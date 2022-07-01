Для обхода санкций завод Samsung в России будет работать через ЕАЭС

Продолжающие производить электронику на российских заводах зарубежные компании собираются вывозить её в страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия), а затем путём параллельного импорта продавать в России. В результате производитель может официально заявить об отказе от поставок на российский рынок и, таким образом, частично снять риски вторичных санкций. Об этом рассказал "Коммерсанту" близкий к правительству источник.

По данным издания, так уже начал работать южнокорейский Samsung, который производит телевизоры и другую технику на заводе в Калужской области.

Глава российского представительства Candy-Hoover Group Глеб Мишин подтвердил, что российский завод Samsung работает, но "неизвестно, на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти". По его словам, запасы телевизоров в России Samsung продает в страны СНГ, однако он не знает, возвращается ли техника путем параллельного импорта обратно.

По словам источника издания, такая схема предпочтительнее для иностранного бизнеса, нежели продажа местных предприятий. Тем не менее, примеров, когда компании продают свои заводы в России "все больше", отмечает газета.

Эксперты также отмечают, что схема решит только часть проблем, поскольку придётся искать аналогичную для ввоза в Россию комплектующих.

Вопрос о ввозе в Россию иностранных комплектующих, несмотря на легализацию параллельного импорта, остается открытым . Поэтому оставшимся компаниям "рано или поздно" придется принимать решение — остается ли производство в России и в каком формате, говорят собеседники издания.