФ и приговорены к шести годам лишения свободы условно.
В Украине подозревают в госизмене экс-замглавы управления разведки
Служба безопасности Украины подозревает в госизмене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ. Имя подозреваемого не называется.
По данным следствия, он был завербован в 2014 году и передавал российским спецслужбам секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине и действиях военных. Утверждается, что по заданию российской стороны замглавы управления собирал секретную информацию в Минобороны и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.
Генерал-майора задержали в начале вторжения России в Украину. Во время обыска по месту работы подозреваемый открыл огонь из пистолета Макарова по сотрудникам следственно-оперативной группы. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. Помимо статьи о госизмене, ему вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное хранение оружия.
Болгария приостанавливает выдачу виз россиянам
Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).
Причиной такого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов, о которой было объявлено 5 августа. В заявлении российского МИД говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении сотрудников российских загранучреждений.
28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь «фактически парализована».
Выдачу виз россиянам также приостановила Латвия. Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны близкого родственника. Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения. Власти Эстонии также запретили россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы. Ранее это можно было сделать с помощью туристической визы от любой из стран Шенгенского соглашения.
Израиль нанес удар по сектору Газа. Есть погибшие и раненые
Армия Израиля нанесла в пятницу удар по району Армаль в Газе. Как сообщает израильское командование, был убит один из командиров террористической группировки «Исламский джихад». Всего в результате обстрела погибло минимум 10 человек, ранено более 40.
По сообщению Минздрава сектора Газа, среди погибших есть мирные жители, в том числе ребенок. Точное число пострадавших и погибших пока неизвестно. «Исламский джихад» в ответ угрожает Израилю обстрелами.
Целью операции «Восход» армии Израиля стал Тайсир Аль-Джабари - командующий северным подразделением «Исламского джихада». Он координировал связь «Исламского джихада» с группировкой ХАМАС, представители которой осуществляют большинство функций власти в секторе Газа. Также Аль-Джабари был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля.
Обострение арабо-израильских противоречий началось с понедельника, когда на территории Западного берега реки Иордан был арестован один из лидеров «Исламского джихада» Бассам Аль-Саади. При его задержании возникла схватка между палестинцами и израильской полицией, погиб арабский подросток. «Исламский джихад» объявил, что не оставит арест своего лидера без ответа. В южных и центральных регионах Израиля был объявлен режим повышенной террористической опасности, закрыты пропускные пункты в сектор Газа, перекрыты некоторые дороги. Армия обороны Израиля сообщала о готовящихся террористических атаках из сектора Газа.
В совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц подчеркнули, что Израиль «не позволит террористическим организациям диктовать свою повестку.» Они предупредили, что силы обороны Израиля готовы дать отпор «Исламскому джихаду», чтобы избавить израильтян от угрозы.
Глава «Исламского джихада» Зияд аль-Нахала в пятницу заявил, что его группировка намерена мстить Израилю. «После этой воздушной атаки не будет перемирия - будет бой», - сказал аль-Нахала. Он не исключил бомбежек и столицы Израиля, Тель-Авива. О намерении «противостоять всеми возможными военными силами» заявил и представитель ХАМАС Фавзи Бархум.
Вечером в пятницу в южных регионах Израиля, приближенных к границам сектора Газа, был объявлен режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано не собираться больше чем по 10 человек и держаться ближе к бомбоубежищам. Общественные заведения, не оборудованные бомбоубежищами, закрыты. Публичные мероприятия отменены. Министр обороны Израиля объявил призыв на военную службу 25 000 резервистов.
«Энергоатом» сообщил об обстреле в районе Запорожской АЭС
Российские войска нанесли несколько ударов рядом с промышленной площадкой Запорожской атомной электростанции, говорится в телеграм-канале компании «Энергоатом». Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.
Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
«ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции», – уточнили в «Энергоатоме».
Позднее компания сообщила, что в результате обстрела пострадала электрическая подстанция «Луч» – шесть из семи микрорайонов остались без света. Кроме того, прекратила работу водозаборная станция.
3 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил опасения по поводу состояния Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины. По словам Гросси, на станции массово нарушаются протоколы безопасности. Специалистам МАГАТЭ необходимо отправиться в Запорожье, чтобы провести на АЭС необходимый ремонт «для предотвращения ядерной аварии» и гарантировать, что «ядерные материалы в безопасности». Гросси добавил, что для этого его команде нужна защита, и призвал Россию и Украину к «срочному сотрудничеству».
Стрельба в Тбилиси – ранен директор кожно-венерологического диспансера
Директор Тбилисского кожно-венерологического диспансера Георгий Галдава госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Согласно распространившейся информации, в Галдава стрелял его коллега. Инцидент произошел в столичном районе Дигоми, возле медучреждения, и ему предшествовала ссора врачей. Другие детали неизвестны.
В настоящее время пострадавшего оперируют.
Телеканал «Пирвели» передает, что стрелявший скрылся с места преступления. Полицейские проводят мероприятия по его розыску и задержанию. Следствие начато по факту попытки умышленного убийства.
Латвия перестала выдавать визы россиянам
Консульские органы Латвии на неопределенный срок остановили выдачу национальных и шенгенских виз гражданам России. Информация об этом размещена на сайте посольства Латвии в Москве. Там указано, что посольство больше не принимает заявления на визы от россиян "в связи с международной ситуацией".
Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны в Латвии близкого родственника.
Ранее, 1 августа, Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощённом пересечении границы гражданами РФ, живущими в приграничных районах. В Риге объяснили это тем, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове - оно было единственным дипломатическим представительством, которое выдавало россиянам разрешения на пересечение границы. Соглашение действовало с 2010 года.
Соседняя Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения.
- Большинство стран Евросоюза сейчас выдаёт россиянам туристические визы, однако поток туристов существенно сократился. Между странами ЕС и Россией нет прямого авиасообщения – оно прекратилось в первые дни после начала войны в Украине.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.
Путин издал указ о специальных экономических мерах
Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций."
Согласно указу, до конца 2022 года лицам из "недружественных" стран запрещается проводить сделки с акциями российских банков, продавать и покупать доли в российских компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий. Указ также касается производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.
Помимо прочих, под действие указа подпадают доли участия в соглашениях о разделе продукции предприятия "Сахалин-1" и Харьягинского месторождения, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.
Правительство и Центробанк должны в течение 10 дней подготовить список российских банков, на которые распространится этот запрет.
- В июле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решения по ходатайствам на продажу "дочек" иностранных банков будут приниматься индивидуально, правительственная комиссия будет учитывать отношение к банкам РФ в странах.
Китай введёт санкции против Нэнси Пелоси и членов её семьи
Министерство иностранных дел Китая введёт санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство.
Такое решение Китай принял после того, как 2 августа Пелоси в составе делегации Конгресса США посетила Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
Ограничительные меры также будут приняты в отношении ближайших родственников Пелоси. В прошлом году аналогичные санкции были введены против бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он призывал признать Тайвань "свободной и суверенной страной".
После визита Пелоси Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Как пишет The Guardian, некоторые зоны, в которых будут проходить учения, пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
- Ранее Китай ввёл торговые ограничения и санкции против самого Тайваня. Был приостановлен импорт с острова цитрусовых растений, а также двух видов рыб. Дисциплинарные меры также были введены в отношении "Тайваньского фонда за демократию" и "Фонда международного сотрудничества и развития". По мнению властей КНР, они под видом "демократии" занимаются сепаратисткой деятельностью.
Мамука Хазарадзе требует скорейшего принятия закона о люстрации
Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе требует скорейшего принятия закона о люстрации. Об этом оппозиционный политик заявил в социальной сети.
По словам Хазарадзе, ни один коллаборационист не должен назначаться на должности в государственных структурах и это должно контролироваться законом.
«В последние дни интенсивно происходит люстрация людей. На фоне войны в Украине у многих сорваны маски, общество ясно увидело тех, кто славит и поддерживает российскую политику. Произошла люстрация. Теперь это нужно оформить посредством закона. Ни один коллаборационист не должен избираться либо назначаться на должности. Как можно скорее закон о люстрации!», — написал Мамука Хазарадзе.
Заявление Хазарадзе в связи с принятием закона о люстрации звучит не впервые, напоминает «Общественный вещатель». Ранее партией была подготовлена соответствующая законодательная инициатива.
Нино Ломджария: Народный защитник – это независимый институт
Мне непонятно, почему такое внимание уделяется персоне Народного защитника, почему омбудсмена пытаются дискредитировать посредством нападок, - заявила журналистам Народный защитник Грузии Нино Ломджария, комментируя заявления в ее адрес со стороны членов правящей команды.
Ломджария напомнила, что Народный защитник – это независимый институт и «ни один из политиков не может оценивать и указывать, когда ей что и как говорить».
«Разумеется, если они думают, что у Народного защитника нет рейтинга, – это лишь усиливает и повышает рейтинг Народного защитника», – отмечает Ломджария.
Она также прокомментировала заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобазидзе о том, что она собирается идти в политику. По словам Ломджария, ей непонятна озабоченность Кобахидзе этим вопросом.
«Что касается моих планов, то последующие четыре месяца у меня будет очень насыщенный рабочий график. Я честно выполню свои обязанности. Что касается того, чем я займусь по истечении срока полномочий, то объявление об этом я сделаю сама. Не знаю, что означает их волнение и нервозность по этому вопросу. Как видно из-за чего-то они нервничают», - отметила Ломджария.
Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря о Народном защитнике Грузии Нино Ломджария, заявил, что она напрямую вовлечена в политические процессы и у нее нет рейтинга.
Гига Бокерия: Обвинение наших граждан в ксенофобии – это бессовестная ложь
Ксенофобия, т.е. страх и ненависть в отношении тех, кто отличается от тебя, – это то, на чем стоит режим Иванишвили, когда разделяешь собственных граждан по разным признакам и выстраиваешь свою политику на ненависти к меньшинству, - так откликается председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, что против российских граждан ведется ксенофобская и шовинистическая политика.
По словам Бокерия, реакция на приезд в страну граждан путинской России, когда нет власти, защищающей национальные интересы, – это естественный инстинкт грузинских граждан-патриотов.
«Представьте, если бы во время Второй мировой войны немцы приехали в Лондон и стали петь по-немецки в пабах, какая реакция была бы у общества? Поэтому, в данном случае, обвинение наших граждан в ксенофобии – это бессовестная ложь. Тут нет речи об этнической принадлежности, а речь идет о гражданах враждебной страны и их въезде в большом количестве на нашу территорию тогда, когда власти не защищают национальные интересы страны. Страны ЕС, которые трудно обвинить в ксенофобии, ограничили въезд к себе граждан РФ в большом количестве. К примеру, прибалтийские страны сделали так потому, что это вопрос национальной безопасности и ни при чем тут неприязнь к людям из-за их происхождения», - передает слова Бокерия «ИнтерпрессНьюс».
Сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, откликаясь на инициативу «Лело» о введении визового режима для российских граждан, въезжающих в Грузию, заявил, что за требованием ввести визы для россиян стоит лишь одна цель, и эта цель – вовлечение Грузии в военный конфликт. Ксенофобская кампания служит именно этой цели, сказал Кобахидзе.
Зеленский назвал доклад Amnesty International "аморальной выборкой"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опубликованный накануне доклад правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные подвергают опасности мирное население, размещая вооружение в жилых районах, является попыткой переложить ответственность с России на Украину. Украинское отделение правозащитной организации заявило, что его не привлекли к работе над докладом.
Зеленский обвинил авторов доклада в том, что они пытаются амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
По его словам, нет и не может быть даже гипотетического условия, при котором российские удары по Украине становятся оправданными. Сам доклад правозащитников Зеленский назвал "аморальной выборкой".
Украинская команда Amnesty International сообщила, что её не привлекли к подготовке доклада и не услышали её аргументы о "недопустимости и неточности" отчёта. По словам главы украинского офиса Оксаны Покальчук, их отделение пыталось убедить организацию не публиковать доклад, однако получило "бескомпромиссный" отказ. Покальчук отмечает, что авторы не дождались ответа от Минобороны Украины – и доклад вышел без него.
"Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине – всё это помешало нам остановить сегодняшний релиз ещё на стадии идеи, как бы это должно было быть", – написала Покальчук.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. "Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома", – сказала она.
Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов".
- С начала войны, по данным ООН, погибли более пяти тысяч мирных украинцев. Украинские власти расследуют многочисленные дела по подозрению в совершении российскими войсками военных преступлений.
- Международные правозащитные организации продолжают собирать свидетельства предполагаемых военных преступлений обеих сторон конфликта. По их данным, большая часть этих преступлений была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ.
Три судна с украинским зерном вышли из черноморских портов
Три судна с кукурузой покинули в пятницу украинские порты и направляются в сторону морского гуманитарного коридора.
Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. Это подтверждает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в фейсбуке.
Сухогруз Navistar вышел из порта Одессы, сухогрузы Rojen и Polarnet – из соседнего Черноморска. В общей сложности на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы. Груз направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
Ранее Координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход трех судов через морской гуманитарный коридор.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом российскую сторону. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан морской гуманитарный коридор.
- Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа. На следующий день сухогруз прибыл в Турцию.
- Всего из украинских портов должны вывезти 25 млн тонн продовольствия.
Россия высылает 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве
МИД России в пятницу, 5 августа, объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.
В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении 70 сотрудников российских загранучреждений.
"Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином Петковым", — заявил российский МИД.
- 28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована". София отвергла призыв России пересмотреть решение.
- Ранее – в марте – Болгария объявила объявила персонами нон грата десять российских дипломатов: они осуществляли в стране деятельность, несовместимую с их статусом, заявили в болгарском МИДе. До этого София объявила о высылке двух российских дипломатов, которые, по версии болгарской стороны, занимались в стране разведкой.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.
Кобахидзе: требование визового режима с РФ – попытка втянуть Грузию в войну
За требованием ввести визы стоит лишь одна цель, и эта цель – вовлечение Грузии в военный конфликт. Ксенофобская кампания служит именно этой цели, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, откликаясь на инициативу «Лело» о введении визового режима для российских граждан, въезжающих в Грузию.
По словам Кобахидзе, со стороны тех, кто поддерживает введение визового режима, можно ждать любой провокации.
«Мы видим, с какими политическими силами имеем дело. Соответственно, от этих политических сил, которые делают все для того, чтобы подтолкнуть страну к войне, следует ждать всего, любых провокаций. Исходя из этого, мы призываем правоохранительные органы быть максимально бдительными и осторожными, чтобы не допустить никакой агрессии и инцидентов. Риски есть, следовательно, необходимо особое внимание», - заявил Кобахидзе.
По словам партийного лидера, «в Грузии нет месса ксенофобии» и туризм – важнейшее направление экономики Грузии.
«Напомню, что предыдущая власть после августовской войны ввела безвизовый режим для российских граждан, а сегодня те же самые люди призывают нас к введению ограничений и санкций. Это обычная ксенофобия, и мы на это ответим жестко», - заявил Кобахидзе.
«Ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры. Мы призываем всех дистанцироваться от антигосударственной и дискриминационной кампании, единственная цель которой — сделать Грузию вторым фронтом», — заявил председатель партии «Грузинская мечта».
Он также сказал по поводу исследования, опубликованного недавно «Международной прозрачностью – Грузией», согласно которому экономика Грузии стала еще больше зависеть от экономики России.
«Ни одно из заключений «Международной прозрачности – Грузии» не имеет никакой ценности. Руководитель этой организации напрямую была вовлечена в риторику и кампанию войны. Их цель ясна и именно поэтому они включились в ксенофобскую кампанию. У них одна цель – как-нибудь способствовать разжиганию войны, чего мы никогда не допустим. На такие действия у нас будет очень жесткий ответ», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Россиянина Александра Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы
Россиянина Александра Винника перевезли из Греции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его семью.
Вчера самолет с россиянином вылетел из Парижа в Афины для дальнейшей экстрадиции в США. Из Греции Винник был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона ему дали позвонить домой. "Все произошло и было обставлено как похищение",– сказали в семье Винника РИА Новости.
Четвертого августа суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса на экстрадицию Винника и окончании дела в отношении него во Франции. Адвокат Фредерик Бело пояснял, что таким образом американцы добьются возвращения Винника в Грецию, откуда его быстрее экстрадируют в США. Вечером 4 августа Винника перевезли в Грецию. После прибытия в страну он исчез, заявила его греческий адвокат Зои Константопулу.
28 июля россиянин повторно попросил политического убежища в Греции. Адвокат Винника Зои Константопулу не исключает, что США добиваются его выдачи для последующего обмена на осужденных в России американцев.
Александр Винник – бывший оператор платформы по продаже биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняли россиянина в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е, которой уже не существует. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.
В 2020 году Винника выдали Франции, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств. Французская юстиция обвиняла его во взломе электронной почты нескольких тысяч пользователей и вымогательстве у них денег.
Александр Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.
Житель Черкесска якобы планировал взорвать прокуратуру и военкомат и уехать в Украину
ФСБ заявила о задержании жителя Черкесска, который якобы планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а потом уехать в Украину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
По версии ФСБ, 30-летний задержанный россиянин – "приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор".
Как утверждают в ведомстве, дома у задержанного нашли две самодельные взрывчатки, "экстремистскую" символику, схему подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также силовики увидели его переписку с участниками "Правого сектора".
ФСБ распространила видеозапись, на которой задержанный в ходе допроса говорит, что "есть настрой на совершение теракта в городе Черкесске", уточняя, что рассматривал в качестве целей "прокуратуру и военкомат".
После теракта он якобы планировал уехать на поезде и встретиться с представителями "Правого сектора".
В итоге против задержанного возбудили дело о приготовлении к террористическому акту и участии в "экстремистской" организации. Он признал вину, заявили в ФСБ.
Байден назвал "неприемлемым" приговор баскетболистке Грайнер
Президент США Джо Байден назвал "неприемлемым" обвинительный приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер и призвал Россию немедленно освободить американку.
Байден добавил, что его администрация "будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы как можно скорее вернуть Грайнер домой.
Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что госсекретарь США Энтони Блинкен может уже сегодня лично обсудить ситуацию вокруг Грайнер с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Вчера суд в подмосковных Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.
Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер "неправомерно задержанной" и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.
Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер и другого осужденного в России американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута.
Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.
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